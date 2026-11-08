Sự nghiệp đặc biệt của Quang Tuấn

Quang Tuấn sinh năm 1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh từng theo học ngành kinh tế nhưng sau đó quyết định rẽ hướng sang diễn xuất tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Những năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên chủ yếu hoạt động tại sân khấu kịch, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dạng vai. Anh từng giành giải Cánh diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình với Thuyền Giấy (2013) và Khúc Hát Mặt Trời (2015).

Trên màn ảnh rộng, Quang Tuấn bắt đầu tạo dấu ấn với Thất Sơn Tâm Linh (2019), trong đó anh hóa thân thành thầy bùa Huỳnh có vẻ ngoài hiền lành nhưng ẩn chứa tâm địa tàn độc. Tiếp đó, nam diễn viên góp mặt trong Bằng Chứng Vô Hình, Bóng Đè, Tro Tàn Rực Rỡ và Quỷ Cẩu. Khả năng thể hiện những nhân vật có tâm lý phức tạp, chuyển biến cảm xúc linh hoạt giúp anh dần trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị Việt Nam.

Quang Tuấn được khán giả ưu ái gọi là “Hoàng tử phim kinh dị” của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Không chỉ được chú ý bởi diễn xuất, Quang Tuấn còn sở hữu thành tích phòng vé ấn tượng. Năm 2025 được xem là cột mốc đặc biệt khi anh góp mặt trong 5 phim điện ảnh, gồm Quỷ Nhập Tràng, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Nhà Ma Xó, Truy Tìm Long Diên Hương và Thiên Đường Máu. Trong số này, có 4 tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ đồng, đưa anh trở thành diễn viên đầu tiên của điện ảnh Việt lập thành tích góp mặt trong 4 phim trăm tỷ ra mắt cùng một năm. Tổng doanh thu các dự án này cũng vượt mốc 600 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Quang Tuấn tiếp tục duy trì tần suất hoạt động đáng chú ý. Sau Quỷ Nhập Tràng 2 và Quỷ Bắt Hồn, anh còn tham gia Huyết Thống và Con Mắt Thứ Ba của đạo diễn Hàm Trần, dự kiến ra mắt vào tháng 12. Với mật độ xuất hiện dày đặc trong những dự án kinh dị, nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi là Hoàng tử phim kinh dị, bên cạnh biệt danh ông hoàng kinh dị đã gắn liền với tên tuổi anh nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc liên tục lựa chọn cùng một thể loại cũng đặt ra thử thách về khả năng làm mới hình ảnh và tránh lặp lại màu sắc diễn xuất.

Đáng chú ý, năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho Quang Tuấn khi anh góp mặt trong Mật Mã Đông Dương, dự án điện ảnh khai thác đề tài tình báo Việt Nam trong những năm kháng chiến, dự kiến ra mắt dịp 30/4. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt như Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam và NSND Trung Anh. Sau những vai diễn kinh dị, tâm linh liên tiếp, việc tham gia một dự án mang màu sắc lịch sử, tình báo cho thấy nam diễn viên tiếp tục tìm kiếm cơ hội thử sức với những nhân vật có bối cảnh và tâm lý đặc thù.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Quang Tuấn cũng nhận được sự quan tâm. Anh kết hôn với ca sĩ Linh Phi vào năm 2016 sau khi cả hai bén duyên qua một dự án phim truyền hình. Cặp đôi hiện có hai con, một gái và một trai. Linh Phi không chỉ là người bạn đời mà còn đồng hành, hỗ trợ chồng trong công việc quản lý và hoạt động nghệ thuật. Dù lịch trình bận rộn, Quang Tuấn vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc gia đình, duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng.

Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn có tâm lý phức tạp. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động, Quang Tuấn xây dựng được vị trí riêng bằng thực lực diễn xuất, sự nghiêm túc với nghề và khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu. Từ sân khấu kịch đến những bộ phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, hành trình của nam diễn viên cho thấy sự bền bỉ và nỗ lực làm mới bản thân. Những dự án trong năm 2027 vì thế được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho Hoàng tử phim kinh dị của màn ảnh Việt.