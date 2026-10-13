Sứ mệnh mới của doanh nhân TP.HCM trong kỷ nguyên bứt phá

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 22 nămNgày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2026) và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thànhphố tiêu biểu năm 2026, ông Mai Hữu Tín,Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), đã đưa ra những định hướng chiến lược mang tính bước ngoặt cho cộngđồng kinh tế đầu tàu cả nước.

"Danh hiệu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận những gì chúng ta đã làm được, mà còn là sự gửi gắm cho những gì chúng ta phải làm tiếp theo", ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) khẳng định. Ảnh: HUBA

Giữa bối cảnh toàn cầu hóa và chuyểnđổi số sâu rộng, những chia sẻ của ông Tínkhông chỉ là sự tri ân chặng đường hai thập kỷ kiên cường của khối tư nhân màcòn đặt ra yêu cầu tái định hình mô hình tăng trưởng dựa trên uy tín, đổi mớicông nghệ và phát triển bền vững.

Hành trình 22 năm kể từ khi ngày 13/10 được chính thức chọn làm Ngày Doanh nhânViệt Nam là chặng đường bản lĩnh của những con người dám nghĩ, dám làm, dámchấp nhận rủi ro và dám chịu trách nhiệm để chuyển hóa nguồn lực thành của cảivà tạo việc làm cho xã hội.

Đứng trước các điển hình tiên tiếnnăm 2026, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM nhấn mạnh rằng thước đo giátrị thực sự của một doanh nghiệp không nằm ở quy mô tài sản hay doanh thu, màđược định hình từ uy tín và niềm tin của khách hàng, người lao động cùng toànxã hội. Nhấn mạnh ý nghĩa của các danh hiệu vinh danh, ông khẳng định: "Danhhiệu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận những gì chúng ta đã làm được, mà còn làsự gửi gắm cho những gì chúng ta phải làm tiếp theo".

Bước sang giai đoạn phát triển mới,khi trí tuệ nhân tạo, các tiêu chuẩn xanh và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứngtoàn cầu đặt ra những thách thức chưa từng có, tư duy kinh doanh cũ cần phảiđược đại tu. Cảnh báo về giới hạn của những thành công quá khứ trong không giankinh tế hiện đại, ông Mai Hữu Tín chỉ rõ: "Chúng ta không thể thành côngtrong tương lai chỉ bằng những phương thức đã từng giúp chúng ta thành côngtrong quá khứ". Theo đó, các doanhnghiệp thành phố cần xem chuyển đổi số là công cụ tốiưu hóa vận hành, chuyển đổi xanh là năng lực cạnh tranh cốt lõi cho các thậpniên tới, đồng thời đặt con người làm trung tâm của mọi chiến lược phát triểndài hạn.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng vươntầm quốc tế của khối doanh nghiệp, Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM cam kết đóngvai trò là ngôi nhà chung vững chắc qua việc kết nối chính sách, thúc đẩy liênkết chuỗi giá trị và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị.

Định hình rõ tiêu chuẩn hoạt độngcủa tổ chức đại diện, ông Mai Hữu Tín khẳng định: "Uy tín của Liên đoànkhông nằm ở việc chúng tôi tổ chức được bao nhiêu sự kiện. Uy tín ấy phải đượcđo bằng bao nhiêu khó khăn được tháo gỡ, bao nhiêu kết nối được tạo ra, baonhiêu cơ hội mới được mở ra và bao nhiêu giá trị thực sự đến được với doanhnghiệp".

Ông cũng đưara lời kêu gọi đoàn kết để xây dựng những doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, cùng góp phần xây dựng một TP.HCM thịnh vượng, văn minh và nghĩatình.