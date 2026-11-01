Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Đồng tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

1. Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp mối quan ngại dai dẳng về lạm phát. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 28/10 (giờ địa phương) quyết định giữ lãi suất chủ chốt trong biên độ 3,75-4%. Fed cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát.

2. Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%. Quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 30/10 được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản cần thêm thời gian đánh giá tác động của đợt tăng lãi suất trước đó đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm kể từ khi thiết lập mục tiêu ổn định giá cả vào năm 2013, BoJ chính thức xác nhận lạm phát theo xu hướng cơ bản của nước này đã đạt mốc mục tiêu 2%.

3. Chủ tịch ECB tuyên bố từ chức giữa lúc kinh tế châu Âu đối mặt nhiều bất ổn. Theo thông báo ngày 29/10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde sẽ rời nhiệm sở vào ngày 7/2/2027, sớm hơn gần 9 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ dự kiến vào cuối tháng 10/2027. Theo quy định, người kế nhiệm bà Lagarde sẽ do Hội đồng châu Âu, gồm các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), bổ nhiệm.

4. Trung Quốc và Thụy Sĩ ký nghị định thư nâng cấp FTA. Ngày 30/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đã chứng kiến lễ ký kết nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa hai nước. Sự kiện này thể hiện cam kết của cả hai nước trong việc duy trì sự cởi mở và hợp tác trước bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt của hai nước trong việc thúc đẩy một nền kinh tế thế giới mở.

5. Hàn Quốc phạt Google, Apple vì chính sách thanh toán trong ứng dụng. Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc (KMCC) ngày 28/10 cho biết sẽ áp dụng các khoản tiền phạt với tổng trị giá 63,7 tỷ won (khoảng 45 triệu USD) đối với Google và Apple. KMCC đã thông qua quyết định phạt Google 42,9 tỷ won và Apple 20,81 tỷ won do vi phạm Luật Kinh doanh viễn thông liên quan đến các chính sách thanh toán trên kho ứng dụng.

6. EU đẩy nhanh xả dầu dự trữ. 11 nước châu Âu ngày 29/10 cam kết cùng xả 42,6 triệu thùng dầu trước cuối tháng 1/2027. Cam kết này phù hợp với thỏa thuận của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được trong tháng 10, nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

7. Rời mốc 4.000 USD/ounce, giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong 1 năm, bitcoin thủng mốc 80.000 USD. Giá vàng ngày 30/10 lao dốc khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo do lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) không mang lại lợi nhuận tương xứng. Giá vàng giao ngay giảm 3,5%, xuống 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Trước đó, trong phiên 26/10, giá bitcoin trượt xuống mức 79.300 USD, do tâm lý né tránh rủi ro trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và sự hoài nghi về hiệu quả đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Giới đầu tư đã rút tới 772,4 triệu USD khỏi các quỹ ETF bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ chỉ trong 2 ngày 22-23/10.

8. Giá khí đốt châu Âu lần đầu chạm mốc 100 euro/MWh kể từ năm 2022, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn khủng hoảng năng lượng khi khu vực này bước vào mùa cao điểm tiêu thụ. Hiện giá khí đốt giao dịch ở mức gấp khoảng 3 lần so với trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Giới phân tích dự đoán giá khí đốt sẽ ở mức cao ít nhất một năm nữa, ngay cả khi xung đột chấm dứt và thời tiết mùa Đông không quá lạnh.

9. Đồng NDT tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022 so với đồng USD trong phiên 30/10. Đồng tiền này cũng đang hướng tới tháng tăng giá thứ tư liên tiếp, khi các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục chuyển đổi lượng USD nắm giữ sang nội tệ. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đồng NDT đã tăng 5% so với đồng USD, được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc. Tuy nhiên, đồng nội tệ mạnh lên cũng đặt ra thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, bởi giá trị lượng USD mà họ nắm giữ sẽ giảm khi quy đổi sang NDT.

10. Binance bị tấn công mạng, thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance ngày 30/10 xác nhận bị tấn công mạng, đồng thời cam kết sử dụng tiền của công ty để bù đắp tổn thất. Số dư tài khoản khách hàng không bị ảnh hưởng, nhưng chức năng rút tiền hiện chưa được khôi phục. Đây được cho là vụ đánh cắp tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với thiệt hại gấp khoảng 4 lần vụ tin tặc lấy đi 1,5 tỷ USD từ sàn Bybit hồi tháng 2/2025.

11. Samsung Electronics lãi kỷ lục hơn 80 tỷ USD trong quý III/2026, tăng hơn 780% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 29/10, đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử ngành công nghệ toàn cầu, nhờ nhu cầu khổng lồ đối với các dòng chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù vậy, giá cổ phiếu của Samsung vẫn sụt giảm khi các nhà đầu tư bắt đầu đặt dấu hỏi về tính bền vững của làn sóng bùng nổ này.