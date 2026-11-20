Sứ mệnh người thầy trong hành trình phát triển dân tộc
Một dân tộc muốn đi xa phải có nền tảng tri thức vững chắc, một đất nước muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người. Trên hành trình ấy, người thầy giữ vai trò đặc biệt: Không chỉ truyền trao tri thức mà còn hình thành nhân cách, khơi mở tư duy, đánh thức khát vọng và chuẩn bị hành trang để mỗi thế hệ làm chủ tương lai. Vì thế, sứ mệnh của người thầy chưa bao giờ chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học, mà còn gắn với sự nghiệp bồi đắp nền tảng trí tuệ, văn hóa và sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/su-menh-nguoi-thay-trong-hanh-trinh-phat-trien-dan-toc-246261120200944263.htm