Sự thật về 1,2 triệu viên sủi làm từ hóa chất trôi nổi của Giám đốc Vintechpharm

Chiều ngày 5/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Đồng thời tạm giam Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm.

Đối tượng Nguyễn Thế Vinh - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng Natri Benzoat từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Theo tài liệu điều tra, mỗi lọ có chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng nhưng được bán từ 45.000–60.000 đồng/lọ, qua quầy thuốc và các nền tảng thương mại điện tử.

Hiện Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.