Sự thật sau thông tin tài xế công nghệ được đóng bảo hiểm: GSM chỉ trả cho nhân viên, Grab miễn phí theo cuốc

Sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ (gig economy) tại Việt Nam đã tạo ra sinh kế cho hàng trăm ngàn lao động dưới hình thức đối tác tài xế công nghệ. Tuy nhiên, rủi ro nghề nghiệp và bài toán an sinh xã hội cho nhóm đối tượng này vẫn luôn là một khoảng trống.

Gần đây, quan sát thị trường cho thấy sự dịch chuyển trong cách thức các doanh nghiệp vận hành nền tảng như GSM, Grab và Be Group giải quyết vấn đề này thông qua các cơ chế hợp tác bảo hiểm.

Để hiểu rõ căn nguyên của các chính sách bảo hiểm, cần nhìn vào thực trạng của lực lượng lao động nền tảng.

Theo dữ liệu khảo sát được thực hiện vào tháng 8/2026 của Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TP HCM trên 400 tài xế công nghệ, có đến 82% người được hỏi cho biết không được tham gia bảo hiểm xã hội; 57% không có bảo hiểm tai nạn.

Trong khi đó, rủi ro nghề nghiệp là hiện hữu khi gần 74% tài xế từng va chạm khi lưu thông và hơn 65% từng gặp lừa đảo, cướp giật hoặc quấy rối. Đứng trước thực tế này, 88% người được hỏi bày tỏ mong muốn có cơ chế phù hợp để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Do chưa có cơ sở pháp lý đặc thù để doanh nghiệp nền tảng cùng tham gia bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội cho tài xế, các hãng gọi xe đã thiết kế các sản phẩm bảo hiểm thương mại, phân chia thành hai nhóm: miễn phí (do nền tảng chi trả) và tự nguyện (do tài xế trích xuất từ thu nhập).

Một tài xế công nghệ. Ảnh: Nguyễn Vy/Dân trí.

Hai cơ chế khác nhau của GSM

Tính đến tháng 10/2026, Green SM (GSM) sở hữu lực lượng khoảng 300.000 tài xế. Doanh nghiệp này chia nhân sự thành hai nhóm với cơ chế khác nhau.

Nhóm thứ nhất là 50.000 tài xế cơ hữu (trực thuộc công ty). Nhóm này có hợp đồng lao động nên được áp dụng đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nhóm thứ hai gồm gần 250.000 tài xế đối tác, không thuộc diện áp dụng các chính sách trên.

Để giải quyết bài toán cho nhóm đối tác, từ năm 2024, GSM hợp tác cùng PVI và các đơn vị như OPES, BICO/BIDV, MIC triển khai chương trình bảo hiểm tai nạn tích lũy tự nguyện "Care Plus". Theo công bố, tính đến tháng 10/2026, gần 100% tài xế đã tham gia.

Cơ chế của GSM dựa trên các giao dịch trích lũy vi mô trên từng chuyến xe. Cụ thể, tài xế không phải đóng một khoản phí lớn ngay từ đầu, mà trích lập một số tiền 100 đồng/cuốc đối với xe máy (Bike); 200 đồng/cuốc đối với xe Taxi; 350 đồng/cuốc đối với xe Van và 250 đồng/cuốc đối với xe Liên tỉnh. Mỗi tháng, mức trích tương đương 20.000 - 40.000 đồng, tổng đóng tối đa 480.000 đồng/năm.

Đổi lại, hạn mức bảo vệ tối đa lên đến 300 triệu đồng (với xe máy) và 600 triệu đồng (với ô tô) trong thời hạn bảo hiểm 180 ngày. Gói này bảo vệ trước tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn (hưởng 100% số tiền tích lũy), trợ cấp nằm viện từ 2 ngày trở lên (6% số tiền tích lũy, tối đa 1,5 - 3 triệu đồng/đợt) và chi trả chi phí y tế.

Giữa tháng 10/2026, Tổng giám đốc GSM - ông Phạm Nhật Minh Hoàng công bố sẽ bổ sung thêm các chính sách như gói khám sức khỏe, tiêm vaccine cúm, trao học bổng, tư vấn hồ sơ nhà ở xã hội và mở rộng quyền lợi bảo hiểm cho người thân, nằm trong chương trình Green Driver Care.

Grab có cả tự nguyện và miễn phí

Khác với mô hình tích lũy của GSM, Grab thiết lập chính sách an sinh theo cấu trúc hai tầng.

Tầng thứ nhất là chính sách bảo hiểm tai nạn cá nhân miễn phí. Gói này do VietinBank Insurance (VBI) cung cấp, áp dụng cho toàn bộ đối tác tài xế đang ở chế độ "Sẵn sàng nhận cuốc" hoặc đang thực hiện chuyến xe. Hành khách cũng được bảo hiểm từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc chuyến xe hợp lệ.

Với tầng miễn phí này, quyền lợi chi trả cao nhất là 125 triệu đồng/người/vụ đối với tử vong/thương tật vĩnh viễn do tai nạn, và 50 triệu đồng/người/vụ bồi hoàn chi phí y tế. Điều kiện chi trả yêu cầu biển số xe thực tế phải trùng khớp với biển số đăng ký trên ứng dụng và tài xế chấp hành đúng luật giao thông. Gói này loại trừ các trường hợp tài xế mất một phần cơ thể/thương tật phải điều trị kéo dài từ 12 tháng trở lên mà có thể phục hồi.

Tầng thứ hai là gói "Bảo hiểm cho Đối tác" hợp tác cùng Chubb Việt Nam. Đây là gói tự nguyện trả phí định kỳ hàng tháng, dành cho tài xế (18-65 tuổi) và mở rộng cho cả vợ/chồng hợp pháp.

Biểu phí được chia làm 3 hạng: Cơ bản, tiêu chuẩn và nâng cao.

Đối với tài xế 4 bánh, mức phí dao động từ 7.746 đồng đến 23.238 đồng/tháng cho quyền lợi tử vong/thương tật từ 100 đến 300 triệu đồng; và từ 16.229 đồng đến 48.687 đồng/tháng cho chi phí y tế từ 10 đến 30 triệu đồng.

Đối với tài xế 2 bánh, do tính chất rủi ro cao hơn, biểu phí nhỉnh hơn: phí bảo hiểm tử vong từ 9.037 đồng đến 27.111 đồng/tháng; phí bảo hiểm y tế từ 18.934 đồng đến 56.801 đồng/tháng. Biểu phí dành cho vợ/chồng của đối tác rẻ hơn so với tài xế.

Chính sách của Chubb có các điều khoản loại trừ chi tiết, từ chối bồi thường nếu sự cố do sử dụng chất kích thích, cồn; tham gia các môn thể thao mạo hiểm (đua xe, nhảy dù, lặn bình oxy...); điều trị nha khoa, hoặc các bệnh lây qua đường tình dục.

Đóng theo tuần tại Be Group

Một nền tảng khác là Be Group cho biết họ đang hợp tác với MSIG Việt Nam cung cấp "Bảo hiểm Tai nạn Toàn diện" cho đối tác tài xế và cả đối tác dọn dẹp. Điểm khác biệt trong chính sách của Be là hạn mức bồi thường được đẩy lên mức rất cao, tối đa 1 tỷ đồng.

Về phương thức thanh toán, Be và MSIG cung cấp hai lựa chọn. Phương án 1 là trả toàn bộ một lần với mức phí 1,25 triệu đồng/năm. Với phương án này, tài xế lập tức nhận một giấy chứng nhận với quyền lợi 1 tỷ đồng cho tử vong/thương tật bộ phận vĩnh viễn; 35 triệu đồng chi phí y tế; 30 triệu đồng trợ cấp nằm viện và 10 triệu đồng trợ cấp giáo dục cho 1 con.

Phương án 2 được thiết kế để phù hợp với dòng tiền ngắn hạn của tài xế là tích lũy theo tuần. Tài xế sẽ đóng 25.000 đồng mỗi tuần trong vòng 50 tuần (tổng đóng vẫn là 1,25 triệu đồng).

Với mỗi lần đóng phí tuần thành công, tài xế nhận một giấy chứng nhận trị giá hạn mức 20 triệu đồng có hiệu lực 1 năm. Quyền lợi sẽ được cộng dồn dựa trên số giấy chứng nhận đang có hiệu lực.

Nếu xảy ra sự cố khi tài xế đã tích lũy được 20 tuần, hạn mức tử vong nhận được sẽ là 400 triệu đồng; chi phí y tế là 14 triệu đồng.

Bên cạnh gói tự nguyện này, Be Group cũng duy trì chính sách chi trả 100% phí bảo hiểm tai nạn cho khoảng 16.000 tài xế thân thiết mỗi tháng trong suốt 6 năm qua.

Có thể thấy đa phần các nền tảng gọi xe tại Việt Nam không trực tiếp đóng bảo hiểm cho tài xế, mà đóng vai trò là kênh phân phối (B2B2C) và trung gian thu hộ - chi hộ giữa tài xế và các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp (PVI, VBI, Chubb, MSIG). Chi phí bảo hiểm được trích trực tiếp từ ví tài xế trên ứng dụng theo từng chuyến đi, từng tuần hoặc từng tháng.

Số ít như Grab cung cấp bảo hiểm tai nạn miễn phí cho từng chuyến xe, trong khi GSM đóng bảo hiểm đầy đủ cho nhân viên trực thuộc công ty. Phần lớn còn lại các nền tảng để tài xế tự mua bảo hiểm bằng thu nhập của mình.