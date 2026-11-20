Sứ mệnh đại học trong tầm vóc phát triển quốc gia
Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nền kinh tế liên tục đòi hỏi những năng lực mới, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước yêu cầu định vị lại sứ mệnh và vai trò của mình. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đại học cần trở thành nơi sáng tạo tri thức, làm chủ công nghệ, phát triển nhân tài và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Đây không đơn thuần là yêu cầu đổi mới của từng cơ sở đào tạo, mà là đòi hỏi mang tầm chiến lược, đặt giáo dục đại học vào vị trí trung tâm trong năng lực phát triển, sức cạnh tranh và khát vọng vươn lên của quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/su-menh-dai-hoc-trong-tam-voc-phat-trien-quoc-gia-246261120152853823.htm