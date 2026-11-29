Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11: Tăng cường kết nối chiến lược

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS-11) được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV-12. Với Hội nghị cấp cao ACMECS-11, Việt Nam phối hợp với Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế ACMECS, tổ chức Hội nghị. Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì. Tham dự hai hội nghị có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế được mời tham dự Hội nghị cấp cao CLMV.

Tại hai hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thống nhất ưu tiên tăng cường kết nối chiến lược, củng cố khả năng tự cường, thúc đẩy hợp tác ứng phó với những thách thức chung, nhất là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, Hội nghị CLMV-12 xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027-2028. Các nước tập trung thúc đẩy kết nối hành lang kinh tế, tháo gỡ vướng mắc thông quan, giảm chi phí logistics, nghiên cứu hình thành cơ sở sản xuất chung CLMV và phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp. Đặc biệt, hội nghị nhất trí triển khai hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất: “Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV” và “Hành trình di sản 4 nước CLMV”. Sáng kiến hành trình di sản kết nối các điểm đến Bagan, Luang Prabang, Tràng An và Angkor. Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar.

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại ACMECS-11, các nhà lãnh đạo thống nhất duy trì cơ chế hợp tác tiểu vùng quan trọng này, thúc đẩy kết nối hạ tầng, kỹ thuật số, thể chế, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm không khí. Hội nghị thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên ACMECS; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS. Kết thúc hai hội nghị, Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV cho Campuchia; Myanmar chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thái Lan.

Kết quả hai hội nghị góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mekong, mở rộng không gian phát triển và khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy liên kết khu vực.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên - 24/11/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số, hội nhập quốc tế; phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh; bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo.

Ngày 24/11/2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội được thông qua ngày 24/4/2026, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội

Bộ Tư lệnh Thông tin đảm bảo thông tin, liên lạc cho cuộc diễn tập từ đài chỉ huy đến các địa điểm thuộc quân khu, tỉnh, thành phố, xã phường. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 27/11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật trong diễn tập tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Theo phương án diễn tập, tình huống giả định địch tiến công hỏa lực đường không vào miền Bắc, tập trung địa bàn Hà Nội, với hướng tiến công chủ yếu từ Đông Nam và hướng thứ yếu từ Tây Nam. Các lực lượng tổ chức thế trận phòng không nhiều tầng, nhiều hướng, liên hoàn; triển khai trinh sát, quan sát, phát hiện, thông báo, báo động, gây nhiễu, chế áp và tiêu diệt phương tiện tiến công đường không từ xa đến gần. Phần thực binh bắn đạn thật diễn ra trong 40 phút, gồm 3 giai đoạn: trinh sát, quan sát, phát hiện, thông báo, báo động; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực theo các hướng; khắc phục hậu quả sau các đợt tập kích.

Thông qua diễn tập, các lực lượng kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng trong chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô.

Cuộc diễn tập VK-26 là hoạt động nhằm kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch tác chiến Vòm phòng không bền vững, bổ sung, hoàn thiện phương thức tổ chức và nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Vụ nổ nghi do khí gas tại Hà Nội làm 6 người tử vong

Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Khoảng 8 giờ ngày 24/11, tại số nhà 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội xảy ra vụ nổ lớn khiến công trình bị sập, nhiều người thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội điều động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin được Công an thành phố Hà Nội công bố tối 24/11, đến thời điểm đó, vụ nổ đã khiến 6 người tử vong; nhiều người bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đống Đa. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định căn nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân sơ bộ vụ nổ là do rò rỉ khí gas, kết hợp với oxi trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxi.

Trước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ngày 24/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công điện yêu cầu Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường; có giải pháp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình người bị nạn.

Đáng chú ý, Công điện yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng phòng, chống cháy, nổ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản: Tòa tuyên 30 tháng tù treo

Bị cáo Lê Thanh Thản, (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh). Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/TTXVN

Chiều 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội “Lừa dối khách hàng” trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Cùng vụ án, 5 bị cáo nguyên là cán bộ phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị tuyên phạt từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 trường hợp phải di dời, phá dỡ nhà ở tại dự án CT6 Kiến Hưng. Tòa cũng tuyên tạm giữ hơn 260 tỷ đồng trong số tiền hơn 530 tỷ đồng bị cáo đã nộp để bảo đảm thi hành án; số tiền còn lại được tuyên trả cho bị cáo theo quy định.

Trước đó, ngày 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận trách nhiệm chính trong quá trình triển khai dự án, thừa nhận việc tự ý chuyển đổi công năng và chưa hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định. Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong thực thi công vụ, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà. Vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều khách hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.