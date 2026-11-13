Sự suy sụp của Jensen Huang trong những giờ cuối tại Nvidia

Jensen rời ghế CEO Nvidia

Theo Bloomberg, trước thời điểm từ chức ngày 12.11 (giờ địa phương), Jensen Huang trông hoàn toàn suy sụp và phong thái quyết đoán thường thấy đã biến mất.

Trong nhiều thập kỷ xây dựng Nvidia thành đế chế chip AI trị giá hơn 4.200 tỉ USD, ông nổi tiếng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ kiến trúc chip đến gói lương thưởng của nhân viên cấp thấp.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối tại Nvidia, ông dường như buông xuôi, thốt ra những câu như “sao cũng được”, “tôi không quan tâm”, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, tự dằn vặt và mắng bản thân là “đồ bỏ đi” hay “kẻ khốn nạn”.

Những người thân cận tiết lộ rằng nhà sáng lập Nvidia không còn bận tâm chuyện gì xảy ra với bản thân nữa. Mối quan tâm lớn nhất của ông hiện nay là vợ mình và làm sao để “không hủy hoại cuộc đời” của những người phụ nữ bị đồn có quan hệ tình cảm với ông.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ cuối tháng 10 khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa ông Huang với bà Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty Megaspeed, người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Ban đầu, hội đồng quản trị Nvidia không bình luận công khai, còn ông Huang phủ nhận phản bội và khẳng định với Bloomberg rằng mối quan hệ này chỉ “giống một lãnh đạo làm ăn với khách hàng Trung Quốc” và “mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì khác lạ cả”.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày 6.11 khi tờ Financial Times dẫn lời quan chức Mỹ xác nhận hai người có quan hệ tình cảm. Giám đốc Pháp chế Nvidia Tim Teter đã đến nhà riêng đối chất, khiến ông Huang thừa nhận sự việc. Ngay sau đó, hội đồng quản trị thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mở cuộc điều tra.

Đến 8.11, Huang gửi email cho toàn thể công ty, thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng. Ông gửi lời xin lỗi đến gia đình, cam kết "hợp tác đầy đủ" với cuộc điều tra của hội đồng quản trị.

Đến ngày 11.11, khi New York Times phanh phui thêm mối quan hệ ngoài luồng của ông với bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng sức khỏe tại Nvidia, hội đồng quản trị đã họp trực tuyến đến tận đêm khuya và buộc ông từ chức.

Sáng 12.11, Nvidia thông báo Giám đốc Tài chính Colette Kress đảm nhận vị trí CEO tạm thời. Bà Kress nhanh chóng trấn an nhân viên bằng thông điệp bày tỏ niềm tin vào vai trò của Nvidia trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cam kết tổ chức cuộc họp toàn công ty vào ngày 18.11.

Trong email gửi nhân viên sau sự ra đi của ông Huang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones viết: “Đóng góp của Jensen đối với Nvidia vô cùng sâu sắc. Nvidia là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới”.

Sự sụp đổ chóng vánh của “ông trùm” công nghệ đặt Nvidia trước bài toán khó trong việc tìm người thay thế. Giới quan sát nhận định không ai có thể đảm nhận trọn vẹn mọi vai trò từ chuyên gia công nghệ, giám đốc điều hành, marketing đến vận động hành lang như ông Huang.

Ông Huang dự kiến điều trần trước Quốc hội Mỹ trong vài tuần tới, tập trung vào mối quan hệ với Alice Huang, cũng như khả năng điều này làm rò rỉ bí mật công nghệ của Nvidia.