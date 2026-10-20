Sự nghiệp Martial chạm đáy ở tuổi 30

Martial đóng góp ít ỏi tại Monterrey.

Theo truyền thông Mexico, Monterrey phải chi tổng cộng 4,4 triệu USD cho Martial, bao gồm 2,2 triệu USD tiền lương trong năm đầu tiên và 2,2 triệu USD để chấm dứt hợp đồng với chân sút người Pháp.

Đây là con số đáng chú ý đối với một thương vụ chỉ mang lại hiệu quả chuyên môn hạn chế. Tháng 9/2025, Martial gia nhập Monterrey theo hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài đến năm 2027. Sau quãng thời gian thi đấu tại châu Âu, cựu tiền đạo MU được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt nhờ khả năng dứt điểm nhạy bén và kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu.

Thực tế lại diễn ra theo chiều hướng trái ngược. Thống kê chỉ ra sau 17 lần ra sân tại Liga MX, Martial thi đấu 627 phút, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo.

Martial gây thất vọng tại Monterrey.

Trong thời gian thi đấu cho Monterrey, Martial dính chấn thương khớp vai, làm ảnh hưởng đến khả năng đóng góp của chân sút người Pháp.

Đáng thất vọng hơn, FOX Sports Mexico cho biết Martial bị chỉ trích vì không thể hòa nhập với tập thể và thiếu đóng góp như kỳ vọng. Màn trình diễn mờ nhạt của anh diễn ra trong bối cảnh Monterrey trải qua mùa giải đáng quên, không thể giành vé dự vòng tranh chức vô địch Clausura 2026.

Đến tháng 6/2026, hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng sớm một năm. Theo Foot Mercato, sau khi rời Mexico, Martial đã từ chối những lời đề nghị từ 2 CLB Ligue 1 ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua vì không được đảm bảo cơ hội đá chính thường xuyên.

Tại Premier League, Everton cũng xem xét tuyển mộ mộ tiền đạo 30 tuổi, nhưng thương vụ không thành. Từ bản hợp đồng đình đám tại MU, Martial hiện lâm cảnh thất nghiệp ở tuổi 30. Sự nghiệp của chân sút người Pháp đang xuống dốc từ ngày rời Old Trafford.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.