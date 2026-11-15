Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

1. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ thế giới sẽ trở lại tình trạng dư cung trong quý IV/2026 do xuất khẩu từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu toàn cầu, theo báo cáo công bố ngày 13/11. Nguồn cung dầu trong quý IV/2026 sẽ đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến.

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

2. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 14/11 cho biết Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang tiến hành điều tra sự cố dẫn đến việc cơ quan này đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc hôm 13/11. Đây là lần thứ hai FAA đình chỉ các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 và cũng là sự cố nghiêm trọng nhất.

3. Trung Quốc sẽ tiếp tục hoãn áp mức thuế bổ sung 24% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trong hai tháng, bắt đầu từ 13 giờ 01 phút ngày 10/11, song vẫn giữ nguyên mức thuế 10%. Theo Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, động thái mới nhằm triển khai các kết quả và sự đồng thuận đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 9/2026.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

4. Các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 14/11 đã ký Hiệp định khung về Kinh tế số (DEFA) và đang nỗ lực triển khai những dự án đầu tiên trong khuôn khổ hiệp định này nhằm mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng từ đầu năm 2027. Các dự án ưu tiên trong khuôn khổ hiệp định có thể bao gồm hệ thống thanh toán kỹ thuật số, định danh kỹ thuật số cho doanh nghiệp và chứng từ thương mại điện tử.

5. Diễn đàn Doanh nhân Pháp ngữ lần thứ 6 (REF 2026) đã khai mạc ngày 14/11 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Chất xúc tác cho một cộng đồng Pháp ngữ bền vững và hội nhập”. Diễn đàn được kỳ vọng tạo ra một nền tảng quốc tế để các doanh nhân và đại diện doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ đối tác, cũng như thảo luận về các cơ hội thương mại và đầu tư giữa các khu vực.

6. Các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành thị trường tiêu thụ chủ lực đối với gạo xuất khẩu của Thái Lan, với lượng hàng xuất sang khu vực này trong 9 tháng năm nay tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cục Ngoại thương Thái Lan. Malaysia và Philippines là hai thị trường nhập khẩu gạo Thái Lan tăng trưởng nhanh nhất do nhu cầu gia tăng cùng các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực của các nước này.

7. Giám đốc điều hành Jensen Huang rời Nvidia sau 33 năm lãnh đạo tập đoàn mà ông đồng sáng lập, theo thông báo ngày 12/11 từ tập đoàn Nvidia. Sự ra đi của ông Huang phủ bóng bất định lên tương lai của nhà sản xuất chip có giá trị vốn hóa 4.00 tỷ USD mà ông đã gây dựng và đưa lên vị trí dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Nvidia Jensen Huang phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh CEO Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Gyeongju, Đông Nam Hàn Quốc, ngày 31/10/2025. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

8. Microsoft ngày 14/11 cho biết hãng đã khôi phục trên diện rộng loạt dịch vụ Outlook, Teams, SharePoint Online... sau hơn một ngày gặp sự cố ở quy mô toàn cầu. Theo thông báo của Microsoft, Teams, Outlook, Copilot và nhiều ứng dụng khác đã được khắc phục hoàn toàn, chấm dứt sự cố khiến nhiều cá nhân, trường học, doanh nghiệp và chính phủ gián đoạn công việc hơn 24 giờ.

9. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lên kế hoạch lập kho dự trữ dầu chung để ứng phó khủng hoảng năng lượng, trong đó Indonesia sẽ cùng Thái Lan trở thành hai địa điểm lưu trữ nhiên liệu, và dự kiến triển khai từ năm 2027. Sáng kiến này mở ra vai trò mới cho Indonesia trong hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng khu vực, khi các nước thành viên tìm cách tăng khả năng ứng phó với những cú sốc nguồn cung và gián đoạn vận tải quốc tế.