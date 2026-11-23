Vừa qua, diễn viên Bảo Thanh gây chú ý khi chính thức được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi các bộ phim giờ vàng VTV, sự xuất hiện của nữ diễn viên trong sắc phục công an khiến đông đảo khán giả bất ngờ.

Tại buổi lễ do Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức, Bảo Thanh là một trong bốn nghệ sĩ được phong cấp bậc hàm Trung úy. Trên trang cá nhân, cô xúc động chia sẻ thành quả sau 5 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu, đồng thời khẳng định không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ.

Bảo Thanh gây chú ý khi được phong cấp bậc hàm Trung úy ở tuổi 36, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Trước khi trở thành Trung úy, Bảo Thanh đã có gần ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Sinh năm 1990 trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng, cô sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Năm 8 tuổi, Bảo Thanh được đạo diễn Phi Tiến Sơn lựa chọn vào vai bé Nụ trong bộ phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc.

Đáng chú ý, vai diễn đầu đời giúp Bảo Thanh giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 vào năm 2001, khi mới 11 tuổi. Thành tích hiếm có đưa cô trở thành một trong những gương mặt diễn viên nhí nổi bật thời điểm đó, mở ra hành trình nghệ thuật đầy triển vọng.

Dù nổi tiếng từ nhỏ, Bảo Thanh vẫn lựa chọn theo học tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên từng bước khẳng định thực lực qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh.

Ít ai biết Bảo Thanh đã bén duyên diễn xuất từ năm 8 tuổi và sớm giành giải thưởng điện ảnh danh giá. Ảnh: FBNV.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ là vai Đũi trong Trò Đời. Để hóa thân vào nhân vật, Bảo Thanh phải học hát ca trù và sử dụng bộ phách. Đến năm 2014, vai Ngọc Diệp trong Người Chồng Điên tiếp tục mang về cho cô giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Bảo Thanh đến vào năm 2017 với bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Hóa thân thành nàng dâu Minh Vân, nữ diễn viên khiến khán giả vừa thương cảm vừa tranh luận trước những xung đột hôn nhân căng thẳng. Diễn xuất giàu cảm xúc giúp cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017.

Những vai diễn trong Sống Chung Với Mẹ Chồng và Về Nhà Đi Con giúp Bảo Thanh trở thành ngôi sao được đông đảo khán giả yêu mến. Ảnh: FBNV.

Hai năm sau, Bảo Thanh tiếp tục tạo nên cơn sốt truyền hình khi đảm nhận vai Anh Thư trong Về Nhà Đi Con. Nhân vật sắc sảo, cá tính nhưng giàu tình cảm trở thành một trong những vai diễn được yêu thích nhất của cô. Thành công của bộ phim giúp Bảo Thanh lần thứ hai được vinh danh tại VTV Awards 2019, củng cố vị thế ngôi sao phim giờ vàng.

Cũng trong năm 2019, Bảo Thanh được trao giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc tại Asia Artist Awards, sự kiện có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hàn Quốc. Sau hàng loạt thành tích, nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt được săn đón của truyền hình Việt.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Bảo Thanh quyết định tạm rời màn ảnh nhỏ để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Thế nhưng, giữa thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, Bảo Thanh bất ngờ quyết định tạm dừng đóng phim vào năm 2020 để chăm sóc gia đình và chuẩn bị sinh con thứ hai. Sau khi đón con gái năm 2021, cô dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm bên ông xã Đức Thắng và hai con.

Dù vắng bóng màn ảnh, Bảo Thanh chưa từng từ bỏ nghệ thuật. Cô chuyển hướng tập trung cho sân khấu, gắn bó với Nhà hát Kịch Công an nhân dân và tham gia nhiều vở diễn phục vụ khán giả. Năm 2025, Bảo Thanh giành huy chương vàng sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp với vở Hoa Lửa.

Đến năm 2026, Bảo Thanh tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận vai vợ hàng thịt trong vở Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt tại Tuần Sân khấu Việt Nam ở Pháp. Những trải nghiệm này cho thấy nữ diễn viên vẫn không ngừng thử thách bản thân dù không còn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.

Đặc biệt, Bảo Thanh tiết lộ từng phải từ chối ba kịch bản phim của VFC vì lịch quay trùng với nhiệm vụ biểu diễn tại đơn vị. Dù tiếc nuối, cô vẫn ưu tiên trách nhiệm công tác, đồng thời chờ đợi một vai diễn đủ sức hấp dẫn để trở lại màn ảnh.

Sau 5 năm nỗ lực, Bảo Thanh chính thức khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Giờ đây, sau 5 năm kiên trì, Bảo Thanh chính thức trở thành Trung úy ở tuổi 36. Từ diễn viên nhí đoạt giải thưởng quốc gia đến ngôi sao VTV rồi khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân, hành trình của Bảo Thanh không chỉ ghi dấu những thành tựu nghệ thuật mà còn mở ra chương mới đầy ý nghĩa trong sự nghiệp.