Công an làm việc với chị H. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 27/11, Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, cho biết, thông tin một phụ nữ bị người lạ vỗ vai rồi bắt cóc khi đang bán rau tại chợ Cầu là không đúng sự thật. Người phụ nữ này đã tự dựng chuyện vì sợ gia đình trách móc việc mình tự ý rời nhà đi tìm việc làm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều clip, bài viết cho rằng một phụ nữ ở xã Hoàng An bị người lạ vỗ vai rồi bắt cóc khi đang bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Thông tin được nhiều người chia sẻ, gây lo lắng, hoang mang trong dư luận.

Trước sự việc trên, Công an xã Hoàng An đã tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với người phụ nữ liên quan để làm rõ.

Theo đó, ngày 23/11/2026, Công an xã Hoàng An tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị N.T.H (SN 1982, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) về việc chị H đi bán rau tại chợ Cầu từ sáng 22/11 nhưng sau đó không trở về nhà, gia đình cũng không thể liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hoàng An phối hợp với gia đình tiến hành xác minh, tìm kiếm. Kết quả xác minh cho thấy, sau khi bán rau, chị H tự đón xe xuống Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt xe khách đi Lâm Đồng để tìm việc làm thuê.

Tuy nhiên, khi đến Khánh Hòa, chị H thay đổi ý định, xuống xe và bắt xe quay trở lại Hà Nội. Sáng 25/11, khi về đến bến xe Nước Ngầm, do điện thoại hết pin, chị H đã nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây gọi điện về cho gia đình đến đón. Đến nay, chị H đã trở về nhà an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, chị H thừa nhận việc thông tin mình bị bắt cóc là do tự bịa đặt. Nguyên nhân là vì sợ chồng con và người thân trách móc việc tự ý rời nhà đi làm mà không thông báo, khiến gia đình lo lắng, phải đi tìm kiếm.

Khi gia đình đến đón, chị H đã dựng chuyện rằng trên đường đi chợ Cầu, chị bị một người lạ vỗ vai, sau đó mất ý thức. Khi tỉnh lại, chị đã tìm cách chạy thoát. Tuy nhiên, chị H không ngờ câu chuyện bịa đặt này lại được một số người quay video, đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang.

Từ sự việc trên, Công an xã Hoàng An đề nghị người dân dừng chia sẻ các clip, bài viết có nội dung sai sự thật; những người đã đăng tải hoặc chia sẻ cần gỡ bỏ thông tin sai lệch và đính chính để tránh tiếp tục gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Các hành vi đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến dư luận có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.