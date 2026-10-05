Sự thật An cung ngưu nhìn từ vụ việc Thanh Hóa - Kỳ 2: Những website bán thuốc 'phòng đột quỵ'

Hàng trăm "cửa hàng trực tuyến" bán An cung

Theo khảo sát của Báo Công Thương thực hiện ngày 1/10/2026, có 240 website sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt đang quảng bá sản phẩm An cung. Trong đó, có đến 65% trang giới thiệu sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc; 139 trang không ghi số đăng ký thuốc hoặc số công bố sản phẩm theo quy định.

Hơn một nửa số trang được khảo sát, tương ứng 51,2%, đăng tải công dụng An cung với khả năng phòng, chống đột quỵ. Có 29,2% gọi sản phẩm là "thần dược"; 11,2% khuyên uống định kỳ hoặc dùng theo tiết khí. Đặc biệt, có 91 cửa hàng trực tuyến đồng thời quảng cáo hàng có xuất xứ Hàn Quốc, đi kèm công dụng phòng, chống đột quỵ - vốn là hai thông điệp thu hút người mua mạnh nhất.

Một tài liệu hướng dẫn sử dụng lưu hành trên mạng còn khuyến nghị mỗi tháng uống một viên để "giảm 10% nguy cơ", dùng trong ba giờ sau khi bị đột quỵ và sử dụng cho cả trẻ em. Những hướng dẫn này trái với Công văn 11393/QLD-ĐK, trong đó xác định đây là thuốc kê đơn, dùng tối đa năm ngày.

Thống kê nội dung giới thiệu An cung trên 240 trang bán hàng trực tuyến.

Bài thuốc gốc của "An cung Hàn Quốc" là gì?

Dữ liệu tra cứu thuốc của Hàn Quốc cho thấy một góc nhìn rất khác. Theo tìm hiểu, quốc gia này có hai thuốc không kê đơn cùng mang tên 안궁우황환 (An cung ngưu hoàng hoàn): sản phẩm của Hankook Shinyak được cấp phép ngày 11/9/2015 và chế phẩm của Kyungjin Pharm được cấp phép ngày 21/7/2016 (hai mã cấp phép 201506503 và 201604522).

Cả hai đều mang nhãn “수출용”, nghĩa là dành cho xuất khẩu. Công thức gồm 17 vị, trong đó có ngưu hoàng 26 mg, xạ hương 6 mg; không chứa chu sa, hùng hoàng, sừng tê giác hoặc thủy ngưu giác - dựa trên thông tin trên hai website tra cứu thuốc munyak.co.kr và medikr.kr của Hàn Quốc.

Như vậy, An cung Hàn Quốc chính hãng là bài thuốc đã loại bỏ các vị khoáng chất độc trong công thức gốc, được sản xuất để xuất khẩu. Người mua đúng hàng chính hãng nhận một chế phẩm có thành phần khác hẳn bài thuốc ban đầu. Còn với hàng giả như trong vụ việc ở Thanh Hóa, thứ họ nhận được là viên bột mì.

Vì sao sản phẩm mang nhãn xuất khẩu? Năm 2007, An cung chứa chu sa chưa được phép nhập vào Hàn Quốc, theo thông tin đăng trên trang tin y tế Kormedi ngày 7/6/2007.

Đến năm 2009, một tòa án tại Seoul buộc dược sĩ bồi thường 80 triệu won sau khi một trẻ 5 tuổi bị ngộ độc thủy ngân. Mẫu An cung người này bán chứa thủy ngân tới 18.000 ppm và asen tới 30.000 ppm, theo báo dược Pharmnews ngày 23/2/2009. Hai dữ kiện trên phần nào lý giải việc An cung tại Hàn Quốc được sản xuất với nhãn dành cho xuất khẩu. Trong khi đó, khách Việt vốn quen mua Ngưu hoàng thanh tâm làm quà mỗi khi đến nước này, một phần chịu ảnh hưởng từ phim Hàn Quốc.

Kgin.com.vn đặt tên sản phẩm là “Viên chống đột quỵ Hàn Quốc”, giá khuyến mãi 2.800.000 đồng. Ảnh chụp màn hình lúc 13 giờ 14 phút ngày 1/10/2026.

Những lời hứa chữa bệnh

Tổng hợp dữ liệu khảo sát 240 trang bán An cung trên mạng, phóng viên Báo Công Thương ghi nhận 50 địa chỉ vẫn đăng nội dung quảng cáo về phòng, chữa đột quỵ, tai biến tại thời điểm chiều 1/10/2026.

Trong số này, chỉ 22 trang có khuyến cáo "không phải là thuốc"; 6 nơi ghi số đăng ký hoặc số công bố. Có 11 địa chỉ không công khai giá, khách hàng phải gọi điện hay nhắn tin để hỏi.

Một số trang còn đưa thẳng công dụng vào tên sản phẩm. Ví dụ kgin.com.vn, chiaki.vn đang chào bán "An cung ngưu hoàng hoàn Kwangdong 60 viên Hàn Quốc Hoạt huyết ngừa tai biến đột quỵ" với giá 1.574.999 đồng sau khi áp dụng mã giảm giá.

Hangngoainhap.com.vn niêm yết hộp gỗ 60 viên Samsung Gum Jee Hwan ở mức 799.000 đồng, kèm cụm từ "phòng ngừa đột quỵ tai biến" ngay trong tên sản phẩm.

Cụm từ "Ngừa tai biến đột quỵ" xuất hiện trong tên hàng trên chiaki.vn. Ảnh chụp màn hình ngày 1/10/2026.

Giá bán giữa các địa chỉ cũng chênh lệch đáng kể. Phukienxigacuba.com, một website chuyên kinh doanh xì gà, rao "An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổng Thống Hàn Quốc Hộp 10 Viên" với giá 14,5 triệu đồng, kèm lời giới thiệu "Ngăn ngừa đột quỵ tai biến".

Spcaocap.com chào bán mặt hàng có tên gọi và nội dung quảng cáo tương tự, niêm yết 8,5 triệu đồng, giảm từ 14,5 triệu đồng. Mức chênh lệch giữa hai nơi là 6 triệu đồng/hộp.

Phukienxigacuba.com rao bán hộp An cung 10 viên với giá 14.500.000 đồng.

Sieuthilamdep.com còn quảng cáo công dụng cấp cứu: "Dùng để hỗ trợ cấp cứu và hỗ trợ điều trị đột quỵ, nhồi máu não cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng".

Bên cạnh đó, tại một website mang tên nhà thuốc, lời giới thiệu cũng nhấn mạnh khả năng phòng bệnh. Nhathuocduochanoi.com.vn viết rằng viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm "đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tai biến mạch máu não".

Một số bên bán hướng dẫn uống định kỳ với lịch cụ thể. Maikorea.com ghi: "Uống phòng tai biến: Cách mỗi 3 ngày uống 1 viên vào buổi sáng trước khi ăn sáng". Ngay bên dưới là dòng khuyến cáo: "Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Điều đó có nghĩa, dù xác định sản phẩm không phải thuốc, website này vẫn đưa ra liều uống phòng bệnh.

Hướng dẫn “uống phòng tai biến” trên maikorea.com nằm ngay phía trên dòng khuyến cáo sản phẩm không phải thuốc.

Quy định nói gì?

Nếu sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, khoản 1 Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP yêu cầu đăng ký nội dung trước khi quảng cáo. Khoản 2 Điều 27 quy định: "Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm".

Điểm a khoản 3 cùng điều yêu cầu quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có khuyến cáo: "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; chữ viết rõ ràng, màu tương phản với nền.

Khoản 6 Điều 27 quy định tổ chức, cá nhân "chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và chỉ được quảng cáo phù hợp với nội dung đã được xác nhận".

Nghị định Nghị định 15/2018/NĐ-CP tiếp tục được áp dụng sau khi Nghị quyết 15/2026/NQ-CP ngày 6/4/2026 tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46/2026/NĐ-CP.

Theo thông tin phóng viên tổng hợp, trong 50 trang nêu trên, 28 địa chỉ không có dòng khuyến cáo sản phẩm không phải thuốc. Có 44 nơi không ghi số đăng ký thuốc hoặc số công bố, khiến người mua thiếu thông tin để tra cứu, đối chiếu lời hứa "phòng đột quỵ" với công dụng trong hồ sơ sản phẩm.

Với An cung được xác định là thuốc, lời quảng cáo cần được đối chiếu với hướng dẫn sử dụng. Công văn 11393/QLD-ĐK ngày 4/7/2014 của Cục Quản lý Dược xác định các sản phẩm An cung có số đăng ký là thuốc dùng theo đơn: người lớn uống một viên/ngày, liệu trình ba ngày liên tục, có thể dùng đến năm ngày.

Lịch "cách mỗi 3 ngày uống 1 viên" trên maikorea.com hay "dùng tối thiểu 6 tháng 1 viên" tại vivita.vn không nằm trong hướng dẫn này.

(Còn nữa...)

Việc xác định vi phạm, nếu có, thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và quản lý dược. Báo Công Thương mong nhận được phản hồi từ các cơ sở có tên trong bảng khảo sát, cùng Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home được đề cập ở kỳ 1. Tại những địa chỉ này, người mua An cung đang trả tiền cho một lời hứa. Kỳ 3 sẽ trở lại với chính bài thuốc, làm rõ An cung thật là gì và vì sao đây là thuốc cấp cứu, không phải thuốc bổ?