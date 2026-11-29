1. Chính phủ Mỹ ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU). Mức thuế đề xuất được xác định theo từng nền kinh tế và có tính đến các thỏa thuận thương mại đã đạt được hoặc đang đàm phán như sau: Nhật Bản, Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), EU, Thụy Sĩ cùng chịu mức 15%, trong khi Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan cùng chịu mức 18%.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

2. United Fidelity Bank đã trở thành ngân hàng lớn nhất tại Mỹ phải đóng cửa kể từ tháng 4/2024 do mất khả năng thanh toán, theo quyết định ngày 27/11 của Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ. Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ ước tính vụ sụp đổ của United Fidelity Bank sẽ tiêu tốn của Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi liên bang khoảng 1,83 tỷ USD.

3. Nvidia ngày 23/11 thông báo đã bổ nhiệm ông Jensen Huang trở lại vị trí Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị sau khi cho rằng đây vẫn là người phù hợp nhất để dẫn dắt tập đoàn sản xuất chip này. Thông báo trên đã khiến giá cổ phiếu của Nvidia tại thị trường chứng khoán Mỹ tăng hơn 31%.

Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

4. Ủy ban châu Âu ngày 24/11 cảnh báo 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ không tuân thủ các quy định về chi tiêu ngân sách của khối, đồng thời đề nghị tăng cường các biện pháp xử lý đối với Bulgaria và Hungary do chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách quá mức. Cộng hòa Séc, Phần Lan, Đức và Romania có nguy cơ vượt giới hạn khuyến nghị về tốc độ tăng trưởng chi tiêu ròng. Trong khi đó, Croatia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Slovenia và Tây Ban Nha đối mặt với nguy cơ vượt đáng kể các giới hạn này.

5. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện nắm giữ thị phần lớn hơn các đối thủ Nhật Bản tại 26 thị trường trên toàn cầu, trong đó có Brazil, Italy, Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong bối cảnh xuất khẩu xe điện (EV) tăng vọt khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng thế giới leo thang và định hình lại nhu cầu tiêu thụ phương tiện, theo số liệu sơ bộ công bố ngày 23/11 của công ty dữ liệu ô tô Mobility Global (Mỹ). Các hãng xe Trung Quốc nổi bật nhờ giá cả cạnh tranh, danh mục xe điện đa dạng cùng các lợi thế đặc thù tại từng thị trường như khả năng nội địa hóa.

6. Thông tin cá nhân của hơn 8.000 khách hàng đã bị xâm phạm do sự cố an ninh mạng tại trang web tiếp nhận và phản hồi khách hàng là xác nhận ngày 23/11 của công ty môi giới chứng khoán Samsung Securities. Doanh nghiệp này cho biết vụ truy cập trái phép nói trên không ảnh hưởng đến các hệ thống khác, song vẫn làm lộ tên và địa chỉ cư trú của khách hàng.

Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

7. Giá điện giao ngay tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 trong bối cảnh dự báo thời tiết giá rét và có tuyết rơi tại nhiều khu vực của nước này có thể khiến nhu cầu tiêu thụ nguồn khí đốt gia tăng. Theo dữ liệu từ Sàn giao dịch Điện lực Nhật Bản (JEPX), giá điện giao ngày hôm sau trên toàn quốc trong ngày 23/11 đã tăng 6% so với tuần trước, lên mức 37,5 yen (tương đương 24 xu Mỹ)/kWh.

8. Nền kinh tế Pháp đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý III/2026, theo số liệu công bố ngày 27/11 của Viện Thống kê Quốc gia Pháp. Cơ quan này đã điều chỉnh mức tăng trưởng GDP quý III/2026 của Pháp xuống -0,2%, thay vì mức sụt giảm -0,1% trong báo cáo sơ bộ. Cùng ngày, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P đã điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Pháp từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực", cảnh báo áp lực ngân sách gia tăng trong khi tăng trưởng kinh tế yếu và chi phí lãi vay cao hơn khiến nước này khó thu hẹp thâm hụt ngân sách.

9. Hãng công nghệ OpenAI ngày 27/11 đã đệ đơn kiện ngược Apple, cáo buộc nhà sản xuất iPhone có hành vi đánh cắp bí mật thương mại tương tự những cáo buộc mà Apple đưa ra nhằm vào công ty phát triển ChatGPT hồi mùa hè năm nay. OpenAI cho rằng Apple đã tìm cách lấy cắp bí mật thương mại thông qua một cựu nhân viên, đồng thời gây sức ép với các nhà cung cấp chung nhằm cản trở kế hoạch thâm nhập thị trường thiết bị kết nối của công ty này.

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN