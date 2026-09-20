Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series). Ảnh: Lê Đông/TTXVN

1. Việt Nam sẽ chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell từ 21/9/2026. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS). Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với FTSE Russell tổ chức ngày 18/9, tại Hà Nội.

2. Bộ Công Thương tiếp nhận chức năng quản lý địa chất, khoáng sản, khu công nghiệp. Bộ Công Thương vừa tiếp nhận, bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và khu công nghiệp. Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Công Thương nhằm bảo đảm nguyên tắc một việc do một cơ quan đảm nhiệm xuyên suốt, từ nghiên cứu, khảo sát, điều tra trữ lượng đến chế biến sâu và xuất khẩu.

3. Dự án ngăn triều TP Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đang được gấp rút thi công các hạng mục cuối. Với tiến độ các hạng mục đạt từ 92 - 99%, công trình dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành trong tháng 11.

4. Quảng Ninh nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc kết nối đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội. Theo phương án nghiên cứu, dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 54,5 - 55 km, quy mô thiết kế tiêu chuẩn 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 120 km/h. Điểm đầu tuyến đặt tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, thuộc phường Tuần Châu) và điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại địa bàn thành phố Hải Phòng (thuộc phường Trần Nhân Tông), cùng các tuyến nhánh nối với cao tốc Hải Phòng - Gia Bình.

Phối cảnh một đoạn nút giao trên tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát

5. Vietravel Airlines khai thác trở lại đường bay nội địa kết nối Hà Nội và Đà Lạt. Tần suất khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày, nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng bay và nhu cầu di chuyển của hành khách trong những tháng cuối năm 2026.

6. Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế xuất khẩu lô xe buýt thuần điện đầu tiên sang Thái Lan. Ngày 18/9, tại cảng biển Chân Mây, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) đã tổ chức Lễ xuất khẩu lô xe ô tô buýt thuần điện sang Thái Lan. Theo đó, Kim Long Motor đã chính thức xuất khẩu lô 9 chiếc ô tô city buýt thuần điện Kim Long đầu tiên, trong tổng 113 xe sẽ được bàn giao và xuất khẩu trong năm 2026, phục vụ vận tải hành khách tại thị trường Thái Lan.

7. Doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất đầu tư sản xuất công nghệ MEMS tại Cần Thơ. Chiều 17/9, tại Văn phòng Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Công ty TNHH Siargo (Hoa Kỳ) nhằm tìm hiểu năng lực công nghệ, định hướng hoạt động của doanh nghiệp và trao đổi cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển các sản phẩm cảm biến công nghệ vi cơ điện tử hệ thống (MEMS) trên địa bàn thành phố.

8. Động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1, vốn đầu tư gần 5.940 tỷ đồng. Sáng 17/9, Công ty cổ phần IDICO Tiền Giang - Tổng Công ty IDICO - CTCP tổ chức Lễ động thổ thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1, tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Khu công nghiệp Tân Phước 1 có quy mô 470 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng; trong đó diện tích đất công nghiệp là 362,8 ha, thời hạn sử dụng đất đến năm 2074.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Khu công nghiệp Tân Phước 1, sáng 17/9/2026. Ảnh Công Trí/TTXVN

9. Gần 7.000 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh “chây ì” đóng bảo hiểm xã hội: Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn vẫn còn gần 7.000 doanh nghiệp chậm đóng Bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đáng chú ý, gần 5.000 doanh nghiệp trong số đó dù được Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực mời đến làm việc nhưng vẫn không chịu đến theo quy định.

10. Lâm Đồng chào giá cho thuê 35 trụ sở dôi dư từ 17 triệu đồng/năm. Ngày 16/9, lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thông báo danh mục 35 cơ sở nhà, đất và giá sàn cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh đối với các cơ sở do đơn vị này quản lý, khai thác. Các cơ sở nhà, đất thông báo cho thuê là những trụ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bị dôi dư sau khi hợp nhất.

11. Nhà máy đầu tiên ở VSIP Cần Thơ đi vào hoạt động. Chiều 19/9, tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Bestway Cần Thơ với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD. Đây là nhà máy đầu tiên hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. Nhà máy Bestway Cần Thơ có diện tích xây dựng giai đoạn 1 khoảng 280.000 m2, công suất mỗi năm khoảng 5,83 triệu sản phẩm đồ chơi bơm hơi, đồ chơi nhựa, 160.000 sản phẩm dụng cụ thể thao dưới nước và 16,02 triệu sản phẩm linh kiện, thiết bị, phụ kiện nhựa và tấm PVC.