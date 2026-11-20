AI giúp doanh nghiệp tự động hóa nhiều công việc, từ chăm sóc khách hàng, xử lý hợp đồng đến phát triển phần mềm và sản xuất nội dung. Tuy nhiên, khi trao quyền cho AI ngày càng nhiều, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với rủi ro về chất lượng, trách nhiệm pháp lý và an toàn dữ liệu nội bộ.