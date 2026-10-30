Sự thật mối quan hệ của Châu Tinh Trì với Trương Bá Chi được hé lộ

Thông tin Châu Tinh Trì bán mảng kinh doanh rạp chiếu tại Trung Quốc đại lục với giá tượng trưng 1 HKD đang trở thành chủ đề được truyền thông Hoa ngữ quan tâm. Giữa những đồn đoán về tình hình kinh doanh của nam nghệ sĩ, câu chuyện giữa ông và Trương Bá Chi cũng bất ngờ được nhắc lại, đặc biệt sau những lần nữ diễn viên công khai ủng hộ người từng đưa mình bước vào điện ảnh.

Theo thông báo ngày 6/10 của Bingo Group Holdings, tập đoàn niêm yết tại Hồng Kông do Châu Tinh Trì và gia đình nắm quyền kiểm soát, công ty đã quyết định bán toàn bộ cổ phần tại Bingo Cinema Investment Limited. Đây là đơn vị từng phụ trách hoạt động kinh doanh rạp chiếu của tập đoàn tại thị trường đại lục.

Châu Tinh Trì gây chú ý khi tập đoàn do ông và gia đình kiểm soát bán mảng kinh doanh rạp chiếu tại Trung Quốc với giá tượng trưng 1 HKD.

Điều gây chú ý là mức giá chuyển nhượng chỉ 1 HKD. Tuy nhiên, con số này không phản ánh giá trị thương mại của toàn bộ sự nghiệp Châu Tinh Trì. Doanh nghiệp được bán đang trong tình trạng tài sản ròng âm khoảng 8,6 triệu HKD tính đến cuối tháng 8/2026.

Báo cáo tài chính cho thấy mảng kinh doanh này từng ghi nhận doanh thu khoảng 2,25 triệu HKD trong năm tài chính 2026 nhưng vẫn thua lỗ. Sau thương vụ, Bingo Group dự kiến ghi nhận khoản lãi kế toán khoảng 5,4 triệu HKD từ việc loại bỏ công ty con khỏi báo cáo hợp nhất.

Động thái trên phản ánh việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh hơn là một thương vụ thu về khoản tiền lớn. Châu Tinh Trì cũng chưa có thông báo rút khỏi ngành điện ảnh. Ngược lại, ông vẫn tiếp tục phát triển các dự án giải trí và khai thác những thương hiệu gắn liền với tên tuổi mình.

Châu Tinh Trì tiếp tục phát triển các dự án điện ảnh dù có những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh.

Trong khi câu chuyện kinh doanh thu hút sự chú ý, mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi lại được quan tâm theo một hướng khác.

Năm 1999, Trương Bá Chi có bước ngoặt quan trọng khi được lựa chọn đóng vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch. Khi ấy, cô mới 18 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Sự kết hợp với Châu Tinh Trì giúp nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả nhận diện, tạo tiền đề cho hành trình trở thành một trong những ngôi sao nổi bật của điện ảnh Hồng Kông.

Nhân vật Liễu Phiêu Phiêu với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng mang nhiều tổn thương đã trở thành một trong những vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của Trương Bá Chi. Bộ phim cũng đánh dấu sự gắn bó nghề nghiệp giữa cô và Châu Tinh Trì, người không chỉ đóng vai chính mà còn tham gia chỉ đạo tác phẩm.

Trương Bá Chi từng được Châu Tinh Trì trao cơ hội đóng vai chính trong Vua Hài Kịch, tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Hai năm sau, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện với vai khách mời trong Đội Bóng Thiếu Lâm. Tuy nhiên, trong nhiều năm, truyền thông giải trí từng lan truyền những thông tin về bất đồng giữa hai nghệ sĩ.

Dù vậy, những hoạt động công khai gần đây cho thấy họ vẫn duy trì sự trân trọng và ủng hộ nhau trong công việc.

Tháng 10/2025, Châu Tinh Trì bất ngờ xuất hiện qua đoạn video ghi hình gửi đến chương trình Nhất Lộ Phồn Hoa 2, nơi Trương Bá Chi tham gia. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả thích thú bởi ông vốn khá kín tiếng và hiếm khi tham gia những hoạt động quảng bá như vậy.

Mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi tiếp tục nhận được sự quan tâm sau nhiều năm xuất hiện tin đồn bất hòa.

Đến tháng 7/2026, Trương Bá Chi tiếp tục gây chú ý khi thông báo đặt 18 suất chiếu riêng để ủng hộ Công Phu Nữ Túc, dự án điện ảnh mới của Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên chia sẻ thông tin trên Weibo, đồng thời mời người hâm mộ cùng đến rạp thưởng thức tác phẩm.

Hành động này được xem là sự ủng hộ thiết thực dành cho người đã trao cho cô cơ hội lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Nhiều khán giả cũng liên hệ con số 18 với thời điểm Trương Bá Chi bắt đầu được biết đến qua Vua Hài Kịch, dù nữ diễn viên không xác nhận đây là ý nghĩa chính thức của việc lựa chọn số suất chiếu.

Trương Bá Chi gây chú ý khi đặt 18 suất chiếu riêng để ủng hộ bộ phim Công Phu Nữ Túc của Châu Tinh Trì.

Trước đó, Trương Bá Chi cũng nhiều lần gửi lời chúc mừng sinh nhật Châu Tinh Trì trên mạng xã hội. Những tương tác kéo dài qua nhiều năm cho thấy mối quan hệ của họ không hoàn toàn giống các lời đồn về sự xa cách từng xuất hiện trên truyền thông.

Dẫu vậy, không có cơ sở để khẳng định mọi bất đồng trong quá khứ đều chưa từng tồn tại. Cả hai cũng không công khai xác nhận những suy đoán về quan hệ tình cảm mà một số trang tin giải trí từng đề cập.

Ở tuổi 64, Châu Tinh Trì tiếp tục có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh và sáng tạo điện ảnh. Còn Trương Bá Chi vẫn giữ thái độ trân trọng đối với người đã góp phần tạo nên bước ngoặt đầu đời diễn xuất của mình.

Sau gần ba thập kỷ quen biết, Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi vẫn thể hiện sự trân trọng dành cho nhau qua những hành động công khai.

Sau gần ba thập kỷ, điều được thể hiện rõ nhất qua những hành động công khai không phải một câu chuyện tình bí mật hay cuộc đối đầu kéo dài, mà là sự ghi nhận và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nghệ sĩ từng làm nên dấu ấn đáng nhớ của điện ảnh Hồng Kông.