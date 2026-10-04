Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

1. Đề xuất đưa Quỹ bình ổn giá xăng dầu về một đầu mối

Kiểm kê trước khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 14, dự kiến thay thế toàn bộ các nghị định hiện hành về lĩnh vực này. Một nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo là đề xuất thay đổi cách quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Theo phương án mới, các thương nhân xăng dầu đầu mối đang hoạt động phải chốt số dư Quỹ đến hết ngày liền kề trước khi Nghị định có hiệu lực, sau đó chuyển toàn bộ số dư dương vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. GoGlobal xác lập lộ trình đưa doanh nghiệp Việt ra thế giới

Tại phiên họp lần thứ nhất diễn ra sáng 3/10, Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (GoGlobal) giai đoạn 2026 - 2030 đã đề ra mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2030 là Việt Nam có tối thiểu 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, 1.000 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng kế hoạch quốc tế hóa; 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu đầu tư ra nước ngoài; 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực/toàn cầu; 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

3. EU nâng chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng

Ông Trần Ngọc Quân, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm EU cho rằng: Các yêu cầu về phát triển bền vững tại thị trường EU sẽ ngày càng khắt khe, với nhiều chính sách quan trọng được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 như Cơ chế điều chỉnh carbon tại biên giới (CBAM), Quy định chống phá rừng (EUDR), yêu cầu về thiết kế sinh thái, kinh tế tuần hoàn và hộ chiếu sản phẩm điện tử. Những quy định này tác động trực tiếp tới phương thức sản xuất, quản trị dữ liệu, nguồn nguyên liệu cũng như khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của hàng hóa xuất khẩu.

4. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới

Trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Ngày 1/10, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) cho biết, tổ chức Global Financial Centres Index (GFCI) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của các trung tâm tài chính trên toàn thế giới. Tại bảng xếp hạng GFCI 40, lần đầu tiên có mặt VIFC-DN, đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu.

5. Khuyến nghị người tiêu dùng về 8 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), trong tháng 9/2026, cơ quan này đã theo dõi, tổng hợp thông tin về các chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa do cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại nhiều quốc gia công bố. Qua rà soát, 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đang bị thu hồi tại nước ngoài được cảnh báo tới người tiêu dùng Việt Nam do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và an toàn trong quá trình sử dụng. Danh mục cảnh báo trải rộng từ thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, kính thông minh đến đồ chơi trẻ em, bánh kẹo và chất tẩy rửa gia dụng.

6. Duy trì thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc

Các xe hàng nối đuôi nhau thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Ngày 29/9, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) thông tin, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn được duy trì bình thường, không gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1 - 7/10/2026. Đơn vị chức năng cửa khẩu chủ động bố trí lực lượng, phối hợp phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, nhất là đối với hàng nông sản, hoa quả tươi.

7. Xe buýt TP Hồ Chí Minh đạt hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển 30,6 triệu lượt hành khách. Từ ngày 1/10, mạng lưới xe buýt miễn phí của TP Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn 2, với yêu cầu tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách.

8. Nhơn Trạch 3&4 giành danh hiệu nhà máy LNG xuất sắc nhất và nhà máy điện xuất sắc nhất toàn cầu

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Sáng 29/9 (giờ Việt Nam), tại Washington D.C (Hoa Kỳ), Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3&4 do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư đã được POWER Magazine, tạp chí uy tín hàng đầu lĩnh vực năng lượng toàn cầu vinh danh là Nhà máy LNG xuất sắc nhất (Top Plant – Fossil Fuels) và Nhà máy điện xuất sắc nhất toàn cầu (Plant of the Year).

9. Fitch Ratings nâng hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên "bb+"

Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của EVNNPC từ "bb" lên "bb+", đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức "BB+", triển vọng ổn định. Việc nâng SCP là điểm nhấn đáng chú ý trong kỳ đánh giá lần này, phản ánh đánh giá tích cực hơn của Fitch về năng lực tín nhiệm nội tại của EVNNPC, trong bối cảnh cơ chế điều chỉnh giá điện tại Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện và triển khai ngày càng hiệu quả.

10. Cổ phiếu niêm yết HNX sẽ chuyển sang HOSE từ cuối tháng 12

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Ngày 30/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trong 2 ngày 24 và 25/12/2026, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch. Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sang HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE.