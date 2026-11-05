Sự thật phía sau thông tin Quốc Trường cưới Ngọc Trinh

Tối 3/11, buổi công chiếu phim điện ảnh Bò Sữa Bay diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Kỳ Duyên, Thiên Ân, Pháp Kiều, Tóc Tiên... Sự xuất hiện của diễn viên Quốc Trường cũng nhận được sự quan tâm. Vốn không thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí, lần này anh có mặt để ủng hộ Tiểu Vy, người từng hợp tác với mình trong dự án Ốc Mượn Hồn.

Tại thảm đỏ, nam diễn viên được hỏi về thông tin sắp tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh. Trước tin đồn đang được chia sẻ rộng rãi, anh nhanh chóng lên tiếng làm rõ, đồng thời cho biết quản lý đã nhận được nhiều cuộc gọi từ phóng viên để xác minh sự việc.

"Ông nào đăng ba cái tin chấn động quá làm cho biết bao nhiêu nhà báo nhắn tin hỏi quản lý luôn. Hỏi là Trường với bạn đó có đám cưới không này nọ đồ. Thì đâu có đâu. Tình cảm yêu quý thôi chứ đám cưới gì đâu. Đừng có đồn làm bậy bạ tội nghiệp người ta", nam diễn viên chia sẻ.

Quốc Trường phủ nhận thông tin sắp tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh.

Không chỉ phủ nhận chuyện kết hôn, Quốc Trường còn cho biết bản thân không quá bận tâm khi được khán giả ghép đôi với những mỹ nhân trong showbiz. Điều anh quan ngại là những lời đồn thiếu căn cứ có thể khiến đồng nghiệp rơi vào tình huống khó xử, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Vì vậy, nam diễn viên mong công chúng không biến những tương tác thân thiết thành câu chuyện tình cảm khi chưa có xác nhận từ người trong cuộc.

Khi được hỏi có sợ việc thường xuyên bị ghép đôi khiến bản thân mất duyên hay không, anh hài hước đáp: "Không. Anh đã mất rồi còn sợ gì nữa. Gần bốn chục tuổi rồi còn chưa có vợ là mất duyên rồi. Sợ gì nữa".

Đáng chú ý, ở tuổi 38, Quốc Trường thẳng thắn bày tỏ mong muốn có thể lập gia đình khi bước sang tuổi 40. Anh còn vui vẻ xin "vía" những người đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chia sẻ này cho thấy nam diễn viên vẫn mong muốn xây dựng tổ ấm riêng, dù hiện tại chưa công khai người đồng hành trong chuyện tình cảm.

Thực tế, tin đồn giữa Quốc Trường và Ngọc Trinh xuất phát từ những lần cả hai xuất hiện chung, tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Đầu năm 2026, nam diễn viên từng đăng ảnh chụp cùng người đẹp với dòng trạng thái liên quan đến việc hợp tác. Trước những câu hỏi về chuyện hẹn hò, anh cũng khẳng định cả hai chỉ làm việc cùng nhau.

Quốc Trường và Ngọc Trinh quảng bá cho dự án livestream chung.

Đặc biệt, loạt hình ảnh diện trang phục cô dâu, chú rể và những video có nội dung như một lễ cưới từng khiến khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, đây thực chất là hoạt động quảng bá cho dự án livestream chung, không phải thông báo kết hôn ngoài đời. Những màn trò chuyện tự nhiên, cách tung hứng thoải mái của hai nghệ sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ tích cực ghép đôi.

Về phía Ngọc Trinh, người đẹp cũng từng có những chia sẻ hài hước khi được khán giả nhắc đến chuyện kết đôi với nam diễn viên. Cả hai có sự kết nối trong công việc, thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động chung và dành cho nhau những lời nhận xét tích cực. Dẫu vậy, đến nay, chưa có thông tin xác nhận họ đang trong mối quan hệ tình cảm.

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu rồi chuyển hướng sang phim truyền hình. Vai Vũ trong Về nhà đi con năm 2019 là dấu mốc quan trọng, giúp tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công trên màn ảnh nhỏ, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án như Gạo nếp gạo tẻ, Đánh cắp giấc mơ, Bẫy ngọt ngào và Út Lan: Oán linh giữ của. Trong đó, Út Lan đạt doanh thu hơn 90 tỷ đồng vào năm 2025, trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý khi anh chuyển hướng mạnh hơn sang điện ảnh. Dự án Chị ngã em nâng sau đó lại không đạt kết quả phòng vé như kỳ vọng.

Hiện tại, bên cạnh hoạt động diễn xuất, Quốc Trường còn kinh doanh và thường xuyên xuất hiện trong các nội dung quảng bá thương hiệu. Trong khi đó, câu chuyện tình cảm của nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm, nhất là sau chia sẻ về dự định kết hôn ở tuổi 40.