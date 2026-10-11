Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

1. Trung Quốc, EU đạt thỏa thuận hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid và hybrid sạc ngoài sang châu Âu

Một mẫu xe hơi hybrid của Trung Quốc tại Triển lãm ô tô Brussels 2026. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, ngày 9/10 hai bên đã thống nhất một khuôn khổ hợp tác hướng tới giảm hơn một nửa lượng xe thuộc các dòng này của Trung Quốc xuất khẩu sang EU. Đây là bước tiến nhằm giảm sức ép cạnh tranh đối với các nhà sản xuất ô tô châu Âu cũng như tránh làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai bên.

2. EU áp phí xử lý 2 euro đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài

Từ ngày 1/11/2026, các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu thêm phí xử lý 2 euro cho mỗi loại hàng hóa, bên cạnh mức thuế cố định 3 euro đã áp dụng từ tháng 7. Quy định mới dự kiến làm tăng chi phí mua hàng trực tuyến, đặc biệt đối với các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc.

3. Thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng lên gần 2.000 tỷ USD, tăng 12% so với năm tài chính trước, trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn thu.

4. Hoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo khảo sát của S&P Global Market Intelligence, hoạt động kinh tế tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm rưỡi vào tháng 9/2026, nhờ nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, dù có những lo ngại về lạm phát. PMI tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

5. Pháp tung 10 triệu thùng dầu diesel dự trữ trong 3 tháng để hạ giá nhiên liệu

Bằng cách phân phối lượng dầu mua từ trước này với giá vốn, Pháp kỳ vọng giá bán lẻ tại các trạm xăng sẽ giảm từ 12-18 xu euro/lít. Động thái này diễn ra sau khi G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu, giúp Pháp hỗ trợ chi phí sống cho người dân mà không làm tăng gánh nặng chi ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế chịu sức ép từ lãi suất cao.

6. Samsung Electronics lần đầu đạt lợi nhuận hoạt động quý trên 100.000 tỷ won

Điện thoại Samsung được rao bán tại một trung tâm thương mại ở London, Anh. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Samsung Electronics ngày 8/10 công bố lợi nhuận hoạt động quý III/2026 ước đạt 107.400 tỷ won (khoảng 77 tỷ USD), tăng 782,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đà phục hồi mạnh của ngành bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ. Samsung Electronics trở thành doanh nghiệp công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới vượt mốc 100.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động trong một quý, nếu không tính Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

7. Các công ty an ninh mạng Israel thu hút gần một nửa vốn đầu tư toàn cầu

Các công ty khởi nghiệp an ninh mạng Israel đã huy động ít nhất 2,425 tỷ USD trong quý III/2026, tương đương gần một nửa tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu vào lĩnh vực này. Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp bảo mật trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là những hệ thống AI có khả năng hoạt động tự chủ.

8. Ikea ra mắt nền tảng mua bán đồ cũ, cạnh tranh với eBay và Vinted

Nền tảng mua bán đồ cũ của tập đoàn bán lẻ đồ nội thất Ikea dành cho các sản phẩm của hãng tại Vương quốc Anh, qua đó mở rộng hoạt động sang thị trường mua bán lại và cạnh tranh với các nền tảng như eBay, Vinted và Facebook Marketplace. Nền tảng cho phép người dùng mua và bán trực tiếp đồ nội thất và đồ gia dụng đã qua sử dụng trên website của Ikea.