Sự kiện 'Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son'

Trong khuôn khổ sự kiện đồng thời diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Sen trong đá”, gồm ba chủ đề: “Sắc sen trong đá”, “Tỏa mãi hương sen” và “Hành trình lan tỏa".

Các đại biểu dự sự kiện.

Triển lãm khắc họa chân dung 25 nữ tù chính trị trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Mỗi chân dung là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Đặt cuộc đời mình trong dòng chảy lớn của đất nước, sống và hy sinh cho lý tưởng cách mạng. Trong đó, có những cái tên đã trở thành biểu tượng như: Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên chăm chú tìm hiểu các nội dung triển lãm.

Chăm chú đọc những nội dung trưng bày trong triển lãm, em Phạm Nguyễn Bảo An, học sinh Lớp 6A, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, chia sẻ: “Qua triển lãm, em được biết về các hình thức tra tấn dã man mà địch dùng để hành hạ các nữ tù chính trị. Em thấy rất xúc động và cũng đầy tự hào trước ý chí kiên trung, dũng cảm của các nữ chiến sĩ cách mạng . Em nhớ mãi câu nói của bà Nguyễn Thị Minh Khai, trước họng súng của kẻ thù đã giật bỏ băng bịt mắt, ngẩng cao đầu hô lớn: "Việc của chúng tôi làm là chính nghĩa. Vì muốn cho Tổ quốc chúng tôi được độc lập, dân chúng tôi được ấm no mà chúng tôi làm cách mạng".

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (kiêm Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), đây là hoạt động tiếp nối hành trình của triển lãm “Sen trong đá” được tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo từ tháng 5-2026, góp phần đưa các giá trị di sản lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Quang cảnh sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh: “Có những ký ức không nằm lại trong quá khứ mà bền bỉ chảy qua thời gian, nuôi dưỡng phẩm cách con người hôm nay nhìn về lịch sử và hiểu giá trị của hòa bình. Triển lãm "Sen trong đá" được hình thành từ mạch nguồn ấy - một hành trình trở về chiều sâu ký ức, nơi những câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam trong lao tù được kể không chỉ bằng tư liệu mà bằng cảm xúc và lòng tri ân”.

Hoạt động sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử do học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên thể hiện.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là hoạt động sân khấu hóa các câu chuyện lịch sử do các em học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên thể hiện. Qua ngôn ngữ sân khấu, những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam được tái hiện một cách gần gũi, sinh động.