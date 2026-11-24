Trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am, độc giả đặc biệt ấn tượng về tam giác liên kết chính trị - giang hồ - sắc đẹp giữa lãng tử Yến Thanh, kỹ nữ Lý Sư Sư và vua Tống Huy Tông.

Mối quan hệ tay ba trong “Thủy hử”

Trong tiểu thuyết của Thi Nại Am, Hoàng đế Tống Huy Tông thường xuyên cải trang thành thư sinh giàu có, lén rời hoàng cung, vi hành tới phủ của Lý Sư Sư tại thành Biện Kinh để thưởng thức đàn ca và bầu bạn cùng mỹ nhân.

Vị vua này đã chi hàng vạn lượng vàng bạc để sửa sang phủ đệ của Lý Sư Sư lộng lẫy như cung điện, thậm chí còn đào một đường hầm bí mật nối thẳng từ hoàng cung đến nhà nàng để tiện bề đi lại.

Do đó, dù chỉ mang thân phận kỹ nữ, Lý Sư Sư lại là người mà tiếng nói có trọng lượng đặc biệt với nhà vua, đến mức từ các đại thần quyền thế đến các nhân vật của giới giang hồ đều phải nể trọng và tìm cách lấy lòng nàng.

Vua Tống Huy Tông si mê nàng kỹ nữ Lý Sư Sư.

Tống Giang muốn nghĩa quân Lương Sơn Bạc được triều đình chiêu an nhưng gian thần lại ngăn cản. Biết hoàng đế thường xuyên đến phủ của danh kỹ Lý Sư Sư, ông cử lãng tử Yến Thanh vào Biện Kinh tìm cách tiếp cận nàng, nhờ nàng tâu trình trực tiếp lên vua.

Với vẻ ngoài tuấn tú, phong thái hào hoa cùng tài thổi sáo điêu luyện, Yến Thanh nhanh chóng chiếm được cảm tình của Lý Sư Sư. Trong bữa tiệc rượu tại nhà mình (hồi 81), nàng lộ rõ ý tứ muốn gửi gắm chân tình cho chàng lãng tử.

Trước sự si tình và những cử chỉ thân mật của Lý Sư Sư, Yến Thanh rất khó xử. Để khéo léo từ chối mà không làm phật ý người đẹp (vốn là chìa khóa quan trọng cho đại sự của Lương Sơn), chàng nghĩ ra một kế: Quỳ xuống xin nhận bà mẹ nuôi của Lý Sư Sư làm mẹ nuôi của mình, qua đó biến mối quan hệ nam nữ thành tình nghĩa chị em trong sáng. Ranh giới bất khả xâm phạm này giúp Yến Thanh dập tắt tâm tư của Sư Sư mà vẫn duy trì được quan hệ tốt đẹp với nàng.

Nhờ thân phận em nuôi mới thiết lập này, khi Tống Huy Tông bất ngờ vi hành tới phủ, Lý Sư Sư có ngay một lý do tự nhiên và hợp lý để giới thiệu Yến Thanh với nhà vua mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ hay ghen tuông nào.

Trước mặt nhà vua, Yến Thanh biểu diễn tài thổi sáo và hát khúc từ đầy tâm sự, nói lên nỗi oan khuất, lòng trung thành của anh em Lương Sơn Bạc. Tống Huy Tông vừa cảm mến tài nghệ của Yến Thanh vừa xúc động, thấu hiểu nỗi lòng của nghĩa quân, từ đó ban thánh chỉ mở đường cho việc chiêu an thành công.

Lý Sư Sư nảy sinh tình cảm với Yến Thanh.

Như vậy, trong Thủy hử, mối quan hệ giữa Yến Thanh, Lý Sư Sư và vua Tống Huy Tông khá phức tạp. Vua Tống Huy Tông hết mực sủng ái Lý Sư Sư, danh kỹ này đơn phương cảm mến Yến Thanh, trong khi đó lãng tử của Lương Sơn Bạc lại chỉ một lòng vì nghĩa lớn, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ được thủ lĩnh giao phó.

Từ ảnh hưởng của Thủy hử, trong phim ảnh, kịch nghệ đời sau, các nhà làm phim thường thêm thắt yếu tố ghen tuông của Tống Huy Tông, sự giằng xé nội tâm của Yến Thanh hay bi kịch tình yêu để tăng kịch tính cho cuộc tình tay ba ngang trái.

Trong Thủy hử, Lý Sư Sư được cho là có tình cảm với Yến Thanh.

3 nhân vật đều có thật, nhưng...

Xét theo sự thật lịch sử, cả Yến Thanh, Lý Sư Sư và vua Tống Huy Tông đều là những nhân vật có thật, tồn tại ở thời nhà Tống. Tuy nhiên, không có bất kỳ ghi chép hay bằng chứng nào xác nhận Yến Thanh từng gặp Lý Sư Sư, và cuộc gặp gỡ này hoàn toàn là sản phẩm hư cấu của văn học (cụ thể là từ cuốn Đại Tống Tuyên Hòa di sự và tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am).

Trong chính sử (như Tống sử), Lý Sư Sư không được ghi chép đậm nét nhưng xuất hiện nhiều trong dã sử và tùy bút đời Tống. Theo các tài liệu này, nàng là con gái của một người thợ nhuộm tên là Vương Dần, là người Biện Kinh, tức Khai Phong.

Khi Sư Sư mới 4 tuổi thì tai họa ập đến nhà họ Vương. Vương Dần bị bắt rồi chết trong nhà lao. Sau đó, Sư Sư được một bà chủ kỹ viện họ Lý nhận nuôi. Từ đó, nàng bắt đầu mang họ Lý. Lý Sư Sư được mẹ nuôi mời thầy dạy từ đàn hát tới cầm kỳ thi hoa. Chẳng mấy chốc, nàng trở thành kỹ nữ lừng danh khắp kinh thành.

Lý Sư Sư là kỹ nữ lừng danh thời nhà Tống.

Còn Tống Huy Tông (Triệu Cát) là vị hoàng đế lơ là về chính trị nhưng lại rất tài hoa về nghệ thuật. Sự tương đồng về tâm hồn nghệ thuật và sự nhẹ nhàng, tinh tế của Sư Sư khiến nhà vua lập tức say đắm, coi nàng như tri kỷ đích thực giữa chốn cung đình đầy rẫy toan tính.

Theo sử sách và giai thoại, ông từng cải trang vi hành ra ngoài cung để đến lầu xanh gặp gỡ Lý Sư Sư, thậm chí còn cho xây một đường hầm bí mật từ hoàng cung dẫn thẳng đến kỹ viện của nàng để tiện bề lui tới. Lý Sư Sư được sủng ái và từng được ban phong hiệu.

Khi quân Kim xâm lược Tống, Tống Huy Tông đem ngai vàng truyền lại cho con trai là Tống Khâm Tông, lên làm Thái thượng hoàng. Ít lâu sau đó, cả hai cha con Tống Huy Tông đều quân Kim bắt và đày lên vùng biên ải phía Bắc.

Sau biến cố này, không có ghi chép chính sử nào xác nhận tung tích của Lý Sư Sư nhưng các bút ký và dã sử đời Tống - Thanh lại lưu truyền nhiều giai thoại cụ thể về cái kết của nàng.

Có giai thoại kể rằng, khi quân Kim chiếm được Biện Kinh, chủ tướng nhà Kim nghe danh đệ nhất kỹ nữ Lý Sư Sư nên ra lệnh cho gian thần Trương Bang Xương phải tìm bắt nàng đem dâng lên để hầu rượu mua vui.

Trương Bang Xương lùng sục khắp kinh thành và bắt được Lý Sư Sư. Trước mặt kẻ phản quốc, nàng mắng thẳng mặt Bang Xương là kẻ bán nước, thà chết không chịu làm nhục quốc thể và phụ lòng sủng ái của Tống Huy Tông

Nhân lúc lính canh sơ hở, Lý Sư Sư rút chiếc trâm vàng trên tóc, bẻ gãy và nuốt vào bụng để tự vẫn (có bản chép nàng dùng trâm đâm vào cổ họng). Giai thoại này được các nhà Nho đời sau ca ngợi hết lời vì một cô gái chốn thanh lâu lại có khí phách hơn cả bậc đại thần triều đình.

Tạo hình nhân vật Lý Sư Sư trong phiên bản phim truyền hình của Trung Quốc.

Theo bút ký Lý Sư Sư ngoại truyện, khi quân Kim bao vây Biện Kinh, triều đình lâm vào cảnh kiệt quệ lương thảo và binh phí, nàng đã chủ động đem toàn bộ vàng bạc, châu báu tích cóp được (kể cả những báu vật do Tống Huy Tông ban tặng) giao nộp lại cho quan phủ để làm quân phí chống giặc Kim, đồng thời xin được cạo đầu đi tu.

Kinh thành thất thủ, Lý Sư Sư trốn thoát khỏi Biện Kinh và lưu lạc về vùng Giang Nam (Triết Giang hoặc Hồ Nam). Một số tài liệu cổ thời Nam Tống đều ghi chép rằng nhiều sĩ đại phu từng gặp lại nàng ở đất Triết hoặc vùng Hồ - Tương. Lúc này, đệ nhất danh kỹ một thời đã già nua, tiều tụy, phải tiếp tục đi hát xướng mua vui tại phủ các quan lại để kiếm sống qua ngày, không còn chút phong thái lộng lẫy năm xưa.

Một số giai thoại bi quan hơn cho rằng Lý Sư Sư không kịp trốn thoát hay tự vẫn mà nằm trong số hàng ngàn phụ nữ Biện Kinh bị quân Kim bắt giải lên phương Bắc làm chiến lợi phẩm.

Trên đường lưu đày khắc nghiệt hoặc khi đến đất Kim, nàng bị ép gả cho một binh lính người Kim tàn tật, sống cuộc đời tủi nhục và chết trong âm thầm nơi đất khách quê người.