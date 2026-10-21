Sự tàn nhẫn của việc lạnh nhạt để chia tay

Nỗi đau do việc lạnh nhạt, xa cách để chia tay là rất lớn. Ảnh: Jini Phm.

Thay vì chấm dứt mối quan hệ một cách dứt khoát, một số người trong cuộc chọn cách rút lui từ từ, khiến đối phương hoang mang và vẫn bám víu vào hy vọng.

Dưới đây là những điều cần biết về xu hướng lạnh nhạt, xa cách để chia tay (fizzling) và lý do điều này bị xem là tàn nhẫn một cách thản nhiên, theo VICE.

"Chia tay không lời"

"Fizzling" có thể hiểu là cách rút lui khỏi một mối quan hệ một cách từ từ, né tránh đối thoại và đối đầu. Thay vì thẳng thắn bày tỏ sự mất hứng thú hoặc những cảm xúc đang thay đổi, người trong cuộc chọn cách tạo khoảng cách từng chút một, khiến đối phương dần nhận ra điều bất thường nhưng không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Julie Nguyen, chuyên gia tư vấn hẹn hò tại ứng dụng hẹn hò Hily, giải thích: "Fizzling xảy ra khi một người dần giảm giao tiếp, sự quan tâm và tình cảm, qua đó tạo ra một cuộc 'chia tay không lời' mà không cần có cuộc trò chuyện rõ ràng nào. Thay vì trực tiếp chấm dứt mối quan hệ, họ từ từ tạo khoảng cách với đối phương".

Nhiều người chọn cách dần giảm giao tiếp, sự quan tâm và tình cảm với đối phương để tạo ra một cuộc "chia tay không lời". Ảnh: Toàn Văn/Pexels.

Theo bà Julie Nguyen, "fizzling" gần như đối lập hoàn toàn với "ghosting" (cắt đứt mọi liên lạc và quan hệ với đối phương mà không một lời giải thích). Thế nhưng, nỗi đau mang đến là không kém, thậm chí hơn.

"Fizzling khiến một người mắc kẹt trong trạng thái lửng lơ và bất định, từ đó hoài nghi về thực tế cũng như mối liên kết của chính mình với đối phương", bà nói.

Theo chuyên gia, người muốn rút lui thường phát đi những tín hiệu trái ngược, vừa từ từ loại bỏ đối phương khỏi cuộc sống, vừa khiến họ tiếp tục nuôi hy vọng và không biết chính xác vị trí của mình trong mối quan hệ.

"Nguyên nhân dẫn đến một mối quan hệ trở nên nhạt đi, chẳng qua là, một người không nói, một người không hỏi, càng huống chi hỏi rồi cũng không chịu nói", đó là câu trích dẫn từ cuốn Mạnh dạn buông bỏ khi tình không tỏ , tác giả Địch Nhân Lục.

Cuốn sách viết về những cảm xúc trong tình yêu của người trẻ. Đọc xong độc giả như thấy rõ bản thân qua những cảm xúc chông chênh của thời thanh xuân. Người thất tình thường sợ đau, nhưng lại không hề biết rằng nỗi đau dai dẳng khi bấy lâu nay không được yêu thương trọn vẹn còn lớn hơn thế nhiều lần.

Nội dung sách cũng như tiêu đề nhắn nhủ độc giả hãy biết mạnh mẽ đối diện với tình yêu và buông bỏ nếu như không có hạnh phúc. Người ta cứ sợ đau nhưng không hề biết rằng nỗi đau dai dẳng bấy lâu nay họ chịu đựng còn lớn hơn thế gấp nhiều lần. Hãy mạnh dạn buông bỏ những thứ không thuộc về ta.

Tác giả / Tác phẩm

Mạnh dạn buông bỏ khi tình không tỏ

Tác giảĐịch Nhân Lục

Xuất bản2022

Nhà xuất bảnHồng Đức

Dấu hiệu nhận biết

Có nhiều lý do khiến một người lựa chọn cách rút lui dần dần thay vì nói lời chia tay, từ sự thiếu trưởng thành, tâm lý hèn nhát đến kỹ năng giao tiếp kém hoặc nỗi sợ đối đầu. Dù không chủ ý làm tổn thương người khác, hành vi này vẫn để lại những tác động tiêu cực.

"Người ta chọn lạnh nhạt vì muốn tránh xung đột, có xu hướng né tránh, không giỏi giao tiếp trực tiếp hoặc không muốn làm tổn thương đối phương nên cho rằng đây là cách tốt nhất”, chuyên gia tư vấn hẹn hò Julie Nguyen giải thích.

Theo bà, những người này có thể tin rằng việc âm thầm tạo khoảng cách sẽ ít gây đau đớn hơn một cuộc trò chuyện khó xử. Tuy nhiên, cách làm đó thường khiến đối phương thêm hoang mang, kéo dài cảm giác bất an và làm gia tăng tổn thương về mặt cảm xúc.

Chúng ta nên thẳng thắn nói về những gì mình nhận thấy và đề nghị đối phương có một cuộc trò chuyện trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn/ Pexels.

Khi mối quan hệ bước vào giai đoạn gắn bó sâu sắc hơn, bạn có thể nhận thấy đối phương dần ít quan tâm, giảm tương tác hoặc không còn nỗ lực vun đắp kết nối như trước. Tuy nhiên, không dễ để xác định họ đang âm thầm rút lui hay chỉ trở nên hời hợt vì quá quen thuộc với mối quan hệ.

Theo bà Nguyen, dấu hiệu đáng chú ý là đối phương vẫn ở trong mối quan hệ nhưng hành xử như thể họ không có trách nhiệm duy trì nó. Họ có thể nhắn tin thưa dần, trả lời ngắn lại, ít nỗ lực kết nối hơn, trong khi bạn luôn là người chủ động lên kế hoạch, bắt chuyện và tìm cách kết nối.

Để phân biệt giữa cố tình lạnh nhạt và sự thờ ơ nhất thời, chuyên gia khuyên nên trực tiếp trao đổi với đối phương về những thay đổi trong cách cư xử. Một cuộc trò chuyện cởi mở có thể tạo điều kiện để cả hai thành thật hơn về cảm xúc và mong muốn của mình.

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