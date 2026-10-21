Sự kiện Ngày Việt Nam tại Pháp sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp.

Vì lý do khách quan, Ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam tại Pháp vào thời điểm phù hợp. Thông tin cụ thể về thời gian và chương trình sẽ được Ban tổ chức thông báo tới quý vị.

Ban tổ chức trân trọng sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành của quý vị từ những ngày đầu xây dựng chương trình. Tình yêu của quý vị dành cho văn hóa, nghệ thuật Việt Nam là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi mong muốn giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đến với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và có dịp cùng quý vị chia sẻ những trải nghiệm nghệ thuật ý nghĩa tại Paris.

Ban tổ chức Ngày Việt Nam tại Pháp