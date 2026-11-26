Cú sốc tỷ giá và làn sóng đẩy hàng ngắn hạn kéo giá giảm mạnh

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Brazil ngày 25/10, chiến thắng của ông Luiz Inácio Lula da Silva đã kích hoạt làn sóng bán tháo đồng real do lo ngại áp lực nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng. Tỷ lệ nợ công/GDP của Brazil đã tăng từ 71,7% năm 2022 lên 82,9% vào tháng 9/2026, phản ánh áp lực tài khóa ngày càng lớn.

Tính đến ngày 24/11, đồng real đã mất giá khoảng 14,3% so với USD so với phiên giao dịch cuối cùng trước cuộc bầu cử. Đồng nội tệ suy yếu làm gia tăng động lực bán hàng của các nhà sản xuất Brazil nhờ lợi thế tỷ giá khi quy đổi doanh thu xuất khẩu bằng USD sang nội tệ. Kỳ vọng nguồn cung xuất khẩu gia tăng khiến giới giao dịch điều chỉnh vị thế, tạo áp lực lên giá cả Arabica và Robusta.

Theo dữ liệu mới nhất, nhóm các nhà quản lý quỹ (Managed Money) chỉ còn duy trì vị thế mua ròng 9.023 hợp đồng đối với Arabica, mức thấp nhất trong 3 năm. Đối với Robusta, nhóm này đã chuyển sang trạng thái bán ròng 21.164 hợp đồng, mức bán ròng lớn nhất trong gần 4 năm.

Biến động tỷ giá tại Brazil không chỉ tác động đến Arabica mà còn tạo áp lực lên Robusta thông qua tương quan giá giữa hai loại cà phê. Khi giá Arabica giảm mạnh, lợi thế về giá của Robusta có thể bị thu hẹp, khiến các nhà rang xay có thêm động lực điều chỉnh tỷ lệ phối trộn để tối ưu chi phí.

Bên cạnh đó, Brazil ngày càng gia tăng vai trò trong sản xuất cà phê Conilon (Robusta). Đồng real suy yếu không chỉ thúc đẩy hoạt động bán Arabica mà còn có thể khuyến khích các nhà sản xuất Brazil đẩy mạnh tiêu thụ Conilon, gia tăng cạnh tranh với nguồn cung Robusta từ Việt Nam.

Áp lực nguồn cung còn thể hiện qua lượng cà phê đưa vào hệ thống kho của Sở Giao dịch liên lục địa (ICE). Từ sau khi kết quả bầu cử được công bố đến ngày 24/11, lượng cà phê chờ kiểm định tại ICE US tăng từ 31.076 bao lên 236.582 bao, tương đương mức tăng 661,3%. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng về khả năng bổ sung nguồn cung cà phê đủ điều kiện giao nhận, qua đó tạo thêm sức ép lên giá Arabica.

Số liệu xuất khẩu cũng cho thấy nguồn cung từ hai quốc gia sản xuất cà phê lớn đang gia tăng. Tại Brazil, xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 5,33 triệu bao, tăng 28,4% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ năm 1990.

Tại Việt Nam, nguồn cung bắt đầu gia tăng khi thị trường bước vào giai đoạn thu hoạch niên vụ 2026-2027. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 108.821 tấn, tăng 53,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động bán hàng gia tăng tại Brazil, nguồn cung vụ mới từ Việt Nam cùng với việc các quỹ đầu tư điều chỉnh vị thế theo hướng gia tăng áp lực bán đã khiến giá cả Arabica và Robusta đi xuống.

Tính từ phiên giao dịch đầu tiên sau cuộc bầu cử đến ngày 24/11, giá Arabica giảm khoảng 13,5%, xuống còn 5.789 USD/tấn, trong khi giá Robusta giảm 11,9%, xuống còn 2.813 USD/tấn.

Yếu tố mùa vụ chưa đủ lý giải mức giảm giá Robusta

Giá Robusta chịu áp lực trong tháng 11 là diễn biến thường thấy khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, mức giảm hiện tại lớn hơn đáng kể so với mức tăng sản lượng dự báo của niên vụ mới.

Cụ thể, sản lượng niên vụ 2026-2027 được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo chỉ tăng 2,5% so với niên vụ trước, trong khi giá Robusta trong tháng 11/2026 đã giảm về vùng 2.850-2.900 USD/tấn, thấp hơn khoảng 39-40% so với mức bình quân cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cho thấy đà giảm giá Robusta không chỉ chịu tác động của yếu tố mùa vụ mà còn là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự suy yếu của đồng real Brazil, hoạt động điều chỉnh vị thế của các quỹ đầu tư và triển vọng nguồn cung cải thiện.

Bên cạnh áp lực nguồn cung, nhu cầu thu mua suy yếu cũng khiến giá cà phê thiếu lực hỗ trợ. Sau thời gian dài giá nguyên liệu duy trì ở mức cao, các nhà rang xay quốc tế có xu hướng thận trọng hơn trong việc bổ sung tồn kho, trì hoãn các quyết định mua mới để chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam và diễn biến giá thuận lợi hơn.

Hoạt động thu mua chậm lại trong khi nguồn cung vụ mới gia tăng khiến áp lực tiêu thụ hàng hóa lớn hơn, tạo thêm sức ép giảm giá.

Rủi ro nguồn cung có thể hạn chế đà giảm giá trong trung hạn

Mặc dù áp lực bán vẫn chi phối thị trường trong ngắn hạn, diễn biến tỷ giá cùng những rủi ro về năng suất và chất lượng cà phê tại các vùng trồng có thể là những yếu tố hạn chế đà giảm giá trong trung hạn.

Ngày 19/11, Ngân hàng Trung ương Brazil đã bán ra 1 tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ, đánh dấu lần can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối đầu tiên kể từ năm 2024. Nếu đồng real dần ổn định trở lại, lợi thế tỷ giá của các nhà xuất khẩu Brazil sẽ thu hẹp, qua đó có thể làm giảm động lực bán ra ở vùng giá thấp.

Đối với Arabica Brazil, mặc dù sản lượng và xuất khẩu có thể tăng trong niên vụ hiện tại, triển vọng năng suất và chất lượng cà phê vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tình trạng thiếu hụt carbohydrate dự trữ sau vụ trước, kết hợp với mưa lớn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, đã ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa và thụ phấn, khiến hoa nở không đồng đều, gia tăng hiện tượng quả non khô đen và đốt hoa không đậu quả.

Những vấn đề về chất lượng cà phê cũng phần nào được phản ánh qua kết quả kiểm định tại hệ thống kho ICE. Từ tháng 9 đến ngày 24/11, khoảng 569.566 bao cà phê Brazil đã được đưa đến hệ thống kho ICE, trong đó 332.984 bao đã hoàn tất kiểm định.

Đáng chú ý, lượng cà phê đạt chuẩn trong tháng 11 tăng gần 5 lần so với tháng 10, lên 132.238 bao. Tuy nhiên, tỷ lệ cà phê không đạt chuẩn vẫn ở mức cao, từ 27,6% trong tháng 9 lên 41,6% trong tháng 10 và 34% trong tháng 11.

Điều này cho thấy mặc dù lượng cà phê đạt chuẩn đang gia tăng, tỷ lệ hàng không đạt yêu cầu kiểm định vẫn là yếu tố hạn chế khả năng bổ sung nguồn cung đủ điều kiện giao nhận.

Đối với Robusta Việt Nam, triển vọng niên vụ 2026-2027 cũng kém tích cực hơn kỳ vọng. Theo ghi nhận từ đại diện ngành cà phê tại Đắk Lắk, sản lượng thực tế có thể chỉ tương đương niên vụ trước do điều kiện thời tiết bất lợi.

Tỷ lệ quả xanh còn cao và độ chín không đồng đều là những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cà phê vụ hiện tại. Trong khi đó, tình trạng nhiều vườn ra hoa sớm ngay trong nửa đầu tháng 11, trước thời điểm thu hoạch chính 3-4 tháng, làm gia tăng rủi ro đối với niên vụ 2027-2028.

Ở góc độ thị trường tài chính, việc các nhà quản lý quỹ thu hẹp mạnh vị thế mua ròng đối với Arabica và gia tăng vị thế bán ròng đối với Robusta cũng là yếu tố cần theo dõi. Nếu xuất hiện những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, hoạt động mua bù vị thế bán hoặc mở vị thế mua mới của các quỹ có thể thúc đẩy sự phục hồi của giá cà phê.

Đợt giảm giá mạnh lần này đang đặt ra thách thức đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, từ các nông hộ còn nắm giữ hàng tại Tây Nguyên đến các nhà rang xay quốc tế đã quen với mặt bằng giá nguyên liệu cao trong hai năm qua.

Trong thời gian tới, diễn biến tỷ giá tại Brazil, khả năng phục hồi của tồn kho đạt chuẩn ICE cùng những rủi ro về năng suất, chất lượng cà phê tại Brazil và Việt Nam sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương quan cung - cầu và xu hướng giá cà phê.