Sự phát triển, thịnh vượng của Campuchia cũng là niềm vui của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả hơn nữa; trong đó có việc tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, góp phần thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Pháp ngữ, khẳng định vai trò và vị thế của các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung và của Vương quốc Campuchia nói riêng trong khối Pháp ngữ cũng như trên trường quốc tế.

Quốc vương Norodom Sihamoni cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời tham dự hội nghị, khẳng định sự hiện diện của lãnh đạo Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam.

Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia, luôn ủng hộ một nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển, coi sự phát triển và thịnh vượng của Campuchia cũng chính là niềm vui của Việt Nam.

Quốc vương nhấn mạnh Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi, thân thiết và tin cậy của nhân dân Campuchia. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia.

Quốc vương Campuchia cho biết ủng hộ hết mình tình đoàn kết giữa hai nước; khẳng định Campuchia sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước, hai lãnh đạo khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam và Campuchia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã vượt qua nhiều thử thách của lịch sử, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai lãnh đạo nhất trí việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị là trách nhiệm chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ để quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển.

Hai bên mong muốn các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa và giao lưu nhân dân sâu rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tạo động lực mới đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc vương, Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn tại Campuchia.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để bà con người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại; tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cao quý của mình trong việc gìn giữ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, đồng thời trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện.