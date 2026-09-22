Sự thật đóng rạp Hòa Bình ở Đà Lạt làm khu ẩm thực

Rạp Hòa Bình nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoài Thanh.

Ngày 22/9, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện đơn vị trúng quyền thuê rạp Hòa Bình (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết sau khi nhận bàn giao công trình vào đầu tháng 9, đơn vị đã tiến hành sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Các công đoạn ở thời điểm hiện tại chủ yếu là dọn dẹp, vệ sinh, xử lý hạ tầng kĩ thuật cần thiết và đưa không gian trở lại trạng thái sạch sẽ, an toàn.

Các hạng mục thay mới gồm cửa đi, cửa sổ hư hỏng, rỉ sét. Toàn bộ trần và tường bên trong được sơn lại. Khu tiền sảnh, hành lang và nhà vệ sinh sẽ lát gạch. Đồng thời làm mới vách ngăn, gia cố mặt sàn sân khấu, sửa chữa cầu thang, lan can và tay vịn.

Công trình cũng được chống thấm sàn, thay thiết bị vệ sinh, đường ống cấp thoát nước và hệ thống điện. Hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy và camera sẽ được lắp đặt mới. Việc cải tạo dự kiến kéo dài khoảng 6 tháng với kinh phí ước tính khoảng 6-7 tỷ đồng.

Theo đại diện đơn vị, vòm mái và các giá trị kiến trúc gốc của rạp Hòa Bình được giữ nguyên, không tháo dỡ hay xâm phạm kết cấu. Định hướng của đơn vị vẫn vận hành theo công năng vốn có của công trình, không chuyển thành khu ẩm thực kiểu food court.

Khán phòng bên trong đang được sửa chữa, ngày 21/9. Ảnh: @nhat.quang.minh.

Trong khán phòng, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng được đầu tư phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sự kiện cộng đồng và các hoạt động văn hóa theo hướng hiện đại, mới mẻ hơn.

"Định hướng thiết kế sẽ mang tinh thần hoài niệm, lấy cảm hứng từ rạp hát Đà Lạt xưa, giữ gìn tối đa những những giá trị và ký ức của người dân và du khách thay vì thay đổi hoàn toàn không gian", ông Tuấn thông tin.

Sau khi hoàn thành cải tạo, đơn vị dự kiến bố trí không gian cà phê và lưu niệm nhỏ phía trước rạp, tách biệt với khán phòng để người dân, du khách ngồi lại và tận hưởng không gian khi không có chương trình biểu diễn.

Rạp Hòa Bình (hay còn gọi là rạp 3/4) nằm ở khu trung tâm Đà Lạt, cải tạo từ khu chợ cũ và đổi tên thành rạp Hòa Bình vào năm 1960. Công trình có diện tích hơn 643 m2 với quy mô 800 chỗ, gắn với đời sống văn hóa của nhiều thế hệ người dân nơi đây. Từ cuối năm 2005, công trình do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Khán phòng rạp Hòa Bình trong sự kiện "Dear Ghibli, my friends in Da Lat" năm 2023. Ảnh: Ghiền Đà Lạt.

Tuy nhiên, do vắng khách, công trình dừng chiếu phim từ năm 2018, chủ yếu chỉ sử dụng cho một số hoạt động triển lãm và chương trình nghệ thuật vãng lai. Hồi tháng 3 năm nay, không gian rạp từng được sử dụng trở lại trong một chương trình âm nhạc giao lưu giữa Đà Lạt và Daegu (Hàn Quốc).

Rạp Hòa Bình là một trong những cơ sở nhà đất dôi dư được tỉnh phê duyệt phương án khai thác sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở nhà đất. Công trình cho thuê với giá khoảng 800 triệu đồng/năm, thời hạn 10 năm. Đơn vị thuê được sửa chữa, chỉnh trang nhưng phải giữ nguyên công năng chính và kết cấu công trình.