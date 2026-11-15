Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

1. Đã chuẩn bị 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ nhà ở quốc gia. Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 12/11 về việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng phương án và chuẩn bị nguồn lực vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp tính toán đa chiều về sự cần thiết của quỹ và sẽ triển khai hướng dẫn cơ chế tài chính ngay khi quỹ được thành lập.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

2. Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026. Theo Quyết định số 2946/QĐ-BCT ngày 5/11/2026, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được phân chia theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Trong cả hai loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, mức giá tối đa tại miền Bắc cao nhất, tiếp đến là miền Trung và miền Nam. Đồng thời, khung giá áp dụng cho nhà máy có hệ thống pin lưu trữ năng lượng cao hơn loại hình không sử dụng hệ thống pin lưu trữ ở cả ba khu vực.

Bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời tại Công ty Maxport Limited Thái Bình, xã Tân Thuận, Hưng Yên. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

3. Gần 50.000 tỷ đồng bổ sung thanh khoản, ngân hàng thêm dư địa hạ lãi suất. Lần đầu triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô 2 tỷ USD, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng gần 50.000 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Động thái này góp phần hỗ trợ thanh khoản cuối năm, giảm chi phí vốn và tạo điều kiện để các ngân hàng hạ lãi suất cho vay.

4. Lần đầu tiên có Từ điển dữ liệu về phát triển đô thị. Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị phiên bản 1.0 gồm 286 mã từ vựng chuyên ngành, đồng thời quy định nguyên tắc quản lý, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu. Quyết định số 1887/QĐ-BXD ngày 1/11/2026 về Từ điển dữ liệu Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị (phiên bản 1.0) do Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực kể từ ngày ký và giao Cục Phát triển đô thị làm đầu mối duy trì, cập nhật từ điển.

5. Hà Nội đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối sân bay Gia Bình. Tại cuộc họp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối kết nối đường sắt với sân bay Gia Bình, đồng thời nghiên cứu phương án liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài, hạn chế tối đa việc hành khách phải trung chuyển nhiều lần

6. Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26, sớm hơn kế hoạch 36 ngày. Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cho biết, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 9/11, đơn vị đã chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1. Công trình đưa vào khai thác sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch đã được Hội đồng Hai phía thông qua trước đó. Việc đưa giàn BK-26 vào vận hành góp phần bổ sung nguồn sản lượng dầu quan trọng, phục vụ mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì sản lượng ổn định trong các năm tiếp theo.

Giàn công nghệ trung tâm số 2 của mỏ Bạch Hổ thuộc Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

7. Ký hợp đồng BOT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I công suất 1.200 MW. Hợp đồng này được ký vào chiều 12/11 tại Hà Nội do Bộ Công Thương tổ chức theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Dự án gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 600MW, do Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất làm chủ đầu tư. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017 và là một trong những dự án nguồn điện quan trọng thuộc Quy hoạch điện VIII.

8. Chính thức bán vé tàu trên VNeID từ 9/11. Nhằm tiếp tục hiện đại hóa dịch vụ và đa dạng hóa các kênh phục vụ hành khách, ngành đường sắt chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên ứng dụng định danh điện tử VNeID kể từ ngày 9/11/2026. Việc tích hợp này cho phép người dân đặt mua vé tàu hỏa trực tiếp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng riêng biệt.

9. Vietravel Airlines khai thác đường bay Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 14/11. Với thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút, đường bay được khai trương ngay trước thềm các hoạt động cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ngày 18–19/11. Sau đường bay Hà Nội – Thâm Quyến, Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục phát triển các kết nối tới Trùng Khánh và Côn Minh.

10. Khai trương trung tâm thương mại đầu tiên của AEON tại Quảng Ninh. Sáng 14/11, AEON Việt Nam chính thức khai trương trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long. Đây là Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị đầu tiên của AEON tại Quảng Ninh và thứ 14 trên cả nước. AEON MALL Hạ Long có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², quy tụ khoảng 140 cửa hàng. Nằm bên trong trung tâm thương mại là gian hàng kinh doanh chủ lực do AEON Việt Nam trực tiếp vận hành với diện tích khoảng 8.200 m².

Đông đảo người dân đến Aeon Mall Hạ Long để mua sắm. Ảnh: Văn Đức/TTXVN