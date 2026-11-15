Sự kiện nổi bật tuần từ 9 - 14/11

Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

Sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài của dân tộc, đồng thời khẳng định những giá trị trường tồn của di sản giáo dục Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tối 13/11, tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” (1076 – 2026), với chủ đề “Tinh hoa đạo học”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tầm nhìn vượt thời gian của bậc tiền nhân từ ngàn năm trước khi lập Quốc Tử Giám đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời vẫn là vun bồi sự học, nuôi dưỡng tài năng, hiền tài được giao trọng trách và hết lòng cống hiến. Sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, bảo tồn di sản Văn Miếu- Quốc Tử Giám và đưa tinh thần và sức sống của di sản hiện diện sinh động trong đời sống học đường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trách nhiệm lịch sử của Thủ đô Hà Nội là bảo tồn nguyên vẹn những giá trị di sản của Văn Miếu- Quốc Tử Giám; khơi thông và tiếp nối mạch nguồn hào hùng của Quốc Tử Giám bằng không gian và môi trường học tập, làm việc cởi mở, năng động và sáng tạo, nơi những người trẻ từ bốn phương có cơ hội rèn luyện, nghiên cứu và phụng sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hãy gìn giữ vẹn toàn từng nét chữ trên bia đá và hơn hết, hãy chăm lo để mọi em nhỏ trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, từ núi cao đến đảo xa, đều được học hành đến nơi đến chốn, được đem tài trí cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đó là sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ chúng ta trên hành trình tiến về mốc son một nghìn năm Quốc Tử Giám.

Tiếp nối những dấu mốc lịch sử và thông điệp của Lễ kỷ niệm, là chương trình nghệ thuật khắc họa truyền thống đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và khát vọng phát triển đất nước.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều 12/11, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên chất vấn, đã có 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận; 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn sẽ gửi câu hỏi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản.

Hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển các kênh vốn trung và dài hạn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và định hướng đầu tư phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu hỏi cơ bản ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, cam kết, đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Việt Nam lọt vào nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu về năng lực cạnh tranh số và AI

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Ngay trong lần đầu chính thức tham gia WDAIR 2026, Việt Nam đạt vị trí thứ 37 trong số 70 nền kinh tế với 78,09 điểm, nằm trong nhóm 50 nền kinh tế đứng đầu. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá gồm: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Đây là kết quả tích cực, thể hiện bước tiến trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đặc biệt là những nỗ lực phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản trị.

Bên cạnh thứ hạng tổng thể, Việt Nam cũng đạt thứ hạng đáng chú ý ở các nội dung thành phần, gồm thứ 13 về Ứng dụng AI, thứ 15 về Quản trị số và AI, thứ 21 ở nhóm Hiệu quả. Các kết quả này cho thấy những điểm mạnh của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số so với các nền kinh tế tham gia đánh giá.

Để biến dấu mốc này thành động lực phát triển lâu dài, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị tập trung vào ba yêu cầu trọng tâm. Các bộ, cơ quan, địa phương nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực thực thi và chất lượng quản trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và AI vào sản xuất, kinh doanh, khắc phục tình trạng đầu tư, ứng dụng công nghệ nhưng hiệu quả thực tế còn hạn chế.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Đại diện lãnh đạo phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, đón nhận hoa và quà chúc mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Trong tuần, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức tại nhiều địa phương với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Năm nay Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình sẽ tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Từ ngày hội hôm nay, mong tinh thần đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm thiết thực, để mỗi gia đình thêm đầm ấm, mỗi khu dân cư thêm gắn bó. Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của Thủ đô, trao truyền cho con cháu lòng yêu nước, lối sống nghĩa tình và ý thức vì cộng đồng. Đó là nền tảng bền vững để cùng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

Tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra ngày 13/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 16 đã xem xét, kết luận một số nội dung: Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh; Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên.

Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có: thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.