Sự kiện nổi bật tuần từ 2-8/11

Cùng với đó, công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị đạt những kết quả bước đầu; Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn tổ chức, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), sáng 6/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp nối di sản lập hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Sáng 6/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Kỷ niệm 80 năm Hiến pháp đầu tiên cũng là dịp để chúng ta tiếp tục phát huy những giá trị nền tảng của nền lập hiến Việt Nam: độc lập dân tộc gắn với quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được tổ chức, thực hiện theo Hiến pháp, pháp luật”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Đất nước cần thể chế đồng bộ, khả thi và bộ máy có đủ năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa các mục tiêu phát triển thành kết quả cụ thể”.

Đề cập việc hoàn thiện Hiến pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: “Thực hiện định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 17-KL/TW, cần tổ chức tốt việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 2013, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp. Việc tổng kết phải đánh giá cả những nội dung được sửa đổi, bổ sung năm 2025, làm rõ giá trị cần kế thừa và vấn đề cần hoàn thiện”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước”. Đồng thời, tin tưởng Quốc hội cùng các cơ quan trong bộ máy nhà nước sẽ hoàn thành trọng trách, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong các ngày 5 và 7/11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại nhiều khu dân cư ở Vĩnh Long, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại Vĩnh Long, sáng 5/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành. Phát biểu chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa của việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, hiểu và quý hơn văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, từng cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 7/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 7/11, tại ấp 15, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ngày hội đại đoàn kết hằng năm đã thực sự trở thành ngày vui, ngày hội tụ để chia sẻ, thăm hỏi, gắn bó, đoàn kết tại các khu phố, khu dân cư; đồng thời đề nghị người dân tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi xóm ngõ, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trước đó, sáng 5/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau, có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt, có đoàn kết, tình nghĩa làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài”.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại các địa phương là dịp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nền tảng để mỗi khu dân cư trở thành nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình nghĩa cộng đồng.

Kết quả bước đầu rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị

Công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm trong hệ thống chính trị đang được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, bước đầu đạt kết quả trong chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm và xác định các nhóm nghiệp vụ tương đồng.

Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm và xây dựng báo cáo thống kê định kỳ, sáng 4/11 Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 4/11, tại Hội nghị toàn quốc tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, các đại biểu được thông tin về kết quả bước đầu triển khai Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 34/34 tỉnh, thành phố và 60 đầu mối Trung ương; bước đầu nhận diện 139 nhóm nghiệp vụ tương đồng, tổng hợp 5.339 tên vị trí việc làm. Các bộ, ngành đã rà soát 5.704 văn bản quy phạm pháp luật, bóc tách 23.864 quy định giao nhiệm vụ thành 48.446 công việc gắn với sản phẩm. Khối địa phương rà soát 17 lĩnh vực với 3.437 nhiệm vụ, phân rã thành 32.191 công việc, sản phẩm.

Cũng trong ngày 4/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đúng tiến độ. Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện đúng tiến độ; nhiều đơn vị làm điểm đã chạy thử bộ biểu trước khi nhân rộng, một số cơ quan đã hoàn thành đủ 8 bước.

Việc rà soát, chuẩn hóa vị trí việc làm nhằm chuyển từ quản lý biên chế chủ yếu dựa trên số người hiện có sang phương thức quản trị theo chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm, yêu cầu năng lực và kết quả thực hiện. Qua đó, làm rõ nhu cầu nhân lực, hạn chế chồng chéo, trùng lặp công việc, tạo cơ sở xây dựng phương án biên chế phù hợp với yêu cầu hoạt động của từng cơ quan, đơn vị./.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng dân tộc

Từ ngày 5-7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tái đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X. Đại hội đồng thời kiện toàn các cơ quan lãnh đạo Giáo hội và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ X với mục tiêu xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật, đạo hạnh và truyền thống hòa hợp của Tăng đoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị Giáo hội.

Cùng với đó, Giáo hội chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Tăng Ni, xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực; đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm đến thế hệ trẻ và các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Đại hội cũng xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam; tăng cường nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Tại phiên bế mạc chiều 7/11, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh yêu cầu các cấp Giáo hội sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những chương trình hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ sở tự viện. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, phụng sự nhân sinh, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hà Nội rà soát an toàn trường học sau vụ cháy tại Trường Trung học cơ sở Kim Liên

Sau vụ cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, phường Kim Liên, ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm học tập mới cho học sinh. Trước mắt, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến trong vài ngày; nếu bố trí được địa điểm phù hợp, nhà trường sẽ sớm tổ chức học trực tiếp, bảo đảm an toàn và không gián đoạn việc học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường rà soát điều kiện phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn. Đối với cơ sở đang xây dựng, cải tạo hoặc tổ chức học tạm, phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Tại Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 5/11, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội sớm ổn định hoạt động dạy và học của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, phối hợp điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại điểm học tạm của Trường Trung học cơ sở Kim Liên, số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Đến 12 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến một người tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.