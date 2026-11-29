1. Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Ba1, triển vọng "Ổn định"

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ngày 27/11, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng "Ổn định". Theo thang điểm của Moody’s, mức xếp hạng chỉ còn cách mức Đầu tư (Investment Grade) 01 bậc. Việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế và hiệu quả chính sách của Việt Nam, cùng với quá trình chuyển dịch của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn và có giá trị gia tăng cao hơn.

2. VIFC-HCMC bổ sung 7 thành viên, dự kiến huy động thêm 5 tỷ USD: 7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027–2030, tập trung vào kết nối vốn đầu tư, phát triển thị trường hàng hóa và cung cấp dịch vụ tài chính, công nghệ. Đây là thông tin được công bố trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm được UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 23/11.

3. Chính thức ký gói thầu tư vấn quan trọng nhất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam:

Ảnh minh họa: TTXVN

Chiều 25/11, Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu TV-02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể - FEED, lập hồ sơ mời thầu) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp.

4. Đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện siêu cao áp với tổng vốn đầu tư gần 3,5 tỷ USD: Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp ±800 kV, dài khoảng 1.050 km, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Hồng. Dự án có công suất truyền tải dự kiến 6.000 - 8.000 MW, với tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 3,5 tỷ USD. Đề xuất này được đưa ra trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đang được lấy ý kiến. Nếu được triển khai, đây có thể là tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc.

5. Dữ liệu đất đai mới đồng bộ hơn 70%: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu của 74,6 triệu thửa đất trên tổng số 105,3 triệu thửa, đạt khoảng 71%; trong đó, 62,8 triệu thửa có dữ liệu đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", còn 11,8 triệu thửa thuộc nhóm cần tiếp tục hoàn thiện.

6. Tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tạm dừng cấp chứng thư xuất khẩu lươn sống sang Trung Quốc từ ngày 25/11, đồng thời rà soát, chấn chỉnh các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm và tồn dư hóa chất, kháng sinh. Đây là nội dung văn bản mà Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) gửi các cơ sở bao gói lươn sống xuất khẩu vào Trung Quốc; các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng về việc thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

7. TP Hồ Chí Minh vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều sau 10 năm triển khai: Trưa 25/11, Tập đoàn Trung Nam tổ chức vận hành liên hoàn toàn bộ hệ thống công trình ngăn triều thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh. Dự án được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho khu vực trung tâm và phía Nam thành phố.

Cửa van cống kiểm soát triều Mương Chuối (xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) được hạ xuống trong quá trình vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều. Ảnh: Trung Tuyến/TXVN

8. Hà Nội dự kiến phát hành trái phiếu xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị: Chiều 26/11, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 trong năm 2027. Thành phố đề xuất huy động tối đa 121.700 tỷ đồng, với khối lượng và thời điểm phát hành từng đợt được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tình hình thị trường.

9. Khởi công tuyến đường hơn 9.300 tỷ đồng, tạo đột phá hạ tầng vùng Đồng Tháp Mười: Ngày 27/11, tại xã Mỹ An, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Tuyến đường dài 62,7km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng. Đối với vùng Đồng Tháp Mười, đây là dấu mốc lịch sử quan trọng khi lần đầu tiên một trục giao thông quy mô lớn được triển khai, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm, mở ra không gian phát triển mới cho vùng sản xuất nông nghiệp và khu vực cửa khẩu biên giới của tỉnh.

Việc khởi công đường Tân An - Bình Hiệp đánh dấu bước tiến trong tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo động lực khai thác tiềm năng Khu kinh tế cửa khẩu Long An (xã Bình Hiệp, Tây Ninh) và thúc đẩy giao thương biên giới. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

10. Khởi công tuyến cáp quang biển quốc tế VTS kết nối Việt Nam - Thái Lan – Singapore: Ngày 26/11, Liên danh VTS do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Singtel (Singapore) đồng chủ trì đã khởi công tuyến cáp quang biển quốc tế kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore (VTS). Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ, sở hữu băng thông lớn nhất, đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.