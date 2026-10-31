Sự thật phũ phàng đằng sau những video 'người mẫu vấp ngã' mang tính giải trí

Đối với không ít người, việc thấy người mẫu vấp ngã mang lại một sự hả hê. Nhìn thấy những biểu tượng sắc đẹp chuếch choáng hay ngã quỵ trên gót giày chênh vênh khiến họ có cảm giác các người mẫu "hoàn hảo" bị kéo xuống ngang tầm với người bình thường. Những video tổng hợp sự cố catwalk trên mạng xã hội vô tình biến những tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng thành các trò giải trí đơn thuần.

Tuy nhiên, phía sau hào quang rực rỡ và những tràng pháo tay là thực tế đầy khắc nghiệt. Trong nhiều trường hợp, tầm nhìn nghệ thuật của nhà thiết kế được ưu tiên hơn sự an toàn của người mẫu. Điển hình như show Xuân/Hè 2009 của Prada, sự kết hợp nguy hiểm giữa tất lụa trơn và giày cao gót chênh vênh đã khiến nhiều người mẫu trượt ngã, buộc thương hiệu phải hạ chiều cao gót giày khi đưa ra thị trường. Giới chuyên môn nhận định: nếu một người mẫu chật vật giữ thăng bằng, đó là tín hiệu cho thấy thiết kế đó thiếu tính an toàn để ứng dụng trong thực tế.

Một người mẫu ngã trên sàn catwalk trong show thời trang xuân/hè 2009 của Prada. Ảnh: AFP

Dù vậy, cái nhìn của xã hội đối với ngành người mẫu đang dần thay đổi tích cực. Các liên minh và tập đoàn thời trang lớn như LVMH hay Kering đã thắt chặt các quy định bảo vệ người mẫu, từ việc nâng độ tuổi tối thiểu lên 18 đến việc đảm bảo quyền lợi về giờ nghỉ và thù lao.

Nữ diễn viên Olivia Colman trên sàn diễn thời trang xuân/hè 2027 của Miu Miu. Ảnh: Miu Miu

Rachel Ojuromi làm người mẫu cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của Chanel. Ảnh: Chanel

Bên cạnh đó, thời trang hiện đại đang hướng tới sự đa dạng và nhân văn hơn. Điều này thể hiện qua sự xuất hiện của những người mẫu lớn tuổi như Stephanie Cavalli (50 tuổi), nữ diễn viên Olivia Colman tự tin sải bước trong đôi giày lười thoải mái tại show Miu Miu, hay Rachel Ojuromi – cô gái trẻ biến đường phố Lagos thành sàn diễn cá nhân trước khi hiện thực hóa giấc mơ trình diễn cho Chanel. Đây chính là minh chứng truyền cảm hứng cho thấy: thời trang nên được tôn vinh bằng niềm vui và sự nỗ lực chân chính, thay vì những cú vấp ngã giật gân.