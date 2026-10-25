Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

1. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến bắt đầu thử nghiệm đồng euro kỹ thuật số từ mùa Hè năm 2027, sau khi Liên minh châu Âu (EU) hoàn tất khuôn khổ pháp lý vào cuối năm nay. Dự án nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào các hệ thống thanh toán của Mỹ, trong bối cảnh những biện pháp trừng phạt của Mỹ làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn thanh toán.

2. Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ vượt 2.000 tỷ USD vào năm 2028, do nhu cầu bùng nổ và sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), theo nghiên cứu từ ngân hàng Bank of America.

3. Giá trị của thị trường vàng kỹ thuật số tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2025 lên 55 tỷ USD, thu hút nhà đầu tư trẻ qua các nền tảng blockchain và ứng dụng số hóa. Đây là thông tin được Hội đồng Vàng Thế giới công bố ngày 19/10.

4. Châu Á cần đầu tư 1.000 tỷ USD/năm cho lĩnh vực năng lượng trong 15 năm tới, theo báo cáo được công ty tư vấn McKinsey công bố ngày 22/10. Nhu cầu năng lượng của châu Á vào năm 2040 có thể cao hơn 15% so với dự báo được đưa ra cách đây một năm.

Tháp khoan dầu tại Three Rivers, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

5. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cho phép xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana. Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

6. Giá vé máy bay tại châu Âu có thể tăng tới 20% trong năm 2027 do giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh và nhiều hãng chưa bảo đảm được nguồn cung nhiên liệu với mức giá cố định, theo Giám đốc điều hành hãng hàng không giá rẻ Ryanair, ông Michael O’Leary.

7. Ủy ban châu Âu (EC) đã điều tra nền tảng đặt phòng Booking.com theo Đạo luật Dịch vụ số (DSA) do các cáo buộc buông lỏng quản lý, để bùng nổ tình trạng lừa đảo trực tuyến và che giấu các vị trí hiển thị ưu tiên được trả tiền. Theo số liệu do chính Booking ghi nhận, số lượng các vụ lừa đảo trực tuyến đã tăng tới 500% trong giai đoạn 2022-2024, gây thiệt hại ước tính lên tới 4,2 tỷ euro chỉ riêng trong năm 2024.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

8. Meta bị phạt 25 tỷ USD sau khi tòa án tại bang New Mexico (Mỹ) ra phán quyết tập đoàn lừa dối người dùng liên quan đến vụ bê bối thu thập dữ liệu cá nhân Cambridge Analytica. Đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà Meta phải đối mặt trong các vụ kiện liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng.

9. Philippines tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm 2026 khi dự kiến nhập khẩu 5,5 triệu tấn, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Nhu cầu tiêu dùng gạo tại Philippines tăng cao, trong khi sản xuất trong nước chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Niño và các cơn bão, khiến nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.