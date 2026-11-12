Sự thật gây sốc về Mr. Bean sau hơn 30 năm

Hơn ba thập kỷ kể từ khi ra mắt, Mr. Bean vẫn là một trong những bộ phim hài truyền hình được yêu thích nhất thế giới. Hình ảnh người đàn ông có gương mặt ngộ nghĩnh, thường xuyên gây ra những tình huống dở khóc dở cười đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, một sự thật khiến không ít khán giả bất ngờ là loạt phim gốc thực chất chỉ có 14 tập chính thức.

Theo Mental Floss, toàn bộ phiên bản người đóng của Mr. Bean chỉ được sản xuất với 14 tập, phát sóng trên ITV từ ngày 1/1/1990 đến 31/10/1995. Một số nguồn thống kê 15 tập do tính thêm chương trình tổng hợp đặc biệt. Dù theo cách đếm nào, số lượng này vẫn khiêm tốn so với sức ảnh hưởng khổng lồ mà bộ phim tạo ra.

Mr. Bean là một trong những series hài nổi tiếng nhất thế giới dù chỉ có 14 tập phim truyền hình gốc.

Điều đáng nói là nhiều khán giả từng có cảm giác Mr. Bean kéo dài hàng chục mùa với hàng trăm tập phim. Những tình huống nổi tiếng như Mr. Bean đi thi, tới hồ bơi, chuẩn bị bữa tối Giáng sinh hay đội chiếc ghế lên nóc ô tô Mini vẫn được nhắc lại sau nhiều năm. Mỗi tập thường gồm nhiều câu chuyện ngắn, tạo cảm giác người xem được thưởng thức nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau.

Một nguyên nhân quan trọng khiến Mr. Bean có sức sống lâu dài nằm ở việc chương trình được phát lại liên tục trên các đài truyền hình tại nhiều quốc gia. Những tập phim quen thuộc xuất hiện qua nhiều năm, đôi khi không theo đúng thứ tự phát sóng ban đầu. Vì vậy, khán giả có thể xem cùng một tình huống nhiều lần mà không nhận ra mình đang thưởng thức lại một tập cũ.

Những phân cảnh kinh điển của Mr. Bean vẫn khiến khán giả bật cười dù được phát lại suốt nhiều thập kỷ.

Đứng sau thành công ấy là Rowan Atkinson, diễn viên người Anh nổi tiếng với khả năng hài hình thể đặc biệt. Khác với những bộ phim sitcom phụ thuộc nhiều vào lời thoại, Mr. Bean chủ yếu tạo tiếng cười bằng biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ và những phản ứng khó đoán của nhân vật. Chính cách thể hiện gần như không cần ngôn ngữ đã giúp tác phẩm vượt qua rào cản văn hóa để tiếp cận khán giả toàn cầu.

Ít ai biết rằng nhân vật Mr. Bean được Rowan Atkinson phát triển từ thời còn học tại Đại học Oxford. Trong một chương trình biểu diễn, ông thử sáng tạo những tình huống hài bằng cách quan sát gương mặt mình trước gương. Từ những thử nghiệm ban đầu, hình tượng người đàn ông có suy nghĩ trẻ con nhưng luôn hành động đầy tự tin dần được định hình.

Rowan Atkinson chinh phục khán giả toàn cầu nhờ khả năng diễn hài hình thể gần như không cần lời thoại.

Sự thành công của Mr. Bean cũng gắn với biên kịch Richard Curtis, người sau này được biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Notting Hill và Love Actually. Sự kết hợp giữa tư duy xây dựng tình huống của ê kíp và khả năng biểu diễn của Rowan Atkinson đã tạo nên một nhân vật có thể gây cười chỉ bằng những hành động rất nhỏ.

Dù số tập truyền hình ít ỏi, thương hiệu Mr. Bean không dừng lại ở năm 1995. Nhân vật tiếp tục xuất hiện trong hai bộ phim điện ảnh Bean năm 1997 và Mr. Bean's Holiday năm 2007. Phiên bản hoạt hình sau đó mở rộng thế giới của Mr. Bean, mang đến những câu chuyện mới và giúp nhân vật tiếp cận thêm nhiều thế hệ khán giả.

Nhân vật Mr. Bean được Rowan Atkinson phát triển từ thời sinh viên, trước khi trở thành biểu tượng hài truyền hình.

Rowan Atkinson từng gây sốt khi tái hiện hình tượng Mr. Bean tại lễ khai mạc Olympic London 2012.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc Olympic London 2012, Rowan Atkinson khiến khán giả toàn cầu thích thú khi tái xuất trong hình tượng Mr. Bean. Màn trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng tiếp tục chứng minh sức hút của nhân vật, dù loạt phim truyền hình gốc đã kết thúc từ rất lâu.

Rowan Atkinson từng chia sẻ rằng việc tiếp tục thực hiện những vai diễn hài hình thể ngày càng trở nên khó khăn khi ông lớn tuổi. Nam diễn viên cũng ý thức được sự khác biệt giữa sức hấp dẫn của một nhân vật trẻ con và việc duy trì hình tượng ấy trong thời gian quá dài.

Sau hơn 30 năm, Mr. Bean vẫn giữ sức hút đặc biệt với nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm, điều khiến Mr. Bean trở thành hiện tượng không phải số lượng tập phim mà là khả năng khiến khán giả bật cười qua nhiều lần xem lại. Chỉ với 14 tập gốc, Rowan Atkinson đã tạo nên một trong những nhân vật hài có sức sống bền bỉ nhất lịch sử truyền hình, để lại dấu ấn vượt xa thời lượng xuất hiện trên màn ảnh.