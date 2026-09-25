Sự sống được tiếp nối từ ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô

Lễ tri ân chị B.H.A được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: BVCC)

Chị B.H.A được gia đình nhập viện trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Dù có tiền sử dị dạng mạch máu não thể hang và từng điều trị Gamma Knife cách đây 3 năm, nhưng không ai ngờ căn bệnh phức tạp trong não lại chuyển biến xấu đi nhanh đến thế.

Ngay khi tiếp nhận người đồng nghiệp, tập thể y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã dốc toàn lực, áp dụng những phác đồ điều trị tích cực nhất. Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá chết não nghiêm ngặt theo đúng quy định y khoa. Sau 3 lần kiểm tra chuyên sâu, các chuyên gia đành đau đớn đưa ra kết luận: Chị B.H.A đã rơi vào trạng thái chết não không thể hồi phục.

Trong khoảnh khắc đau thương tột cùng khi phải đối diện với sự chia ly vĩnh viễn, người thân của chị đã nén dòng nước mắt để đưa ra một quyết định cao cả: Đồng ý hiến tặng mô, tạng của chị để hồi sinh những cuộc đời khác.

Cả cuộc đời chị đã thầm lặng cống hiến cho ngành y và ở những giây phút cuối cùng, phần thân thể quý báu của chị tiếp tục ở lại trần gian để thắp lên hy vọng sống cho những bệnh nhân nguy kịch đang mòn mỏi chờ ghép tạng.

Lễ tri ân được tổ chức ngay trước giờ phẫu thuật lấy tạng có sự tham dự của đông đảo cán bộ chủ chốt, y bác sĩ, nhân viên các khoa, phòng, trung tâm cùng góp mặt để tiễn biệt người đồng nghiệp thân yêu.

Ê- kíp phẫu thuật lấy tạng dành một phút mặc niệm tri ân, tiễn biệt người đồng nghiệp thân yêu. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Hoàng Thảo, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học, Phụ trách phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chia sẻ: Trong suốt 33 năm qua, chị B.H.A luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần cống hiến. Tới những giờ phút cuối cùng, chị và gia đình đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp là hiến tặng những phần cơ thể quý báu của mình để cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch khác. Đây là hành động vô cùng nhân văn, giàu ý nghĩa, thắp sáng và lan tỏa tinh thần hiến mô tạng cứu người trong tập thể cán bộ y tế và toàn xã hội.

“Chị sẽ mãi là một phần tươi đẹp, đáng tự hào trong lịch sử Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn”, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Hoàng Thảo khẳng định.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khẳng định, bệnh viện sẽ coi việc lo chu toàn hậu sự cho chị A. là việc hiếu của chính đơn vị. Đồng thời, bệnh viện sẽ thực hiện tối đa các chế độ chính sách, đề xuất Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội có những khen tặng xứng đáng.

Đặc biệt, biết chị có 2 người con, người đứng đầu bệnh viện cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và định hướng công việc cho các cháu, tiếp nối truyền thống ngành y cao quý của gia đình.

Trước nỗi mất mát to lớn này, bác sĩ chuyên khoa II Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, bày tỏ: Quyết định nhân văn của chị và gia đình giữa lúc nỗi đau xé lòng nhất đã minh chứng cho tinh thần y đức cao đẹp: Cho đến hơi thở cuối cùng, người cán bộ y tế vẫn chọn cách sẻ chia sự sống. Chị đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp về tình yêu thương, để lại tấm gương sáng ngời cho tập thể cán bộ, nhân viên noi theo.

Ngay sau lễ tri ân, ca phẫu thuật lấy-ghép đa tạng được tiến hành khẩn trương với sự phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Từng giây, từng phút trong phòng mổ đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, chuẩn xác tuyệt đối để trân quý từng phần tạng mà người hiến tặng trao lại.

Nhờ nguồn tạng hiến, đã có 3 cuộc đời được kéo dài sự sống. (Ảnh: BVCC)

Từ nguồn tạng hiến của chị B.H.A, 2 quả thận đã được ghép cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; gan được vận chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một ca bệnh nguy kịch khác. Như vậy, đã có ba số phận đã được kéo lại từ lằn ranh sinh tử nhờ nghĩa cử cao đẹp đó.

Theo thống kê, đây là ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 6 tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thực hiện lấy đa tạng từ 3 người hiến chết não (trong số 6 ca từ người chết não đã thực hiện), ghép thận thành công cho 16 trường hợp, nâng tổng số ca ghép thận tại bệnh viện lên con số 82 ca.

Sự ra đi của chị B.H.A là một niềm xót xa khôn nguôi đối với gia đình và những người đồng nghiệp tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Nhưng nghĩa cử của chị và gia đình đã minh chứng trọn vẹn cho thông điệp nhân sinh sâu sắc: “Cho đi là còn mãi”. Ngọn lửa nhân ái của người nữ cán bộ y tế Thủ đô sẽ tiếp tục cháy mãi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, để sự sống mãi được nối dài.