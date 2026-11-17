Dấu ấn lãnh đạo: Dấu ấn của người sáng lập

Thiết lập tầm nhìndài hạn, dám làm cái chưa ai làm, dám chịu trách nhiệm về “giấc mơ” của mình, đó là dấu ấn lãnh đạo vào buổi đầu sáng lập. Tầm nhìn giúp họ kiên định theo đuổi mục tiêu bằng tốc độ, quyết liệt, không sợ thất bại. Họ dám thử cái mới, dám cho nhân viên sai và sửa sai. Họ không chỉ lo phòng thủ, ngại đầu tư, và e dè với người giỏi.

Sự thành công của một doanh nghiệp luôn mang dấu ấn của người lãnh đạo. Ảnh: Internet

Ông Bạch Thái Bưởi, vào đầu thế kỷ 20, đã dám làm vận tải đường thủy khi người Pháp đang nắm độc quyền. Năm 2006, khi chưa ai tin đại học tư có thể làm giáo dục tử tế và thành công thì ông Trương Gia Bình xây Đại học FPT. Trong khi mọi người còn phân vân ngờ vực thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho ra đời ô tô VinFast.

Tuy từng lúc tầm nhìn có khác nhau, mô hình cũng có khác nhau nhưng cả ba đều mang dấu ấn của người khai phá.

Dấu ấn lãnh đạo: Quyết định bước ngoặt

Dấu ấn lãnh đạo lộ rõ nét nhất là khi thị trường thay đổi hoặc doanh nghiệp gặp khủng hoảng, khó khăn. Khi đó, tư duy sắc bén và bản lĩnh của người đứng đầu sẽ giúp họ đưa ra các quyết định mang tính "sống còn" hay còn gọi là quyết định bước ngoặt, những quyết định liên quan đến cam kết với khách hàng, quyền lợi chính đáng của người lao động…

Mới đây, tại Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã nhấn mạnh: Văn hóa nêu gương phải bắt đầu từ lãnh đạo. Uy tín của lãnh đạo không chỉ thể hiện lúc doanh nghiệp thành công. Nó biểu lộ từ lời nói, hành động trong những quyết định vào lúc khó khăn nhất.

Dấu ấn lãnh đạo: Văn hóa doanh nghiệp

Kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận mà còn là hành trình phụng sự cộng đồng. Người lãnh đạo là người đi đầu trong xây dựng, thực hiện hệ thống giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Biểu hiện rõ nhất qua những ngày dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp đã khẳng định vai trò “tổng tư lệnh” của họ khi vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh vừa chỉ đạo phòng chống dịch. Họ khởi xướng nhiều chương trình từ thiện trong tâm dịch, đặc biệt là Chương trình “ATM F0 chống dịch”.

Về việc chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng bằng các hoạt động mang tinh thần trách nhiệm xã hội, người Việt Nam, thậm chí cả thế giới, không ai xa lạ với những cái tên như Phạm Nhật Vượng, Mai Kiều Liên, Đoàn Nguyên Đức, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Johnathan Hạnh Nguyễn, Đặng Lê Nguyên Vũ…

"Một nền văn hóa doanh nghiệp thực chất là văn hóa của người lãnh đạo…”, doanh nhân Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hồng Cơ Group, chia sẻ.

Chủ tịch Trần Hùng Huy - dấu ấn lãnh đạo của Ngân hàng ACB. Ảnh: Internet

Khi dấu ấn lãnh đạo trở thành thách thức

Sự thành công của một doanh nghiệp luôn mang dấu ấn của người lãnh đạo. Khi nói về sự thành công của một doanh nghiệp, người ta thường bắt đầu bằng câu chuyện về con người đứng sau nó với những dấu ấn khác biệt, không thể sao chép.

Vậy thì, khi dấu ấn lãnh đạo quá mạnh, doanh nghiệp sẽ ra sao nếu lãnh đạo đó rời đi? Và câu chuyện dấu ấn lãnh đạo cần được chuyển hóa thành hệ thống được đặt ra.