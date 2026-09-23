Sự nghiệp của Thiên An ra sao sau khi sinh con và vướng vào ồn ào với Jack?

Tại phiên tòa xét xử vụ án dân sự về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An, nữ diễn viên đã cho biết từ năm 2022 đến nay, Jack không chuyển tiền chu cấp nuôi con. Vì thế, cô đảm nhận 100% kinh tế nuôi nấng bé Sol và khi Thiên An bận công việc, mẹ và em gái sẽ hỗ trợ cô chăm con.

Quả thực từ năm 2022 đến giờ, Thiên An rất tích cực đi thử vai và tập trung vào sự nghiệp diễn viên. Cô đã có vai chính đầu tay trong Mưu Kế Thượng Lưu (2022), sau đó tiếp tục có những vai ấn tượng ở hai phim kinh dị Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Cải Mả.

Tiếc rằng Mưu Kế Thượng Lưu bị chê nhiều hơn khen vì kịch bản gượng ép, dàn cast cũng nhập vai thiếu tự nhiên. Nhân vật của Thiên An là cô gái nghèo xinh đẹp đang lập kế hoạch bước chân vào thế giới thượng lưu nhưng tình tiết thiếu cao trào, dễ đoán, nhân vật không có điểm nhấn nên chưa tạo được bệ phóng tốt cho cô.

Tới hai phim tiếp theo, Thiên An đã có nỗ lực nhiều hơn, nhân vật của cô cũng có tâm lý phức tạp hơn. Thậm chí như Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng thì Thiên An còn mang đến bước ngoặt cho phim. Cô còn được khen diễn xuất tự nhiên, không bị đuối dù đứng cạnh diễn viên gạo cội như Hồng Đào. Thiên An từng kể rằng quay phim ở Huế suốt một tuần nên cô quá nhớ con gái và đã nhờ người nhà đưa con ra Huế ở cùng mẹ một tuần. Thiên An tin bé Sol sẽ rất tự hào khi thấy mẹ chăm chỉ làm việc.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia phim Cải Mả. Thời điểm dự án chuẩn bị ra mắt, Thiên An còn vướng vào ồn với Jack khiến cho nhiều người đòi tẩy chay phim có cô tham gia. Nhà sản xuất đx phải gỡ tên và hình ảnh Thiên An khỏi poster chính thức, nữ diễn viên cũng vắng bóng trong buổi ra mắt phim. Nhưng cuối cùng, vai diễn của cô vẫn được giữ nguyên trong phim.