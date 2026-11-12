Sự lựa chọn mang lại hạnh phúc của Nhật Kim Anh

Trong bộ phim điện ảnh kinh dị Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Mẹ Hạnh, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều sóng gió và mang trong lòng những tổn thương kéo dài. Nhân vật có con trai tên Hiếu do Khương Lê thủ vai. Khi con trai rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bị đe dọa tính mạng, cuộc sống của hai mẹ con bị đẩy vào tình thế bế tắc. Những biến cố liên tiếp khiến mối quan hệ gia đình vốn tồn tại nhiều rạn nứt càng trở nên giằng xé.

Để hóa thân vào nhân vật, Nhật Kim Anh chấp nhận thay đổi diện mạo với mái tóc búi điểm bạc, làn da sạm màu và gương mặt khắc khổ. Không còn hình ảnh chỉn chu, sang trọng thường thấy, nữ diễn viên xuất hiện với dáng vẻ của một người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng vất vả. Vai Mẹ Hạnh đòi hỏi cô thể hiện những cung bậc cảm xúc nặng nề, từ nỗi đau bị dồn nén đến tình thương dành cho con và sự bất lực trước bi kịch gia đình. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 27/11/2026.

Nhật Kim Anh tiếp tục phát huy thế mạnh với những vai diễn nhiều bi kịch.

Đáng chú ý, hình tượng người phụ nữ chịu nhiều tổn thương trong Mẹ Mìn vốn không xa lạ với Nhật Kim Anh. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô thường được các đạo diễn lựa chọn cho những nhân vật có cuộc đời truân chuyên, phải chịu đựng oan khuất và trải qua nhiều biến cố. Đây cũng là dạng vai giúp nữ diễn viên tạo dựng dấu ấn rõ nét trên màn ảnh truyền hình.

Một trong những vai diễn tiêu biểu nhất là Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa. Nhân vật hiền lành, cam chịu, trải qua nhiều đau khổ và hy sinh vì gia đình đã giúp Nhật Kim Anh nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. Sau thành công này, cô tiếp tục ghi dấu với vai Hạnh trong Lưới Trời, Dung trong Vua Bánh Mì. Những nhân vật có số phận nhiều bất hạnh giúp nữ diễn viên phát huy khả năng thể hiện tâm lý và những phân đoạn cảm xúc nặng nề.

Tuy nhiên, Nhật Kim Anh không chỉ đóng khung trong hình tượng phụ nữ cam chịu. Cô từng thử sức với các nhân vật phản diện có diễn biến tâm lý phức tạp trong Lời Sám Hối và Vực Thẳm Tình Yêu. Ở lĩnh vực điện ảnh, vai Cầm trong Long Thành Cầm Giả Ca cũng là dấu mốc quan trọng, mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2010. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong Mười, Bí Mật Lại Bị Mất, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và Vong Nhi.

Không dừng lại ở truyền hình và điện ảnh, Nhật Kim Anh còn thử sức với sân khấu kịch nói. Năm 2026, cô giành Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng với vai Thắm trong vở Cuốn Truyện Bị Đốt. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc của nữ nghệ sĩ khi theo đuổi diễn xuất ở nhiều loại hình.

Nhật Kim Anh có sự nghiệp diễn xuất trải dài từ truyền hình đến điện ảnh. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động, Nhật Kim Anh dường như đã tìm thấy thế mạnh riêng trong những nhân vật có cuộc đời nhiều sóng gió. Việc tiếp tục nhận vai Mẹ Hạnh trong Mẹ Mìn cho thấy cô vẫn sẵn sàng đối diện với những thử thách tâm lý trên màn ảnh rộng. Với nữ diễn viên, những vai diễn nhiều nước mắt không đơn thuần là sự lặp lại hình tượng quen thuộc mà còn là cơ hội để khai thác chiều sâu cảm xúc, đồng thời mang đến những câu chuyện có khả năng chạm đến khán giả.