Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10/1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc

Ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cuộc hội kiến với Cao ủy của Pháp ở Đông Dương Đô đốc D’Angenlieu trên chiến hạm Suffer tại vịnh Cam Ranh.

Tại cuộc hội kiến, Người đã thể hiện tài năng ngoại giao của mình với những câu trả lời khéo léo, thể hiện rõ quan điểm kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền vừa mới giành được; cho thấy rõ giá trị lịch sử và tầm vóc tư tưởng ngoại giao của Người trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, vừa giành được độc lập...

Đây là lần đầu tiên và cuối cùng Người trở lại miền Nam sau ngày ra đi tìm đường cứu nước.