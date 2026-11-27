Phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên châu Phi. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Với chủ đề “Định hình sứ mệnh thế hệ trẻ”, hội nghị kéo dài ba ngày, cung cấp diễn đàn để thanh niên cùng các nhà lãnh đạo châu lục trao đổi ý tưởng và xây dựng quan hệ đối tác.

Trong phát biểu khai mạc, Tổng thống Rwanda Paul Kagame nêu rõ, giới trẻ cần tận dụng mọi cơ hội xây dựng cuộc sống và làm chủ tương lai của chính mình. Ông Kagame nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và tương hỗ trong mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo và giới trẻ châu Phi.

Thủ tướng Lesotho Sam Matekane kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ, gồm cả việc tạo điều kiện để thanh niên đóng góp vào tiến trình ra quyết định chính sách. Giám đốc Trung tâm dịch vụ khu vực châu Phi của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Matthias Naab nhấn mạnh, giới trẻ châu Phi không chỉ cần các chương trình, mà còn cần hệ sinh thái kết nối ý tưởng và hoài bão của họ với nguồn tài chính, thị trường và cơ hội lãnh đạo.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, YouthConnekt Africa phát triển thành một phong trào mang tính chuyển đổi trên toàn châu Phi, trở thành một trong những nền tảng lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở châu Phi về trao quyền cho thanh niên, thúc đẩy đổi mới và tham gia hoạch định chính sách. Sáng kiến toàn châu Phi này đang hoạt động tại 39 quốc gia, được thiết kế để trao quyền cho thanh niên thông qua phát triển kỹ năng, tinh thần khởi nghiệp và sự tham gia hoạt động xã hội.