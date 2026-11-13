Sự riêng tư và sức khỏe trở thành thước đo cho du lịch hạng sang 2027

Những khách sạn lộng lẫy, chuyến bay riêng hay dịch vụ đắt tiền không còn là thước đo duy nhất của một kỳ nghỉ xa xỉ. Năm 2027, giới nhà giàu có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi riêng tư, thong thả, gắn với văn hóa bản địa và mang lại giá trị thiết thực cho sức khỏe.

Những năm qua, hình ảnh du lịch xa xỉ thường gắn với những khách sạn lộng lẫy, phòng nghỉ rộng lớn, dịch vụ quản gia riêng hay các chuyến bay chuyên cơ. Qua thời gian, quan niệm này đang dần thay đổi. Những dịch vụ cao cấp ngày càng phổ biến, giới nhà giàu bắt đầu tìm kiếm những giá trị khó sao chép hơn. Đó là sự riêng tư, tính chân thực và những trải nghiệm được thiết kế phù hợp với sở thích cá nhân.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch và Lữ hành Euronews 2026 tổ chức ở Brussels, Marie-France Perrel, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Khách sạn của Michelin Guide, nhận định rằng khái niệm xa xỉ ngày nay đã khác xa trước đây. Thay vì chú trọng mức độ xa hoa của cơ sở vật chất, du khách muốn tìm đến những khách sạn và điểm lưu trú mang lại cảm giác gắn bó với địa phương.

"Ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, chất lượng dịch vụ và sự kết nối với văn hóa bản địa đang trở thành những thành tố quan trọng của trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp. Đáng chú ý, ẩm thực và lưu trú không còn được xem là hai trải nghiệm tách biệt mà ngày càng kết hợp chặt chẽ trong cùng một hành trình", bà Perrel cho biết.

SỰ RIÊNG TƯ LÀ YẾU TỐ ĐƯỢC ĐỀ CAO HÀNG ĐẦU

Trước sự phát triển của mạng xã hội, nhiều điểm đến nhanh chóng trở nên đông đúc, sự riêng tư đang nổi lên như một trong những giá trị xa xỉ được giới thượng lưu coi trọng nhất.

Báo cáo Virtuoso Luxe Report 2027 cho thấy quyền riêng tư đứng đầu danh sách những trải nghiệm được ưu tiên trong phân khúc du lịch siêu sang. Đây không đơn thuần là việc lưu trú trong một biệt thự biệt lập hay sử dụng chuyên cơ riêng, mà còn là khả năng tận hưởng điểm đến mà không phải chen chúc, xếp hàng hoặc liên tục chịu sự chú ý của đám đông.

Sự riêng tư và những trải nghiệm được thiết kế riêng đang trở thành thước đo mới của du lịch hạng sang

Sherif Khalil, chuyên gia du lịch và đồng sáng lập Dunes & Beyond Luxury Travel Company, cho rằng sự riêng tư đôi khi được thể hiện qua những đặc quyền tưởng chừng rất đơn giản như: tham quan bảo tàng trước giờ mở cửa, lên thuyền riêng mà không phải chờ đợi tại bến tàu hay thưởng thức bữa sáng thong thả mà không bị giới hạn bởi lịch trình.

Do đó, có thể thấy du khách không chỉ sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ đắt đỏ, mà còn muốn mua lại thứ ngày càng khan hiếm trong đời sống hiện đại, sự chủ động đối với thời gian và không gian cá nhân.

Xu hướng này cũng lan sang lĩnh vực hàng không. Tại sân bay London Heathrow, DiamondAir phát triển mô hình nhà ga và dịch vụ hỗ trợ sân bay riêng dành cho khách hàng cao cấp. Du khách có thể sử dụng khu vực làm thủ tục tách biệt, dịch vụ an ninh riêng, phòng chờ, thực đơn được phục vụ theo yêu cầu và phương tiện đưa đón chuyên biệt.

Đối với hành khách đến sân bay, DiamondAir cũng cung cấp dịch vụ phòng chờ riêng kết hợp hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh và di chuyển. Thay vì phải trải qua những quy trình đông đúc tại nhà ga thông thường, khách hàng được hỗ trợ xuyên suốt hành trình.

NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÔNG CẦN VỘI VÃ

Một xu hướng đáng chú ý khác trong năm 2027 là sự lên ngôi của du lịch chậm. Sau nhiều năm quen với những lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục giữa các thành phố và tận dụng tối đa thời gian nghỉ, du khách đang có xu hướng lựa chọn những hành trình ít điểm dừng hơn nhưng mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn.

Báo cáo Xu hướng Du lịch thường niên 2027 của Lemongrass Marketing gọi đây là năm của những kỳ nghỉ không bị tối ưu hóa quá mức (anti-optimised holiday). Theo báo cáo, thay vì cố gắng nhìn thấy và làm được càng nhiều càng tốt, du khách muốn cảm thấy tốt hơn, khám phá sâu hơn và trải nghiệm theo nhịp điệu của riêng mình.

Một trong những cách thể hiện rõ nét nhất của xu hướng này là sự trở lại của các chuyến tàu hạng sang.

Những chuyến tàu hạng sang mang đến cách khám phá điểm đến thong thả, kết hợp cảnh quan, ẩm thực và nghỉ dưỡng

Tại Anh, đoàn tàu Northern Belle đã công bố chương trình hành trình năm 2027, kết hợp các chuyến đi trong ngày với trải nghiệm ẩm thực cao cấp. Hành khách được chào đón bằng champagne, thưởng thức bánh blini trứng cá muối, các món ăn kết hợp rượu vang do chuyên gia tuyển chọn và trà chiều Fortnum & Mason.

Thay vì chỉ coi tàu hỏa là phương tiện di chuyển, Northern Belle biến chính hành trình thành một phần của kỳ nghỉ. Không gian nội thất được phục chế theo phong cách sang trọng cổ điển, trong khi cảnh quan vùng nông thôn nước Anh trôi qua cửa sổ tạo nên trải nghiệm thư thái khó tìm thấy trên những chuyến bay ngắn.

Tại Italy, La Dolce Vita Orient Express cũng khai thác xu hướng này bằng những hành trình kết hợp đường sắt, văn hóa và ẩm thực. Một trong những chương trình đáng chú ý năm 2027 là The Truffle Route, kéo dài hai đêm ba ngày, khởi hành từ Rome đến Alba rồi quay trở lại. Hành trình đưa du khách khám phá vùng Piedmont, nơi nổi tiếng với nấm truffle và văn hóa rượu vang.

Điểm hấp dẫn của những chuyến tàu như vậy không chỉ nằm ở nội thất sang trọng hay thực đơn cao cấp, mà còn ở việc du khách có thể tận hưởng quá trình di chuyển mà không phải vội vã đến điểm đến tiếp theo.

Bên cạnh đường sắt, du lịch đường sông cũng được kỳ vọng thu hút thêm khách hàng cao cấp. Khác với những tàu biển có sức chứa hàng nghìn hành khách, tàu du lịch sông thường có quy mô nhỏ hơn, dễ dàng tiếp cận các thành phố và thị trấn nằm sâu trong đất liền.

Du khách có thể vừa ngắm cảnh dọc hai bờ sông, vừa dừng chân tại những điểm đến văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá các cộng đồng dân cư. Không gian lưu trú trên tàu thường được thiết kế như một khách sạn boutique nổi trên mặt nước.

Một ví dụ mới là Viking Sekhmet, du thuyền sông được đóng riêng cho hành trình trên sông Nile của Ai Cập. Chính thức được Viking tiếp nhận vào tháng 9/2026, con tàu có sức chứa 82 hành khách, với 41 phòng nghỉ đều hướng ra bên ngoài.

Trong năm 2027, Viking Sekhmet dự kiến khai thác hai chương trình chính, gồm Pharaohs & Pyramids và hành trình mới Total Eclipse on the Nile kéo dài 12 ngày. Du khách sẽ kết hợp tham quan Cairo, các kim tự tháp Giza, những ngôi đền cổ ở Luxor và Aswan với trải nghiệm du ngoạn trên sông Nile.

GIẤC NGỦ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA KỲ NGHỈ

Nếu trước đây spa, massage hay phòng tập thể hình thường chỉ là những tiện ích đi kèm tại khách sạn hạng sang, thì trong năm 2027, chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ trở thành một trong những lý do quan trọng để du khách lựa chọn điểm lưu trú.

Báo cáo của Lemongrass Marketing cũng nhấn mạnh sự chuyển dịch từ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính bổ sung sang cách tiếp cận toàn diện hơn. Theo đó, các cơ sở lưu trú cần chú trọng đến những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái thể chất và tinh thần của khách hàng, như ánh sáng, âm thanh, không khí, chất lượng giấc ngủ và môi trường tự nhiên.

Các khách sạn cao cấp ngày càng chú trọng chất lượng giấc ngủ và những chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa

Thay vì chỉ cung cấp danh sách liệu trình spa hoặc các chương trình tập luyện, những khu nghỉ dưỡng thế hệ mới hướng đến việc xây dựng môi trường giúp du khách phục hồi năng lượng ngay trong toàn bộ thời gian lưu trú.

Tại Estonia, Eha Retreat là một ví dụ về mô hình nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên. Nằm trên đảo Hiiumaa, khu nghỉ dưỡng khai thác các phương pháp trị liệu kết hợp vận động, thủy liệu pháp, thực hành chánh niệm và những hoạt động hòa mình vào thiên nhiên. Các chương trình được xây dựng linh hoạt theo nhu cầu, thể trạng và thời điểm trong năm của từng khách lưu trú.

Trong khi đó, Nhật Bản đang nổi lên với một nhánh trải nghiệm chuyên biệt hơn: du lịch cải thiện giấc ngủ (sleep tourism).

Tại Hotel 1899 Tokyo, chương trình Totono-ne kết hợp văn hóa trà Nhật Bản với các hoạt động thư giãn và cải thiện thói quen ngủ. Khách lưu trú có thể được tư vấn về tình trạng giấc ngủ, thưởng thức các loại trà được lựa chọn phù hợp và sử dụng những tiện nghi hỗ trợ nghỉ ngơi như gối chuyên dụng, muối tắm và nệm chất lượng cao.

Một số khách sạn khác tại Nhật Bản còn ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm này. Hotel Chinzanso Tokyo sử dụng thiết bị đo điện não đồ (EEG) trong các chương trình liên quan đến giấc ngủ, trong khi Malibu Hotel tại tỉnh Kanagawa phát triển gói nghỉ dưỡng Sleep Well Stay, tập trung vào việc lựa chọn chăn, ga, gối và nệm phù hợp với tư thế ngủ cũng như thói quen sinh hoạt của khách hàng.

Đặc biệt, giấc ngủ đang trở thành một yếu tố có giá trị thương mại trong ngành khách sạn cao cấp. Khi áp lực công việc và tình trạng quá tải thông tin ngày càng phổ biến, một đêm ngủ sâu, không bị gián đoạn có thể trở thành trải nghiệm đáng giá không kém một bữa tối tại nhà hàng danh tiếng.

Cùng với sự riêng tư và chăm sóc sức khỏe, tính cá nhân hóa đang định hình lại cách các doanh nghiệp du lịch phục vụ nhóm khách hàng cao cấp.

Du khách ngày nay không chỉ muốn được đối xử như khách VIP, mà còn mong muốn các dịch vụ thực sự hiểu sở thích, thói quen và mục đích chuyến đi. Một lịch trình được thiết kế riêng, một căn phòng có nhiệt độ và ánh sáng phù hợp, một thực đơn đáp ứng khẩu vị cá nhân hay một chuyến tham quan được tổ chức ngoài giờ mở cửa đều có thể tạo nên khác biệt.

Thay vì chạy theo những điểm đến đông đúc, du khách hạng sang có xu hướng tìm đến những vùng đất yên bình, giàu bản sắc và ít được khám phá

Điều này cũng lý giải vì sao các điểm đến ít đông đúc nhưng có bản sắc văn hóa rõ nét đang thu hút sự quan tâm của giới du lịch hạng sang. Thay vì tiếp tục lựa chọn những địa danh nổi tiếng đã quá tải, một bộ phận du khách tìm đến các thị trấn nhỏ, vùng nông thôn, hòn đảo biệt lập hoặc những khu vực mới nổi.

Nhìn tổng thể, du lịch hạng sang năm 2027 đang dịch chuyển từ tư duy tiêu dùng xa xỉ sang tư duy trải nghiệm có chủ đích. Giá trị của một chuyến đi không còn được đo bằng số tiền chi tiêu, số điểm đến ghé thăm hay mức độ hào nhoáng của khách sạn, mà nằm ở sự riêng tư, chiều sâu văn hóa, chất lượng nghỉ ngơi và khả năng đáp ứng những nhu cầu rất riêng của mỗi người.