Sự nghiệp Musiala bị đe dọa vì bệnh lạ

Jamal Musiala đổ gục hai lần chỉ trong vài ngày khiến CĐV lo lắng. Ảnh: Reuters.

Tình trạng sức khỏe của Jamal Musiala tiếp tục khiến Bayern Munich lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BR của bang Bavaria, Chủ tịch danh dự Uli Hoeness tiết lộ tiền vệ người Đức mắc căn bệnh không dễ chữa khỏi.

“Cậu ấy đang ở trong tình trạng phức tạp. Đây là căn bệnh không dễ điều trị dứt điểm, nhưng có thể kiểm soát ở một mức độ nhất định bằng thuốc. Chúng tôi không biết liệu cậu ấy có thể thi đấu tốt như trước hay không”, Hoeness chia sẻ.

Theo AS, Musiala mắc chứng rối loạn chức năng thần kinh, đi kèm những cơn mất ý thức thoáng qua. Đây là vấn đề sức khỏe khiến Bayern chưa thể chắc chắn về khả năng hồi phục lâu dài của ngôi sao 23 tuổi.

Musiala hiện vẫn đang điều trị chấn thương. Dù vậy, anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và có thể tái xuất sau đợt nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, khả năng tìm lại phong độ đỉnh cao vẫn là dấu hỏi lớn. Những phát biểu của Hoeness càng gây chú ý bởi Musiala vừa ký hợp đồng mới với Bayern vào tháng 2/2025, có thời hạn đến năm 2030. Tiền vệ này nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất đội hình, thu nhập khoảng 25 triệu euro mỗi năm.

Hoeness thậm chí đề cập khả năng Bayern xem xét lại những điều khoản trong hợp đồng nếu Musiala không thể đáp ứng kỳ vọng chuyên môn. Ông cho rằng màn trình diễn hiện tại của cầu thủ không còn tương xứng với những gì được ghi trong thỏa thuận.

Bên cạnh Musiala, Hoeness cũng cập nhật tình hình của HLV Vincent Kompany. Nhà cầm quân người Bỉ từng bị ngất do tình trạng kích ứng màng não và phải tạm thời vắng mặt. Hoeness cho biết Kompany đang chịu áp lực lớn, nhưng kỳ vọng ông trở lại băng ghế huấn luyện sau đợt nghỉ quốc tế khoảng hai hoặc ba tuần.

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