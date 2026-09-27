Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

1. Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á. Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF AGM 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 3/10. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện, với một chuyên đề riêng dành cho thị trường Việt Nam. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9.

2. 108 doanh nghiệp duy trì lợi nhuận bền vững nhiều năm. Sau 10 năm công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500), Vietnam Report ghi nhận một nhóm doanh nghiệp duy trì vị trí trong bảng xếp hạng. Giai đoạn 2017-2026 có 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt trong PROFIT500. Trong số đó, 108 doanh nghiệp 10 năm liên tục có tên trong bảng xếp hạng.

3. Sở Xây dựng phải trả lời trong 15 ngày về nhà ở đủ điều kiện bán. Sở Xây dựng phải kiểm tra và trả lời chủ đầu tư trong tối đa 15 ngày về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua, theo quyết định mới của Bộ Xây dựng. Đây là quy định được nêu trong Quyết định 1649/QĐ-BXD ngày 18/9/2026 của Bộ Xây dựng, công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

4. Hơn 36 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu, đề xuất lùi tiến độ đến cuối 2027. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027, trong bối cảnh còn hơn 36,7 triệu thửa chưa được xây dựng dữ liệu. Tính đến 15/9, cả nước đã tổng hợp, cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 105 triệu thửa đất tại 34 tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương (thứ 4 từ trái sang) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đồng chí Lê Hồng Vinh (thứ 5 từ trái sang) giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dưng, chiều 21/9. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

5. Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Hồng Vinh. Chiều 22/9, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trước khi nhận điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, từ ngày 17/11/2025 đến tháng 9/2026, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III- Phân khu 2, sáng 22/9. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

6. Khởi công Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2. Công ty cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam vừa khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III- Phân khu 2 tại Bắc Ninh. Dự án có vị trí quan trọng, nằm tiếp giáp kết nối trực tiếp với Quốc lộ 17 nối tới cửa ngõ trung tâm thành phố Bắc Ninh, kết nối thuận tiện với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và cách trung tâm thành phố Hà Nội 50 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 46 km.

Người dân xem đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về “Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa”, ngày 23/9. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

7. Công bố đồ án Quy hoạch phân khu hơn 1.700 ha tái hiện thương cảng Phố Hiến. Ngày 23/9, UBND phường Hồng Châu (Hưng Yên) tổ chức công bố đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về "Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa", thuộc phường Hồng Châu, Phố Hiến, Sơn Nam và xã Tân Hưng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phường, tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nhằm tái hiện và phục dựng Phố Hiến cổ với phạm vi lập quy hoạch 1.708,9 ha.

8. Cần Thơ đón chuyến tàu container trực tiếp từ Nam Ninh, Trung Quốc. Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ phối hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ (Trung Quốc) vừa đón chuyến tàu đầu tiên trên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp từ Cảng Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) đến Cảng Cần Thơ. Tuyến vận tải này dự kiến có tần suất 2 chuyến/tháng, thời gian hành trình khoảng 7 ngày.

9. Lạng Sơn khởi động dự án nhà máy găng tay bảo hộ vốn 30 triệu USD tại VSIP. Ngày 25/9, tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn, Công ty Công ty TNHH Fanya Safety Việt Nam động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động. Dự án có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, là dự án sản xuất đầu tiên triển khai tại Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn và là dự án đầu tư đầu tiên của Fanya Safety tại Việt Nam.

10. Khởi công nhà máy phôi tre ép công nghiệp 25.000 m³/năm tại Cao Bằng. Sáng 25/9, tại xóm Bản Sẳng, xã Bạch Đằng, Công ty cổ phần Greenhill Valley khởi công Dự án Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre, trên diện tích 2,52 ha. Nhà máy có công suất thiết kế 25.000 m³ sản phẩm/năm, dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho hơn 100 lao động và hơn 1.000 lao động gián tiếp. Dây chuyền sản xuất thứ nhất dự kiến đi vào khai thác từ quý I/2028.