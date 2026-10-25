Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

1. Sớm trình Chính phủ dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Một số sản phẩm xăng phổ biến được bán cho người tiêu dùng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan bảo đảm yêu cầu tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; có lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

2. Bộ Công Thương đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc. Đề xuất được đưa ra trong dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, hiện đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan.

Theo đó, cơ cấu giá điện 5 bậc và khung giờ sử dụng điện theo Quyết định 963 sẽ được triển khai ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện, trong khi nhóm tiêu thụ nhiều hơn có thể phải trả thêm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 46,7 điểm. Ảnh minh họa do AI tạo

3. Chứng khoán tăng mạnh nhất từ đầu tháng 4, khối ngoại trở lại mua ròng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, VN-Index tăng 46,7 điểm, tương đương 2,76%, lên 1.738,7 điểm, lấy lại mốc 1.700 điểm sau phiên điều chỉnh trước đó.

Đây là mức tăng mạnh nhất của chỉ số kể từ phiên 8/4, khi VN-Index tăng 79 điểm.Khối ngoại cũng quay lại mua ròng sau 20 phiên bán ròng liên tiếp. Giá trị mua ròng trên toàn thị trường đạt khoảng 160 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 8 triệu cổ phiếu.

4. EU hỗ trợ Hà Nội 10 triệu EUR chuẩn bị dự án metro số 3 kéo dài đến Hoàng Mai. Theo thông tin được công bố tại sự kiện gắn biển lưu niệm tuyến metro số 3 ngày 19/10, Liên minh châu Âu đã ủy thác cho Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) quản lý khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 10 triệu EUR để triển khai công tác chuẩn bị dự án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 3 từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai.

Đoạn tuyến dự kiến dài khoảng 11 km, được nghiên cứu xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Mô hình Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: TTXVN

5. Sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành với hành trình không giấy tờ. Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, theo kế hoạch, cuối năm nay sân bay Long Thành được đưa vào khai thác thương mại.

Theo đó, sân bay Long Thành được xây dựng theo mô hình "Sân bay xanh & thông minh", ứng dụng công nghệ làm thủ tục sinh trắc học, hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao, cùng tháp điều hành không lưu thông minh; trong đó, mô hình "hành trình không giấy tờ" sẽ được áp dụng toàn diện, đồng bộ hóa với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6. Ngân hàng ngoại nhập cuộc giảm lãi suất cho vay. Chiều 23/10, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho biết đã điều chỉnh giảm biên độ lãi suất cho vay lên tới 1,5%/năm đối với một số sản phẩm tín dụng; trong đó tập trung vào nhóm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng đồng thời điều chỉnh lãi suất cả huy động và cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Một máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh: TTXVN

7. Từ ngày 17/11, Vietnam Airlines khai thác thêm đường bay thẳng tới Singapore. Sự kiện này sẽ nâng tổng tần suất bay giữa hai nước lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đường bay Đà Nẵng - Singapore được khai thác bằng máy bay Airbus A321. Chuyến bay từ Đà Nẵng khởi hành lúc 15 giờ; chiều từ Singapore khởi hành lúc 19 giờ 45 phút (giờ địa phương). Hiện Vietnam Airlines khai thác 14 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Hà Nội và Singapore, 21 chuyến giữa TP. Hồ Chí Minh và Singapore.

8. Tàu container YM WAYFINDER lần đầu cập Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép. Chiều ngày 23/10, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã đón tàu container YM WAYFINDER của hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng. YM WAYFINDER là tàu container thế hệ mới, dài gần 365m, trọng tải 159.374 DWT, sức chở khoảng 15.500 TEU.

Tàu mẹ YM WAYFINDER cập cảng Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép. Ảnh: TTXVN phát

Tàu được trang bị động cơ nhiên liệu kép, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, cùng các hệ thống giám sát, tiết kiệm năng lượng tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tác động đến môi trường.

9. Khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Ngày 20/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công, phát động thi đua Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; đồng thời công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Tổng quy mô hai dự án gồm 4 tổ máy, công suất 3.015,8 MW, với tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến bổ sung hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

10. Kim Long Motor bàn giao 100 xe bus giường nằm thuần điện cho FuTa Bus Lines. 100 xe này được bàn giao ngày 23/10, tại thành phố Huế.

Lễ bàn giao xe bus giường nằm thuần điện của Kim Long Motor cho FuTa Bus Lines. Ảnh: TTXVN phát

Dự kiến, ngay sau khi bàn giao, lô 100 xe bus giường nằm Kim Long 99 EV-G34 sẽ được FuTa Bus Lines đưa vào khai thác trên các tuyến liên tỉnh. Sự hợp tác giữa Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) và Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang (FuTa Bus Lines) có ý nghĩa gắn liền với lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.