Sự thật gây tranh cãi sau cuốn sách ưa thích của Rashford

Rashford thích đọc sách. Ảnh: Reuters.

Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi mỗi vị trí đều có thể bị thay thế và mọi sai lầm đều phải trả giá, khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn của các cầu thủ là điều dễ hiểu. Do đó, những cuốn sách truyền động lực như Relentless của Tim S. Grover thường được nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tìm đọc. Tuy nhiên, phía sau những thông điệp về ý chí và chiến thắng là những quan điểm gây tranh cãi về thành công, cảm xúc và giới hạn của con người.

Marcus Rashford từng nhiều lần nhắc đến Relentless như một trong những cuốn sách yêu thích. Chia sẻ với Guardian năm 2021, tiền đạo của Manchester United cho biết anh thường đọc lại tác phẩm, đánh dấu những đoạn quan trọng bằng các màu khác nhau rồi so sánh những điều mình học được qua từng lần đọc.

Rashford không phải trường hợp duy nhất. John Terry từng chia sẻ hình ảnh đọc cuốn sách trong kỳ nghỉ sau khi Chelsea vô địch Premier League năm 2015. Tại World Cup 2018, tác phẩm này cũng được truyền tay giữa các tuyển thủ Anh.

Sức hấp dẫn của Relentless nằm ở thông điệp rất trực diện: Muốn đạt đến đỉnh cao, một người phải vượt qua giới hạn thông thường, duy trì cường độ làm việc cao và không ngừng đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân.

Terry cũng thích tác phẩm Relentless.

Khát vọng chiến thắng và tư duy cực đoan

Grover, người từng huấn luyện những huyền thoại bóng rổ như Michael Jordan, Kobe Bryant và Dwyane Wade, chia con người thành ba nhóm: "Coolers", "Closers" và "Cleaners". Trong cách phân loại của ông, "Cleaners" là những người có động lực cạnh tranh mãnh liệt nhất, luôn hướng tới chiến thắng và không dễ dàng thỏa mãn với thành quả hiện tại.

Với các cầu thủ trẻ đang tìm cách khẳng định bản thân, hình mẫu ấy có sức hút đáng kể. Cựu tiền vệ Man City, Fabian Delph, từng nhắc đến Relentless trong thời gian khoác áo tuyển Anh tại World Cup 2018, cho biết cuốn sách góp phần định hình tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc chiến.

Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện khi tinh thần quyết liệt bị đẩy đến mức tuyệt đối. Tác phẩm có xu hướng đề cao sự lạnh lùng, khuyến khích người đọc chấp nhận mặt tối của bản thân và xem việc được người khác e ngại là điều đáng mong muốn. Một số lập luận được trình bày bằng những khẩu hiệu mạnh mẽ nhưng thiếu sự phân tích thấu đáo về hậu quả.

Đáng chú ý, Grover từng viện dẫn đời tư của tay golf lừng danh Tiger Woods để minh họa cho khái niệm "mặt tối". Cách diễn giải này làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa động lực cạnh tranh trong thể thao và việc hợp lý hóa những hành vi gây tổn thương cho người khác.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi các cầu thủ trẻ cần được giáo dục cả về chuyên môn lẫn trách nhiệm xã hội, sự phân biệt này đặc biệt quan trọng. Khát vọng chiến thắng không thể trở thành lý do để xem nhẹ đạo đức hay những giới hạn cần được tôn trọng.

Động lực không đồng nghĩa với việc đánh mất bản thân

Một cách tiếp cận khác xuất hiện trong Letters to a Young Athlete của Chris Bosh. Cựu ngôi sao NBA không phủ nhận vai trò của kỷ luật, sự chăm chỉ và khả năng chịu đựng áp lực, nhưng khuyến khích vận động viên tự tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao họ muốn thành công.

Thay vì chỉ yêu cầu người đọc phải làm việc chăm chỉ hơn, Bosh đề nghị họ suy nghĩ về mục đích sâu xa của quá trình tập luyện và thi đấu. Đó là khác biệt giữa việc chạy theo những khẩu hiệu thành công và việc xây dựng động lực bền vững.

Các cầu thủ có thể học được nhiều điều từ sách truyền động lực, miễn là họ biết chọn lọc. Sự quyết liệt có thể giúp một người tiến xa, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc, tôn trọng người khác và hiểu rõ giới hạn của bản thân cũng quan trọng không kém.

Trong bóng đá, trở nên mạnh mẽ không nhất thiết có nghĩa là trở nên lạnh lùng. Đôi khi, bản lĩnh thực sự nằm ở khả năng chiến thắng mà không đánh mất những giá trị làm nên con người mình.

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