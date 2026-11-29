Du khách tham quan khu nhà kính Oasis của công viên Pairi Daiza, nơi hai cá thể gà lôi lam mào trắng, loài đặc hữu của Việt Nam, chào đời hồi tháng 4/2026.

Ngày 28/11, "con thuyền" này đón thêm một thành viên mới: gấu trúc khổng lồ cái Ran Ran.

Lễ đón Ran Ran có sự tham dự của các quan chức Bỉ và Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn của báo chí và công chúng Bỉ. Ran Ran 9 tuổi, sinh tại tỉnh Tứ Xuyên, là cá thể gấu trúc thứ hai hiện sống tại Pairi Daiza, bên cạnh gấu đực Xing Hui. Việc đưa Ran Ran sang Bỉ được thực hiện theo một thỏa thuận bổ sung ký vào tháng 9/2026, đúng dịp Bỉ và Trung Quốc kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Gấu trúc được cho mượn nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Trong 12 năm qua, ba chú gấu trúc sinh tại Pairi Daiza đều đã trở về Trung Quốc theo thỏa thuận.

Nếu gấu trúc là câu chuyện về một loài được "cho mượn", thì gà lôi lam mào trắng là câu chuyện về một loài được "giữ hộ". Gà lôi lam mào trắng, còn gọi là gà lôi Edwards (tên khoa học Lophura edwardsi), là loài chim đặc hữu của miền Trung Việt Nam. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), loài này thuộc nhóm "cực kỳ nguy cấp" và có thể đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, bởi chưa từng được ghi nhận trong môi trường hoang dã kể từ năm 2000.

Gấu trúc khổng lồ cái Ran Ran tại công viên động vật Pairi Daiza ở Brugelette, ngày 28/11/2026.

Rừng đất thấp, môi trường sống của gà lôi, đã bị chất độc hóa học tàn phá trong chiến tranh. Sau chiến tranh, rừng tiếp tục bị thu hẹp do áp lực dân số và nhu cầu đất canh tác, trong khi nạn săn bắt vẫn diễn ra. Tuy vậy, loài chim này vẫn được duy trì ở châu Âu. Từ thập niên 1920, ít nhất 14 cá thể gà lôi lam mào trắng đã được đưa từ Việt Nam sang Pháp. Từ đó đến nay, các vườn thú châu Âu đã duy trì một quần thể nuôi nhốt, trở thành "ngân hàng gene" cuối cùng của loài.

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera), loài cùng chi với gà lôi lam mào trắng của Việt Nam, tại công viên động vật Pairi Daiza, Bỉ.

Pairi Daiza là một mắt xích trong mạng lưới này. Giữa tháng 4/2026, hai cá thể gà lôi lam mào trắng con đã nở thành công tại khu nhà kính Oasis của công viên. Theo Pairi Daiza, đây là kết quả của một quá trình theo dõi tỉ mỉ. Các chuyên gia chăm sóc trứng trong điều kiện tốt nhất, rồi đặt lại bên gà bố mẹ vào thời điểm trứng nở để gà con được bố mẹ nuôi tự nhiên.

Những chú gà lôi sinh ra ở châu Âu không chỉ để trưng bày. Gà lôi lam mào trắng là một trong những loài biểu tượng của "Vietnamazing", chiến dịch bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam do Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung châu Âu (EAZA) triển khai. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là đưa loài chim này trở về rừng. Ngày 5/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Viet Nature) tiếp nhận 10 cá thể gà lôi lam mào trắng có nguồn gốc từ quần thể nuôi ở châu Âu, gồm 5 trống và 5 mái, tại Trung tâm nhân nuôi gà lôi quý hiếm ở thôn Bàng, xã Kim Ngân. Theo kế hoạch, các nhà bảo tồn sẽ ghép đôi để gà sinh sản, gà con được bố mẹ nuôi tự nhiên, tạo nền tảng cho việc thả về rừng. Tính chung trong năm 2026, khoảng 20 cá thể từ các chương trình nhân nuôi quốc tế đã được đưa về Việt Nam. Ngoài Pairi Daiza, Vườn thú Antwerp ở vùng Flanders (Bỉ) cũng tham gia nỗ lực này.

Mối liên hệ giữa Pairi Daiza và Việt Nam không dừng ở gà lôi. Quỹ Pairi Daiza, tổ chức bảo tồn của công viên, đang tham gia chương trình bảo vệ vượn má vàng phía Bắc tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu rừng rộng 42.000 ha ở tỉnh Gia Lai. Dự án do Quỹ Bảo tồn loài Stiftung Artenschutz, Hội Động vật học Frankfurt (Đức) và tổ chức GreenViet (Việt Nam) thực hiện. Tại Brugelette, du khách cũng có thể gặp một gia đình vượn má vàng, loài rất gần với vượn ở Kon Ka Kinh. Công viên còn nuôi loài voọc đen má trắng, phân bố ở Đông Bắc Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc, ngoài tự nhiên chỉ còn chưa đến 2.000 cá thể.

Những dự án này nằm trong một chiến lược bảo tồn rộng hơn. Pairi Daiza tham gia khoảng 100 chương trình nhân giống các loài bị đe dọa của EAZA. Quỹ Pairi Daiza hiện hỗ trợ 65 dự án bảo tồn và nghiên cứu trên bốn châu lục, cả trong công viên lẫn ở môi trường tự nhiên của các loài. Theo báo cáo năm 2024, quỹ đã huy động được gần 2 triệu euro nhờ sự đóng góp của 4.400 nhà tài trợ và của chính công viên.

Với Việt Nam, những đàn gà lôi trở về từ châu Âu là cơ hội, nhưng cũng là thách thức. Thả một loài về tự nhiên chỉ thành công khi môi trường sống được bảo vệ và nạn săn bắt được kiểm soát. Nếu không, nỗ lực "giữ hộ" suốt một thế kỷ của các vườn thú châu Âu có thể trở nên vô nghĩa. Ran Ran có thể thu hút hàng triệu lượt khách đến Brugelette. Nhưng chính những chú gà lôi nhỏ bé trong khu nhà kính Oasis mới nhắc người ta rằng bảo tồn không chỉ là chuyện của những loài nổi tiếng, mà còn là trách nhiệm chung với những loài sắp bị lãng quên.