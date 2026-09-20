Sự kiện nổi bật tuần từ 13-19/9/2026

Nhà vua Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana, sáng 15/9/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong năm đầu tiên hai nước triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp năm 2025. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua và Hoàng hậu theo nghi thức dành cho Nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Thái Lan. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu. Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.

Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana thăm, dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ; thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan và gặp gỡ với giảng viên, sinh viên tại Trường đại học Hà Nội.

Chuyến thăm cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng mở hơn, đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở khu vực.

Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với các đảng viên vi phạm

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Văn Thuấn (bên trái), Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: TTXVN

Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc do đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Trần Văn Thuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K. Ông Nguyễn Huy Ngọc là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ban Bí thư xác định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Cùng với quyết định kỷ luật Đảng, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, cung ứng đủ sách giáo khoa

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nhằm xây dựng “Tủ sách dùng chung”, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN

Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương khi năm học 2026-2027 bắt đầu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, tổ chức in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không để học sinh thiếu sách học tập.

Ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9561/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, tổ chức in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9/2026.

Trước đó, tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 diễn ra ngày 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay, có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo nội dung này. Cùng với việc xử lý ngay tình trạng thiếu sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải; rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12/2026.

Mưa lớn tại nhiều địa phương miền Bắc làm đảo lộn đời sống người dân

Nhà dân bị ngập tập trung ở phường Hàm Rồng và các xã Kim Tân, Nông Cống, Hoạt Giang… Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua gây ngập lụt, sạt lở đất, ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân tại nhiều địa phương miền Bắc. Tại Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và một số địa phương khác, chính quyền và lực lượng chức năng triển khai các phương án ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, giao thông và các công trình thiết yếu.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi, Cầu Chày dâng cao, gây ngập hơn 8.400 nhà dân. Tính đến 16 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 8.419 hộ dân bị ngập; 6.700 ha diện tích sản xuất nông nghiệp và 1.134 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Địa phương đã sơ tán 1.016 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại Hà Nội, mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập úng, giao thông ùn tắc trong giờ cao điểm. Thành phố phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy, Nhuệ và Bùi; riêng sông Bùi có thời điểm vượt báo động 3. Tại xã Trần Phú, mưa lũ ảnh hưởng khoảng 5.620 người, 847 hộ dân; 145 hộ với 580 người phải di dời đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng làm gián đoạn giao thông đường sắt khi tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn-Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ. Tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng được huy động ứng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực nguy hiểm, tổ chức sơ tán dân và khắc phục các điểm sạt lở, ngập úng.

Nhiều vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng

Tuần qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Tại Hà Nội, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16/9, một vụ cháy nhà dân đã xảy ra tại số 2B, ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ làm 5 người tử vong. Ngay trong ngày, UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Công điện số 65/CĐ-TTg đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ.

Cũng trong ngày 16/9, một vụ cháy căn hộ tại chung cư 90 Nguyễn Tuân, Hà Nội, may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy nhà tại phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Rạng sáng 17/9, một vụ cháy cũng xảy ra tại căn nhà 4 tầng trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh làm 2 người tử vong và 5 người bị thương. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi các nạn nhân ngay trong ngày.