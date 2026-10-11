Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

1. Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng tín nhiệm đầu tư

Dây chuyền sản xuất máy bơm nước ở nhà máy của Công ty TNHH Bảo Long, ở phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Vũ SinhTTXVN

Bộ Tài chính cho biết, ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

2. Xác minh tình trạng 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết Cục đang phối hợp rà soát, xác minh về khoảng 4.000 trường hợp được phản ánh có dấu hiệu mạo danh danh tính cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Việc đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh song cũng có trường hợp bị lợi dụng để mạo danh danh tính cá nhân.

3. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia mời ngân hàng thu xếp hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang mời các ngân hàng tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn cho 8 dự án truyền tải điện, với tổng nhu cầu vốn vay lên tới 200,9 triệu EUR hoặc 6.159 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ triển khai các dự án đầu tư phát triển lưới điện truyền tải.

4. TP. Hồ Chí Minh hoàn tất tháo gỡ gần 670 dự án tồn đọng

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 669 trong tổng số 1.338 dự án tồn đọng, kéo dài, đạt tỷ lệ 50%. UBND TP. Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tháo gỡ theo thẩm quyền cho 669 dự án còn lại. Tính đến ngày 5/9, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.338 dự án, công trình, khu đất tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ (được theo dõi đồng thời trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính và Hệ thống 45 của Sở Tài chính Thành phố).

5. Hà Nội chưa quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay

Hoạt động này hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các quy trình, thủ tục để đề xuất thử nghiệm có kiểm soát. Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, bà Lê Thu Hiền, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã làm rõ thông tin liên quan đến đề xuất thử nghiệm taxi bay trên địa bàn thành phố.

6. Hai cảng biển Cái Mép – Thị Vải lần đầu vận hành chung bến cảng

Tàu container cập phần giữa hai cảng. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Ngày 9/10, tại phường Tân Phước, TP. Hồ Chí Minh, hai cảng biển liền kề trên sông Cái Mép – Thị Vải là Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) chính thức đưa vào vận hành khai thác bến chung. Đây là sự kiện đánh dấu mô hình hợp tác vận hành cảng biển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành hàng hải Việt Nam. Khi kết nối hai cảng, tổng chiều dài cầu bến đạt 1.200 m, có khả năng tiếp nhận cùng lúc ba tàu mẹ. Khu vực Bến chung giữa CMIT và TCTT có thể tiếp nhận tàu container có trọng tải tối đa lên tới 160.000 DWT.

7. Đà Nẵng thí điểm 2 dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa thông qua danh mục 2 khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất với tổng diện tích 23.828,6 m². Toàn bộ diện tích này được chuyển mục đích sang đất ở, không chiếm dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất.

8. Quảng Ngãi khởi công cầu bắc qua sông Trà Khúc trị giá gần 2.200 tỷ đồng

Sáng 8/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức lễ khởi công công trình cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc. Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng từ vốn đầu tư công. Thời gian thi công trong 18 tháng. Cầu mới có tổng chiều dài 829 mét, trong đó cầu dài 577 mét, rộng 28 mét với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe phức hợp.

9. Gia Lai chấp thuận dự án Nhà máy Ethanol An Khê hơn 1.741 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai có quyết định số 4216/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Ethanol An Khê, với tổng vốn đầu tư hơn 1.741 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý III/2028. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.741,844 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 558,449 tỷ đồng, vốn vay 1.183,395 tỷ đồng.

10. Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Mua, bán xăng tại điểm kinh doanh xăng, dầu Petrolimex tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trần Việt/TTXVN. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Thành phố Quảng Ninh đã ban hành danh mục các công trình thu hút đầu tư xây dựng mới 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa từ 346.000 đến 376.000m3 nhằm hiện thực hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.