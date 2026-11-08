Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

1. Một làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các chuyến bay dân dụng tại châu Âu ngày 6/11 đã buộc nhiều sân bay tại Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch ... phải tăng cường công tác kiểm tra an ninh, trong khi một số máy bay phải chuyển hướng hoặc được tiêm kích hộ tống. Đây là đợt cảnh báo thứ ba trong tuần, sau khi hàng chục chuyến bay bị gián đoạn trong những ngày trước đó. Đến nay, chưa phát hiện thiết bị nổ trên các máy bay liên quan.

2. Hàn Quốc kêu gọi các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng và mở rộng hội nhập kinh tế khu vực, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gây sức ép lên chuỗi cung ứng và triển vọng tăng trưởng. Phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế APEC lần thứ 37 diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 3/11, Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, khi khu vực châu Á – Thái Bình Dương đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc khủng hoảng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông.

3. Giá dầu thô thế giới phiên 4/11 giảm xuống thấp nhất trong hơn hai tháng sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến giới giao dịch dự đoán những thay đổi trong cán cân quyền lực sẽ đẩy nhanh tiến trình kết thúc cuộc xung đột với Iran. Trong phiên 4/11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,98 USD (tương đương 8,7%) và chốt phiên ở mức 94,62 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 7,97 USD (8,3%) xuống mức 88,12 USD/thùng.

4. Các ngân hàng trung ương đã đẩy mạnh thu mua vàng trong quý III/2026 với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2024, theo báo cáo công bố ngày 3/11 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Trong 3 tháng tính đến hết tháng 9/2026, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tích lũy ròng 321 tấn vàng.

5. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969, cho thấy thị trường lao động nước này tiếp tục duy trì sức chống chịu đáng kể bất chấp những bất ổn kinh tế do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Theo báo cáo ngày 5/11 của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các bang đã giảm 6.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 31/10, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ.

6. Ủy ban Giám sát, Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) ngày 2/11 công bố gói chính sách phối hợp nhằm ổn định thị trường vốn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Động thái này cho thấy cơ chế ổn định thị trường đang chuyển dịch từ trạng thái ứng phó khẩn cấp sang một khuôn khổ thể chế dài hạn.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

7. Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 5/11 quyết định nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau hơn 3 năm, từ 3,75% lên 4%, đồng thời cảnh báo có thể thực hiện thêm ít nhất một đợt tăng nữa nếu căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài. Động thái này đánh dấu bước đi của BoE theo sau lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ mà nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã triển khai trước đó.

Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên ở làng Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN phát

8. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/11 cảnh báo tình trạng căng thẳng cung cầu trên thị trường khí đốt toàn cầu có thể kéo dài sang tận năm 2027. Khi công bố báo cáo “Đánh giá an ninh khí đốt toàn cầu năm 2026”, IEA nhận định lượng khí đốt dự trữ của châu Âu đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ sẽ khiến châu lục này phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu để đáp ứng nhu cầu cao điểm, đặc biệt nếu mùa Đông lạnh hơn dự kiến.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

9. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Brazil Mercado Bitcoin ngày 2/11 đã tạm dừng các hoạt động sau khi phát hiện sự cố an ninh tại một trong những hệ thống của sàn, gây thiệt hại ít nhất 40 triệu USD. Mercado Bitcoin cho biết đã xác định và khoanh vùng được sự cố, đồng thời khẳng định khách hàng không phải chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào và không có dữ liệu người dùng nào bị rò rỉ.

10. Samsung Electronics tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) lớn nhất thế giới trong quý III/2026, theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research thông báo ngày 5/11. Tính theo doanh thu trong giai đoạn từ tháng 7-9/2026, Samsung chiếm 38% thị phần DRAM toàn cầu, trong khi SK hynix đứng thứ hai với 29% thị phần.