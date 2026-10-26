Sự thật màn trình diễn 'cánh bướm trên môi' của Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dưới mưa.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải Vogue Fashion Power Awards với tư cách khách mời mở màn. Cô diện chiếc váy haute couture đính đầy kim cương thuộc bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của Zuhair Murad. Ngôi sao xuất hiện với một cánh bướm trên môi và thả nó vào không gian sân khấu tô điểm với cơn mưa bất chợt. Hình ảnh sống động và bất ngờ đã giúp cô ghi điểm, giành được danh hiệu 'nữ thần của những màn trình diễn ấn tượng trên thảm đỏ' - theo Sohu.

Theo số liệu từ các nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc, video, hình ảnh của minh tinh thu hút hàng tỷ lượt xem, số lượng người quan tâm Nhiệt Ba áp đảo những diễn viên, siêu mẫu khác ở sự kiện.

Hình ảnh của minh tinh thu hút hàng tỷ lượt xem.

Sau đêm hội thời trang Thịnh Điển VOGUE 2026, màn catwalkcủa Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh nhất. Không chỉ bởi tạo hình Ba Tư quá đỗi yêu kiều, bộ váy cao cấp đẹp như nữ thần mà khán giả còn tò mò cực độ về cánh bướm gắn trên môi mỹ nhân Tân Cương.

Ngôi sao xuất hiện với một cánh bướm trên môi và thả nó vào không gian sân khấu.

Khi thấy Địch Lệ Nhiệt Ba bước ra sân khấu và ngậm một con bướm trong miệng, ai cũng đinh ninh đây chỉ là bướm giả. Nhưng khi nữ diễn viên hé miệng, con bướm đã bay vút đi khiến khán giả ngỡ ngàng. Bởi nếu là bướm thật thì nữ diễn viên quả thực rất mạo hiểm để ngậm trực tiếp như thế. Nhưng là bướm giả thì sao có thể bay?

Nhiều người đoán con bướm có gắn động cơ và có người bên dưới điều khiển để nó bay đi. Và mới đây, thông tin trên báo Tiền Phong, ê-kíp chế tác con bướm này đã lên tiếng giải thích. Đây đơn giản chỉ là một con bướm bằng giấy, được thiết kế theo loài bướm phượng xanh đai đỏ có cánh màu xanh lục đầy bí ẩn.Theo kịch bản ban đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba dán cánh bướm lên môi và sẽ giữ nguyên như vậy đến hết màn catwalk. Nhưng chẳng ngờ đêm hội gặp mưa và gió lớn, khiến cánh bướm có lúc suýt rơi và nữ diễn viên phải ngậm chặt. Sau đó, cô đã tận dụng cơn gió mạnh để tạo nên khoảnh khắc để đời, đó là ngửa mặt lên, hé miệng để cánh bướm lỏng ra và bay cao theo gió, khiến ai nấy ngỡ như bướm thật nên mới bay được.

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương nổi tiếng bậc nhất showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim 'Nữ vệ sĩ xinh đẹp', 'Trường ca hành', 'Em là niềm kiêu hãnh của anh', 'Liệt hỏa như ca', 'Tam sinh tam thế chẩm thượng thư', 'Dữ quân sơ tương thức'... Cô có sự nghiệp phát triển thuận lợi, hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.